Полтавская область

В Украине за неделю зарегистрировано 11 летальных случаев от гриппа

С 3 по 9 марта в Украине зафиксировано 11 летальных случаев от гриппа, больше всего в Киеве. Среди умерших обнаружены разные типы вирусов гриппа А и В.