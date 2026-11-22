російські війська протягом дня понад 40 разів атакували п'ять районів Дніпропетровської області, внаслідок чого загинула жінка та ще 9 людей отримали поранення. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

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У Дніпрі внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Загинула жінка, ще двоє чоловіків дістали поранення, один із них перебуває у тяжкому стані.

На Нікопольщині під російськими ударами опинилися районний центр і три громади. Постраждали троє людей, двох госпіталізували, зокрема чоловіка у тяжкому стані.

У кількох районах області є тяжкопоранені

У Синельниківському районі російські атаки пошкодили магазин, автомобіль та об'єкти інфраструктури. Поранення отримали двоє людей, одна з них перебуває у тяжкому стані.

У Кам'янському районі внаслідок обстрілів постраждала інфраструктура. Двоє чоловіків дістали поранення, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Криворіжжі російські удари пошкодили приватний житловий будинок. Інформації про постраждалих у цьому районі ДСНС не повідомляє.

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