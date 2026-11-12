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Атаки рф оставили без света часть 9 областей, ранены 4 энергетика

Киев • УНН

 • 4096 просмотра

Российские удары вызвали частичные отключения электроэнергии в 9 областях Украины. На Полтавщине ранены четверо энергетиков. Действуют почасовые графики.

Атаки рф оставили без света часть 9 областей, ранены 4 энергетика

Атаки рф на энергетику в Украине продолжались в течение минувших суток. По состоянию на утро 12 ноября частично без света остаются 9 областей. В Полтавской области ранены 4 энергетика. Об этом УНН пишет со ссылкой на Минэнерго и НЭК "Укрэнерго".

В течение последних суток враг осуществлял многочисленные атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Из-за последствий вражеских ударов по состоянию на утро наблюдаются частичные отключения потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях

- сообщили в Укрэнерго.

Энергетики, как указано, круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев.

"В Полтавской области в результате российской атаки получили ранения четверо энергетиков. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - отметили в Минэнерго.

Где действуют графики

В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности - графики ограничения мощности, сообщили в Минэнерго. Из-за непрерывных атак, как отмечается, ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час.

По данным Укрэнерго,  ⁠для всех категорий потребителей действуют графики почасовых отключений от 1 до 3 очередей в части областей до конца суток.

рф атаковала Украину баллистикой и "Цирконами", обезврежены 94 из 123 дронов12.11.26, 08:23 • 2796 просмотров

Юлия Шрамко

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