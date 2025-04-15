Saab JAS 39 Gripen

Канада веде переговори з ЄС про участь у проєкті з розширення військової промисловості. Це дозволить їй виробляти європейську зброю на своїх підприємствах та зменшити залежність від США.
Два американські бомбардувальники B-52H провели тренування з імітацією скидання озброєння над Фінляндією. Навчання відбулись після заяв росії про випробування нової гіперзвукової ракети.
Ведеться робота для досягнення переваги в небі.
Військовий експерт Валерій Рябих вважає, що наявність F-16 в Україні змусить росіян обережніше застосовувати тактичне озброєння. Він вважає, що вважає, що Україні необхідно щонайменше 5 бригад таких винищувачів.
В Офісі президента України підтвердили факт переговорів.
Швеція викликала російського посла після того, як російський бомбардувальник Су-24 порушив повітряний простір країни над островом Готланд.
Російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Швеції над островом Готланд, унаслідок чого Швеція підняла в повітря винищувач JAS-39 Gripen, щоб видворити його, що стало першим подібним інцидентом із моменту вступу Швеції до НАТО.
Чеська Республіка може допомогти в навчанні українських пілотів на літаках F-16 і Gripen і може запропонувати країнам навчання на цих літаках, заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.
Швеція надасть Україні військову допомогу на суму близько 6,5 мільярдів євро протягом трьох років відповідно до Угоди про безпеку, підписаної президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.
Міністр оборони Швеції Пал Йонсон оголосив про триваючі переговори з Україною щодо потенційної передачі шведських винищувачів Gripen після вступу до НАТО.
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром попередив про "тривалий" конфлікт з росією, закликавши ЄС надати довгострокову військову та фінансову підтримку Україні.
Український пілот заявив, що шведський винищувач Saab Gripen може суттєво посилити українські Повітряні сили завдяки своїй здатності виконувати як завдання з придушення протиповітряної оборони противника, так і прицільні вогневі удари.
США готові продати Туреччині винищувачі F-35, як тільки вона позбудеться російських систем протиповітряної оборони С-400, які стоять на її озброєнні.
Чеська Республіка підписала угоду на суму 6,5 мільярдів доларів на придбання 24 винищувачів F-35 у США, що є найдорожчою покупкою в історії чеських збройних сил. Винищувачі почнуть надходити в 2031 році, щоб замінити нинішній парк країни, який складається з орендованих у Швеції JAS-39 Gripen.