Полтавская область

В ТЦК заявили, что высказывания Ковалюка о потерях не способствуют обороноспособности. Предполагают, что на его мнение могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы.
Во Львовской области зафиксировали третий случай лептоспироза из-за воды, больной в реанимации. В Полтавской области тоже случай. Важно избегать зараженных водоемов и вакцинировать животных.
В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.
Украинские аграрии засеяли 926 тыс. га яровых зерновых, а лидерами по темпам сева стали Одесская, Тернопольская, Полтавская, Николаевская и Винницкая области. Планируют увеличить площади под пшеницей.
рф продолжает атаковать энергетические объекты, несмотря на соглашение о прекращении огня. Сегодня утром удар повредил объект в Херсоне, оставив без света 45 000 жителей.
В Зенькове группа детей в возрасте 10-14 лет жестоко издевалась над 10-летним мальчиком. Открыты уголовные производства, омбудсмен Лубинец контролирует ситуацию.
Ночью 28 марта россия атаковала Украину 163 дронами типа Shahed и другими. ВСУ сбили 89 "Shahed" на юге, севере и в центре страны.
Ночью российские дроны атаковали Полтавскую область, в Миргородском районе обломки повредили ангарное помещение предприятия. Двое работников получили ранения, один госпитализирован.
В Запорожье в результате атаки есть повреждения частных домов и многоэтажек, предварительно трое пострадавших. Тревога продолжается, жителей призывают находиться в безопасных местах.
Руководитель ЦПД СНБО сообщил о запуске шахедов. Воздушные силы зафиксировали группы вражеских дронов, объявлена тревога в Полтавской, Харьковской, Черкасской и других областях.
В ночь на 20 марта 2025 года россия атаковала Украину 171 БпЛА. Украинская ПВО сбила 75 дронов в 12 областях, 63 имитатора — локационно потеряны. Пострадали Кировоградская область, Сумская область и Донецкая область.
За неделю заболело 240 340 человек, из них 124 960 – дети. Грипп циркулирует в 21 регионе, зафиксировано 14 летальных случаев, один у беременной.
Ночью ПВО работала в Полтавской области из-за атаки вражеских беспилотников. В Миргородском районе обломками поврежден склад, произошло возгорание соломы, но пострадавших нет.
Ночью враг атаковал Полтавскую область, но ПВО сбила цели. Обломки упали в Лубенском районе, повредив дома и вызвав возгорание травы.
Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении ударных дронов над несколькими областями. Особое внимание уделяется Киевской области, где существует высокая угроза ударов.
В ночь на 17 марта враг атаковал Украину 174 беспилотниками. Украинские защитники сбили 90 БПЛА в 10 областях, 70 дронов-имитаторов были локационно потеряны.
Ночью враг атаковал Полтавскую область, но ПВО отработала по целям. Из-за падения обломков БпЛА произошли аварийные отключения света в Кременчугском районе, энергетики работают над восстановлением.
По словам Зеленского, россия выпустила более 1020 ударных дронов и почти 1360 управляемых авиабомб. Он призвал к усилению давления на агрессора для прекращения войны.
Ночью 16 марта россия атаковала Украину 90 дронами, 47 из которых были сбиты силами ПВО. Под ударом оказались Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.
В ночь на 15 марта силы ПВО отразили массированную атаку. Уничтожено 130 БпЛА, 38 имитационных целей не достигли цели. Есть разрушения инфраструктуры в 6 областях.
Воздушные Силы ВСУ сообщают о массированном движении вражеских БпЛА во многих областях Украины. Жителей призывают к укрытиям и бдительности, особенно в северных и западных регионах.
Военные фиксируют активное движение вражеских беспилотников над Черниговщиной, Сумщиной, Полтавщиной, Днепропетровщиной, Херсонщиной и другими областями. Жителей призывают не игнорировать тревогу.
Потребление электроэнергии снижается. Непогода привела к обесточиванию 9 населенных пунктов в Полтавской области, продолжаются восстановительные работы на энергообъектах.
С 3 по 9 марта в Украине зафиксировано 11 летальных случаев от гриппа, больше всего в Киеве. Среди умерших обнаружены разные типы вирусов гриппа А и В.
За выходные в Украине произошло более 2,5 тысяч пожаров в экосистемах, которые уничтожили почти 2000 га земли. Больше всего пострадала Житомирская область, где выгорело 150 га, также есть пострадавшие в Винницкой, Полтавской и Сумской областях.
В ночь на 10 марта рф атаковала Украину 176 дронами-камикадзе с разных направлений. Силы обороны уничтожили 130 БПЛА, пострадали три области - Харьковская, Полтавская и Киевская.
В результате атаки БПЛА в Полтавском районе повреждено 3 жилых дома и инфраструктура. Также повреждена линия электропередач, пострадавших нет.
В Полтавском районе враг нанес удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Спасатели потушили пожар, предварительно пострадавших нет.
российские войска атаковали газодобывающие объекты ДТЕК на Полтавщине, заставив их остановить работу. В Одесской области продолжаются систематические удары по энергетической инфраструктуре компании - шестая атака за 2,5 недели.
На Полтавщине в результате вражеского обстрела ранены двое людей, среди них ребенок. Повреждены два частных дома и система газоснабжения в Миргородском районе.