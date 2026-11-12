Атаки рф залишили без світла частину 9 областей, поранено 4 енергетиків
Київ • УНН
Російські удари спричинили часткові знеструмлення у 9 областях України. На Полтавщині поранено чотирьох енергетиків. Діють погодинні графіки.
Атаки рф на енергетику в Україні тривали минулої доби. На ранок 12 листопада частково без світла у 9 областях. У Полтавській області поранено 4 енергетиків. Про це УНН пише з посиланням на Міненерго та НЕК "Укренерго".
Протягом останньої доби ворог здійснював численні атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Через наслідки ворожих ударів на ранок є часткові знеструмлення споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях
Енергетики, як вказано, цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.
"На Полтавщині внаслідок російської атаки поранення отримали четверо енергетиків. Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу", - зазначили в Міненерго.
Де діють графіки
У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості - графіки обмеження потужності, повідомили в Міненерго. Через безперервні атаки, як зазначається, ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.
За даними Укренерго, для всіх категорій споживачів діють графіки погодинних відключень від 1 до 3 черг у частині областей до кінця доби.
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