Атаки рф залишили без світла частину 9 областей, поранено 4 енергетиків

$45.320.1850.480.60
ukenru
09:11 • 10474 перегляди
Україна знову фіксує обмеження швидкості Starshield - Зеленський
09:01 • 10511 перегляди
У Києві зросла кількість постраждалих після удару рф по багатоповерхівціPhoto
Ексклюзив
07:35 • 20239 перегляди
Генератори біля житлових будинків: де їх можна встановлювати та які штрафи загрожують за порушення
Ексклюзив
06:45 • 24498 перегляди
Повернення з війни до роботи: з якими викликами стикаються ветерани та як їм допомогти
06:36 • 16745 перегляди
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Києві: є руйнування
12 листопада, 02:53 • 22073 перегляди
"Ніч, коли запалала Балтика": Генштаб показав ураження порту усть-луга в рфVideo
11 листопада, 23:15 • 24026 перегляди
Світоліна здобула першу перемогу на WTA Finals 2026 і зберегла шанси на півфінал
11 листопада, 21:12 • 22113 перегляди
США просять росію запропонувати нову угоду про безпеку з Європою - ЗМІ розкрили деталі
11 листопада, 19:40 • 21890 перегляди
Представники США передадуть путіну пропозицію про припинення вогню - Зеленський очікує на відповідь у Дубліні
11 листопада, 18:51 • 21658 перегляди
Куди дзвонити, коли зникло світло - енергетики дали покрокову інструкціюVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Ормузька протока може залишитися глобальною проблемою після війни з Іраном - Foreign Policy12 листопада, 00:49 • 14400 перегляди
Брата Орбана взяли під варту на місяць у справі про візову схемуPhoto12 листопада, 02:22 • 11263 перегляди
На війні проти України загинули понад 11 тисяч іноземців із 100 країн - BloombergPhoto12 листопада, 03:24 • 12950 перегляди
Що святкують 12 листопада в Україні та світі12 листопада, 03:59 • 8562 перегляди
Удар рф по багатоповерхівці у Києві: загинула жінка, 5 постраждалихPhoto07:52 • 13688 перегляди
Публікації
Генератори біля житлових будинків: де їх можна встановлювати та які штрафи загрожують за порушення
Ексклюзив
07:35 • 20239 перегляди
Повернення з війни до роботи: з якими викликами стикаються ветерани та як їм допомогти
Ексклюзив
06:45 • 24498 перегляди
Як бути видимим на темних вулицях - у поліції дали поради пішоходам та водіям11 листопада, 16:47 • 37729 перегляди
Рада підтримала масштабні зміни в прокуратурі: кого перевірятимуть, як призначатимуть керівників і за що каратимуть11 листопада, 16:05 • 40589 перегляди
Від тріумфу до життя під вогнем: що пережив Херсон за чотири роки після звільненняPhoto11 листопада, 14:43 • 43523 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Стів Віткофф
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Франція
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
“Ти - маленька су**а” - російський боєць UFC Нурмагомедов зі спини напав на грузинського ексчемпіона ДвалішвіліVideo11 листопада, 19:08 • 21464 перегляди
У Німеччині відновлюють "Орлине гніздо" - колишню резиденцію Гітлера, знищену пожежею11 листопада, 13:01 • 32962 перегляди
Батька Меган Маркл повернули під арешт після зняття браслета11 листопада, 06:59 • 45544 перегляди
Батько Меган Маркл зрізав електронний браслет і ризикує опинитися під вартою10 листопада, 21:01 • 41825 перегляди
“Просто двоє ютуберів, які розслабляються” - Голанд вчив MrBeast медитаціїPhotoVideo10 листопада, 19:56 • 38316 перегляди
Актуальне
Опалення
The New York Times
Starlink
Tesla Model Y
Іскандер (ОТРК)

Атаки рф залишили без світла частину 9 областей, поранено 4 енергетиків

Київ • УНН

 • 4046 перегляди

Російські удари спричинили часткові знеструмлення у 9 областях України. На Полтавщині поранено чотирьох енергетиків. Діють погодинні графіки.

Атаки рф залишили без світла частину 9 областей, поранено 4 енергетиків

Атаки рф на енергетику в Україні тривали минулої доби. На ранок 12 листопада частково без світла у 9 областях. У Полтавській області поранено 4 енергетиків. Про це УНН пише з посиланням на Міненерго та НЕК "Укренерго".

Протягом останньої доби ворог здійснював численні атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Через наслідки ворожих ударів на ранок є часткові знеструмлення споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях

- повідомили в Укренерго.

Енергетики, як вказано, цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

"На Полтавщині внаслідок російської атаки поранення отримали четверо енергетиків. Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу", - зазначили в Міненерго.

Де діють графіки

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості - графіки обмеження потужності, повідомили в Міненерго. Через безперервні атаки, як зазначається, ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.

За даними Укренерго,  ⁠для всіх категорій споживачів діють графіки погодинних відключень від 1 до 3 черг у частині областей до кінця доби.

рф атакувала Україну балістикою і "Цирконами", знешкодили 94 зі 123 дронів12.11.26, 08:23 • 2776 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Рівненська область
Вінницька область
Житомирська область
Сумська область
Черкаська область
Харківська область
Полтавська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Укренерго
Україна