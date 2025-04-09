Полтавская область

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28733 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Яровыми зерновыми засеяли уже 16% от запланированных площадей: лидеры посевной

Украинские аграрии засеяли 926 тыс. га яровых зерновых, а лидерами по темпам сева стали Одесская, Тернопольская, Полтавская, Николаевская и Винницкая области. Планируют увеличить площади под пшеницей.

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рф продолжает атаковать энергетические объекты, несмотря на соглашение о прекращении огня. Сегодня утром удар повредил объект в Херсоне, оставив без света 45 000 жителей.

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На Полтавщине дети пытали 10-летнего мальчика, следователи открыли три дела - Лубинец

В Зенькове группа детей в возрасте 10-14 лет жестоко издевалась над 10-летним мальчиком. Открыты уголовные производства, омбудсмен Лубинец контролирует ситуацию.

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Над Украиной сбили 89 из 163 вражеских дронов, 51 - не достиг цели

Ночью 28 марта россия атаковала Украину 163 дронами типа Shahed и другими. ВСУ сбили 89 "Shahed" на юге, севере и в центре страны.

Война • 28 марта, 07:40 • 38158 просмотра

Полтавскую область ночью атаковали вражеские дроны: поврежден ангар, двое работников предприятия ранены

Ночью российские дроны атаковали Полтавскую область, в Миргородском районе обломки повредили ангарное помещение предприятия. Двое работников получили ранения, один госпитализирован.

Война • 25 марта, 06:51 • 26641 просмотра

В Запорожье трое пострадавших в результате вражеской атаки, повреждены дома

В Запорожье в результате атаки есть повреждения частных домов и многоэтажек, предварительно трое пострадавших. Тревога продолжается, жителей призывают находиться в безопасных местах.

Война • 21 марта, 19:38 • 26963 просмотра

россия запустила много шахедов: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Руководитель ЦПД СНБО сообщил о запуске шахедов. Воздушные силы зафиксировали группы вражеских дронов, объявлена тревога в Полтавской, Харьковской, Черкасской и других областях.

Война • 21 марта, 18:32 • 104493 просмотра

Над Украиной за ночь сбили 75 из 171 вражеского дрона, 63 - не достигли целей

В ночь на 20 марта 2025 года россия атаковала Украину 171 БпЛА. Украинская ПВО сбила 75 дронов в 12 областях, 63 имитатора — локационно потеряны. Пострадали Кировоградская область, Сумская область и Донецкая область.

Война • 20 марта, 06:39 • 109634 просмотра

Заболеваемость ОРВИ упала на 10%, из-за гриппа 14 летальных случаев, в том числе беременной - Минздрав

За неделю заболело 240 340 человек, из них 124 960 – дети. Грипп циркулирует в 21 регионе, зафиксировано 14 летальных случаев, один у беременной.

COVID-19 • 19 марта, 09:53 • 11978 просмотра

Полтавскую область ночью атаковали вражеские дроны: поврежден склад, был пожар

Ночью ПВО работала в Полтавской области из-за атаки вражеских беспилотников. В Миргородском районе обломками поврежден склад, произошло возгорание соломы, но пострадавших нет.

Война • 19 марта, 06:52 • 15915 просмотра

В Полтавской области ПВО сбила вражеские цели: обломки повредили дома

Ночью враг атаковал Полтавскую область, но ПВО сбила цели. Обломки упали в Лубенском районе, повредив дома и вызвав возгорание травы.

Война • 18 марта, 06:11 • 49000 просмотра

Активность вражеских БпЛА фиксируется во многих областях Украины - ПС

Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении ударных дронов над несколькими областями. Особое внимание уделяется Киевской области, где существует высокая угроза ударов.

Война • 17 марта, 20:32 • 17938 просмотра

Над Украиной сбили 90 из 174 вражеских дронов, 70 - не достигли целей

В ночь на 17 марта враг атаковал Украину 174 беспилотниками. Украинские защитники сбили 90 БПЛА в 10 областях, 70 дронов-имитаторов были локационно потеряны.

Война • 17 марта, 07:06 • 17511 просмотра

В Полтавской области из-за атаки рф аварийные отключения света

Ночью враг атаковал Полтавскую область, но ПВО отработала по целям. Из-за падения обломков БпЛА произошли аварийные отключения света в Кременчугском районе, энергетики работают над восстановлением.

Война • 17 марта, 06:38 • 14459 просмотра

Зеленский: россия выпустила 1020 дронов за неделю - нужен более жесткий прессинг

По словам Зеленского, россия выпустила более 1020 ударных дронов и почти 1360 управляемых авиабомб. Он призвал к усилению давления на агрессора для прекращения войны.

Война • 16 марта, 11:31 • 30672 просмотра

Силы ПВО уничтожили 47 из 90 вражеских БПЛА

Ночью 16 марта россия атаковала Украину 90 дронами, 47 из которых были сбиты силами ПВО. Под ударом оказались Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.

Война • 16 марта, 07:18 • 27626 просмотра

ПВО сбила 130 Shahed из 178 выпущенных врагом по 13 областям Украины

В ночь на 15 марта силы ПВО отразили массированную атаку. Уничтожено 130 БпЛА, 38 имитационных целей не достигли цели. Есть разрушения инфраструктуры в 6 областях.

Война • 15 марта, 07:03 • 30648 просмотра

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Воздушные Силы ВСУ сообщают о массированном движении вражеских БпЛА во многих областях Украины. Жителей призывают к укрытиям и бдительности, особенно в северных и западных регионах.

Общество • 14 марта, 23:36 • 80800 просмотра

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Военные фиксируют активное движение вражеских беспилотников над Черниговщиной, Сумщиной, Полтавщиной, Днепропетровщиной, Херсонщиной и другими областями. Жителей призывают не игнорировать тревогу.

Война • 14 марта, 20:56 • 57603 просмотра

Потребление электричества падает, непогода оставила без света жителей в Полтавской области - Укрэнерго

Потребление электроэнергии снижается. Непогода привела к обесточиванию 9 населенных пунктов в Полтавской области, продолжаются восстановительные работы на энергообъектах.

Общество • 12 марта, 09:13 • 52803 просмотра

В Украине за неделю зарегистрировано 11 летальных случаев от гриппа

С 3 по 9 марта в Украине зафиксировано 11 летальных случаев от гриппа, больше всего в Киеве. Среди умерших обнаружены разные типы вирусов гриппа А и В.

Общество • 12 марта, 07:53 • 34124 просмотра

Природные пожары за выходные сожгли 2000 гектаров: пострадавшие в нескольких областях

За выходные в Украине произошло более 2,5 тысяч пожаров в экосистемах, которые уничтожили почти 2000 га земли. Больше всего пострадала Житомирская область, где выгорело 150 га, также есть пострадавшие в Винницкой, Полтавской и Сумской областях.

Общество • 10 марта, 12:20 • 12647 просмотра

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

В ночь на 10 марта рф атаковала Украину 176 дронами-камикадзе с разных направлений. Силы обороны уничтожили 130 БПЛА, пострадали три области - Харьковская, Полтавская и Киевская.

Война • 10 марта, 06:29 • 111016 просмотра

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

В результате атаки БПЛА в Полтавском районе повреждено 3 жилых дома и инфраструктура. Также повреждена линия электропередач, пострадавших нет.

Война • 10 марта, 05:37 • 113445 просмотра

Российские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру в Полтавской области

В Полтавском районе враг нанес удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Спасатели потушили пожар, предварительно пострадавших нет.

Война • 8 марта, 09:34 • 24864 просмотра

ДТЕК подвергся новым атакам на объекты в Полтавской и Одесской областях

российские войска атаковали газодобывающие объекты ДТЕК на Полтавщине, заставив их остановить работу. В Одесской области продолжаются систематические удары по энергетической инфраструктуре компании - шестая атака за 2,5 недели.

Общество • 7 марта, 10:10 • 15437 просмотра

Обстрел Полтавщины: ребенок и взрослый пострадали от осколков снаряда

На Полтавщине в результате вражеского обстрела ранены двое людей, среди них ребенок. Повреждены два частных дома и система газоснабжения в Миргородском районе.

Общество • 7 марта, 05:49 • 24975 просмотра