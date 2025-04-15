Дніпропетровська область

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25334 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 153676 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 134760 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137522 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 133567 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133830 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 195953 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77497 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164579 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116784 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 45145 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 57655 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 62750 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 53338 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 34413 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 14238 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 24221 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 53403 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 62812 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 153648 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 7204 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 12940 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 14877 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110539 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112111 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Дніпропетровська область

Область (регіон) України
Новини по темi

Шість авіабомб і п'ять "шахедів": в ОВА розповіли про наслідки нічної атаки рф на Харків та область

Вночі 15 квітня росіяни атакували Харківщину керованими авіабомбами та безпілотниками. Влучили у цивільне підприємство, яке займалось виробництвом та зберіганням продуктів харчування.

Війна • 09:59 • 2044 перегляди

Ворог атакує: у деяких областях країни зафіксовано рух БпЛА

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ворожу активність в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.

Війна • 15 квітня, 03:45 • 5320 перегляди

Над Україною збили 40 з 62 ворожих дронів

Вночі 14 квітня Росія атакувала Україну 62 безпілотниками, 40 з яких було збито. Під ударом опинилися Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Війна • 14 квітня, 06:39 • 6162 перегляди

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждав чоловік, пошкоджено будинки

Вночі ворог обстріляв Нікопольський район з "Градів", артилерії та дронів. Постраждав 53-річний чоловік, пошкоджено будинки, гаражі та лінії електропередач.

Суспільство • 14 квітня, 05:03 • 4392 перегляди

На фронті 149 боєзіткнень: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Протягом доби на фронті відбулося 149 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 40 штурмів. росіяни завдали 101 авіаудар та понад 6400 обстрілів.

Війна • 12 квітня, 06:01 • 11193 перегляди

Буде суттєве фінансування систем РЕБ: Зеленський доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист прифронтових громад

Уряд України виділить 540 млн грн на системи РЕБ для захисту прифронтових громад. Також передбачено до 10 млн грн на громаду для першочергових потреб захисту.

Війна • 11 квітня, 16:44 • 19834 перегляди

росія атакувала Україну балістичною ракетою та 39 безпілотниками: сили ППО збили 24 дрони

Протягом 10-11 квітня росіяни атакували Україну ракетою та 39 ударними дронами. ППО збила 24 дрони.

Війна • 11 квітня, 07:19 • 8442 перегляди

Удар рф по Дніпру залишив пораненими 9 людей

Внаслідок ракетного удару по Дніпру 10 квітня загинув 42-річний чоловік, 9 людей поранено. ППО збила 6 ворожих безпілотників над областю.

Війна • 11 квітня, 05:44 • 4300 перегляди

Зима посеред весни: прогноз погоди на сьогодні

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно та холодно, очікуються опади у вигляді мокрого снігу. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с.

Погода та довкілля • 11 квітня, 03:54 • 4765 перегляди

Зеленський про удар по Дніпру: росія ігнорує дипломатію, продовжуючи атаки на мирні міста

Президент Зеленський заявив, що росія нехтує дипломатією, атакуючи Дніпро, Нікополь та інші області, де є загиблі та поранені, серед яких і діти. Він закликав до посилення тиску на рф.

Війна • 10 квітня, 18:55 • 9999 перегляди

Удар рф по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 8

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до восьми. Троє лікуються амбулаторно, решта в лікарні. Також в небі над областю помічено шахеди.

Війна • 10 квітня, 18:27 • 11135 перегляди

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

Внаслідок ракетного удару по Дніпру 5 людей поранено, 1 загинула. У Нікополі 13 постраждалих через атаку дронами та артилерію, п'ятеро у важкому стані.

Війна • 10 квітня, 16:14 • 20158 перегляди

Удар по Дніпру: загинув 42-річний чоловік, є поранені

Російська балістична ракета забрала життя 42-річного мешканця Дніпра. Ще троє людей отримали поранення, виникла масштабна пожежа та руйнування на цивільному об'єкті.

Війна • 10 квітня, 14:13 • 10727 перегляди

Дніпро під ворожою ракетною атакою - голова облради

У Дніпрі було чутно вибух, голова облради повідомив про ракетну атаку. Існує загроза повторних запусків ракет, мешканцям радять залишатися в безпечних місцях.

Війна • 10 квітня, 13:17 • 7131 перегляди

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

У Дніпропетровській області чутно вибухи. Голова ОВА Сергій Лисак попередив про атаку ворожих шахедів та закликав подбати про безпеку.

Війна • 9 квітня, 18:51 • 16429 перегляди

"Важливо бачити на власні очі": Сибіга показав іноземним дипломатам наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.

Війна • 9 квітня, 12:47 • 9148 перегляди

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

9 квітня в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичної атаки з північно-східного напрямку. Вночі росіяни атакували Україну 55 дронами, 32 з яких було збито.

Війна • 9 квітня, 06:02 • 151056 перегляди

Над Україною за ніч збили 32 з 55 ворожих дронів, 8 - не досягли цілей

В ніч на 9 квітня Росія атакувала Україну 55 дронами, 32 з яких збито. Під ударом опинилися Харківська та Дніпропетровська області, у Дніпрі 15 поранених.

Війна • 9 квітня, 05:49 • 4900 перегляди

У Дніпрі 15 осіб отримали поранення внаслідок атаки БпЛА

Вночі ворог атакував Дніпропетровську область дронами. У Дніпрі 15 поранених, пошкоджено будинки, підприємства та авто. Також атаковано Апостолове та Нікопольський район.

Суспільство • 9 квітня, 04:51 • 147278 перегляди

Ворожа атака на Дніпро: зросла кількість постраждалих до 14 осіб

Внаслідок нічної атаки дронів у Дніпрі кількість поранених зросла до 14. Серед постраждалих є люди віком від 18 до 87 років, половину з них госпіталізовано.

Війна • 8 квітня, 21:04 • 13018 перегляди

У Дніпрі 10 постраждалих від атаки дронів: є тяжко поранені

Внаслідок нічної атаки дронів на Дніпро постраждало 10 людей, шестеро з них госпіталізовано. Потерпілі отримали поранення різного ступеня тяжкості, включно з черепно-мозковими травмами.

Війна • 8 квітня, 20:44 • 16517 перегляди

У Дніпрі пролунали вибухи: попередньо, пошкоджено приватні будинки та авто

У ніч на 8 квітня Дніпро зазнав повітряної атаки з використанням безпілотників. Вибухи призвели до пожеж, пошкоджено приватні будинки та автомобілі, рятувальники працюють на місцях.

Суспільство • 8 квітня, 20:09 • 16191 перегляди

Освітня платформа "Мрія" у 2025 році масштабується на всю країну - Зеленський

Президент Зеленський повідомив, що цифрова платформа "Мрія" вже працює в 40 школах шести областей. У 2025 році планується масштабне розширення платформи на всю країну, а також запуск пілоту для дошкілля.

Політика • 8 квітня, 16:45 • 12232 перегляди

У низці областей України зафіксовано активність ворожих дронів

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожих ударних БпЛА в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Мешканців закликають до укриттів під час тривог.

Війна • 7 квітня, 19:45 • 10611 перегляди

Ракетний удар рф по Кривому Рогу: 33 постраждалих в лікарнях, 18 у тяжкому стані

У Кривому Розі оголошено жалобу за 20 загиблими, серед яких 9 дітей, внаслідок ракетного удару. У лікарнях залишаються 33 постраждалих, у тому числі 4 дітей, 18 з них у тяжкому стані.

Війна • 7 квітня, 05:35 • 5195 перегляди

На фронті за добу 178 бойових зіткнень: карти Генштабу ЗСУ

Протягом доби 5 квітня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Ворог завдав 99 авіаударів, зокрема скинув 163 КАБи, здійснив 5449 обстрілів та залучив 2237 дронів-камікадзе.

Війна • 6 квітня, 06:00 • 10302 перегляди

Зеленська про обстріли: Біль від міст України, які опинилися під ударами рф

Перша леді відреагувала на масовані обстріли України 4 квітня. Вона закликала світ до дій, а не просто слів співчуття через збільшення кількості жертв серед мирного населення.

Війна • 5 квітня, 01:42 • 7558 перегляди

61 постраждалий внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг, серед них 12 дітей

Внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня постраждала 61 людина, серед яких 12 дітей. У лікарнях перебувають 40 містян, решта під амбулаторним наглядом.

Війна • 5 квітня, 00:41 • 26953 перегляди

Намагались переправити ухилянтів за кордон: на Івано-Франківщині затримали лісника зі спільником

На Івано-Франківщині затримали працівника лісництва та мешканця прикордоння за спробу незаконного переправлення ухилянтів за кордон за 5 тисяч доларів. Їм загрожує до 9 років в'язниці.

Кримінал та НП • 4 квітня, 22:28 • 7568 перегляди

Вже погодили параметри підтримки: Зеленський заявив, що на підтримку 200 прифронтових громад виділять 2 млрд гривень

Кабмін виділяє 2 мільярди гривень для 200 прифронтових і прикордонних громад у дев'яти областях України. Кошти підуть на безпекові потреби, відновлення та будівництво укриттів.

Війна • 4 квітня, 19:53 • 6693 перегляди