Дніпропетровська область

Вночі 15 квітня росіяни атакували Харківщину керованими авіабомбами та безпілотниками. Влучили у цивільне підприємство, яке займалось виробництвом та зберіганням продуктів харчування.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ворожу активність в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.
Вночі 14 квітня Росія атакувала Україну 62 безпілотниками, 40 з яких було збито. Під ударом опинилися Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.
Вночі ворог обстріляв Нікопольський район з "Градів", артилерії та дронів. Постраждав 53-річний чоловік, пошкоджено будинки, гаражі та лінії електропередач.
Протягом доби на фронті відбулося 149 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 40 штурмів. росіяни завдали 101 авіаудар та понад 6400 обстрілів.
Уряд України виділить 540 млн грн на системи РЕБ для захисту прифронтових громад. Також передбачено до 10 млн грн на громаду для першочергових потреб захисту.
Протягом 10-11 квітня росіяни атакували Україну ракетою та 39 ударними дронами. ППО збила 24 дрони.
Внаслідок ракетного удару по Дніпру 10 квітня загинув 42-річний чоловік, 9 людей поранено. ППО збила 6 ворожих безпілотників над областю.
За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно та холодно, очікуються опади у вигляді мокрого снігу. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с.
Президент Зеленський заявив, що росія нехтує дипломатією, атакуючи Дніпро, Нікополь та інші області, де є загиблі та поранені, серед яких і діти. Він закликав до посилення тиску на рф.
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до восьми. Троє лікуються амбулаторно, решта в лікарні. Також в небі над областю помічено шахеди.
Внаслідок ракетного удару по Дніпру 5 людей поранено, 1 загинула. У Нікополі 13 постраждалих через атаку дронами та артилерію, п'ятеро у важкому стані.
Російська балістична ракета забрала життя 42-річного мешканця Дніпра. Ще троє людей отримали поранення, виникла масштабна пожежа та руйнування на цивільному об'єкті.
У Дніпрі було чутно вибух, голова облради повідомив про ракетну атаку. Існує загроза повторних запусків ракет, мешканцям радять залишатися в безпечних місцях.
У Дніпропетровській області чутно вибухи. Голова ОВА Сергій Лисак попередив про атаку ворожих шахедів та закликав подбати про безпеку.
Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.
9 квітня в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичної атаки з північно-східного напрямку. Вночі росіяни атакували Україну 55 дронами, 32 з яких було збито.
В ніч на 9 квітня Росія атакувала Україну 55 дронами, 32 з яких збито. Під ударом опинилися Харківська та Дніпропетровська області, у Дніпрі 15 поранених.
Вночі ворог атакував Дніпропетровську область дронами. У Дніпрі 15 поранених, пошкоджено будинки, підприємства та авто. Також атаковано Апостолове та Нікопольський район.
Внаслідок нічної атаки дронів у Дніпрі кількість поранених зросла до 14. Серед постраждалих є люди віком від 18 до 87 років, половину з них госпіталізовано.
Внаслідок нічної атаки дронів на Дніпро постраждало 10 людей, шестеро з них госпіталізовано. Потерпілі отримали поранення різного ступеня тяжкості, включно з черепно-мозковими травмами.
У ніч на 8 квітня Дніпро зазнав повітряної атаки з використанням безпілотників. Вибухи призвели до пожеж, пошкоджено приватні будинки та автомобілі, рятувальники працюють на місцях.
Президент Зеленський повідомив, що цифрова платформа "Мрія" вже працює в 40 школах шести областей. У 2025 році планується масштабне розширення платформи на всю країну, а також запуск пілоту для дошкілля.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожих ударних БпЛА в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Мешканців закликають до укриттів під час тривог.
У Кривому Розі оголошено жалобу за 20 загиблими, серед яких 9 дітей, внаслідок ракетного удару. У лікарнях залишаються 33 постраждалих, у тому числі 4 дітей, 18 з них у тяжкому стані.
Протягом доби 5 квітня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Ворог завдав 99 авіаударів, зокрема скинув 163 КАБи, здійснив 5449 обстрілів та залучив 2237 дронів-камікадзе.
Перша леді відреагувала на масовані обстріли України 4 квітня. Вона закликала світ до дій, а не просто слів співчуття через збільшення кількості жертв серед мирного населення.
Внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня постраждала 61 людина, серед яких 12 дітей. У лікарнях перебувають 40 містян, решта під амбулаторним наглядом.
На Івано-Франківщині затримали працівника лісництва та мешканця прикордоння за спробу незаконного переправлення ухилянтів за кордон за 5 тисяч доларів. Їм загрожує до 9 років в'язниці.
Кабмін виділяє 2 мільярди гривень для 200 прифронтових і прикордонних громад у дев'яти областях України. Кошти підуть на безпекові потреби, відновлення та будівництво укриттів.