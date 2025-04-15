Saab JAS 39 Gripen

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 14861 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 16015 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 13246 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 34765 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 164524 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 141162 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143867 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136628 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136766 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196837 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 51998 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 65864 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 71786 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 65632 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 44850 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 14880 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 16039 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 21874 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 31113 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 67091 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 11516 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 15623 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 17290 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 112808 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 114251 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Продукти

Saab JAS 39 Gripen

Новини по темi

Канада домовляється з ЄС про приєднання до оборонного проєкту для виробництва зброї - NYT

Канада веде переговори з ЄС про участь у проєкті з розширення військової промисловості. Це дозволить їй виробляти європейську зброю на своїх підприємствах та зменшити залежність від США.

Політика • 20 березня, 07:48 • 20148 перегляди

США відправили бомбардувальники B-52 до Фінляндії: сигнал НАТО росії

Два американські бомбардувальники B-52H провели тренування з імітацією скидання озброєння над Фінляндією. Навчання відбулись після заяв росії про випробування нової гіперзвукової ракети.

Новини Світу • 27 листопада, 12:07 • 15806 перегляди

Умєров: Україна отримає F-16, Migare, а також веде переговори про винищувачі Gripen і Eurofighter Typhoon

Ведеться робота для досягнення переваги в небі.

Війна • 22 вересня, 08:39 • 47553 перегляди
Ексклюзив

F-16 змусять росіян бути обачними у застосуванні тактичної зброї, яка тероризує прифронтові зони КАБами – експерт

Військовий експерт Валерій Рябих вважає, що наявність F-16 в Україні змусить росіян обережніше застосовувати тактичне озброєння. Він вважає, що вважає, що Україні необхідно щонайменше 5 бригад таких винищувачів.

Війна • 5 серпня, 14:15 • 115141 перегляди

Україна веде перемовини зі Швецією щодо передачі винищувачів Gripen - Жовква

В Офісі президента України підтвердили факт переговорів.

Війна • 14 липня, 12:43 • 107010 перегляди

Швеція викликала посла рф через порушення повітряного простору російським Су-24

Швеція викликала російського посла після того, як російський бомбардувальник Су-24 порушив повітряний простір країни над островом Готланд.

Новини Світу • 18 червня, 17:02 • 20426 перегляди

Літак рф "заблукав" у повітряному просторі Швеції вперше після вступу країни до НАТО

Російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Швеції над островом Готланд, унаслідок чого Швеція підняла в повітря винищувач JAS-39 Gripen, щоб видворити його, що стало першим подібним інцидентом із моменту вступу Швеції до НАТО.

Новини Світу • 15 червня, 10:15 • 15906 перегляди

Чехія може допомогти Україні готувати пілотів для F-16 і Gripen

Чеська Республіка може допомогти в навчанні українських пілотів на літаках F-16 і Gripen і може запропонувати країнам навчання на цих літаках, заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Війна • 9 червня, 07:30 • 93146 перегляди

Швеція надасть Україні протягом трьох років 6,5 млрд євро в рамках безпекової угоди: що відомо

Швеція надасть Україні військову допомогу на суму близько 6,5 мільярдів євро протягом трьох років відповідно до Угоди про безпеку, підписаної президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Політика • 31 травня, 10:21 • 18887 перегляди

Міністр оборони Швеції заявив про перемовини з Україною щодо передачі винищувачів Gripen

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон оголосив про триваючі переговори з Україною щодо потенційної передачі шведських винищувачів Gripen після вступу до НАТО.

Війна • 29 березня, 00:40 • 43282 перегляди

Голова МЗС Швеції: ЄС повинен готуватися до "тривалого" конфлікту з росією

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром попередив про "тривалий" конфлікт з росією, закликавши ЄС надати довгострокову військову та фінансову підтримку Україні.

Війна • 22 березня, 11:09 • 80427 перегляди

Не тільки F-16, а й шведські Gripen: український пілот розповів, які літаки допомогли б Україні у війні

Український пілот заявив, що шведський винищувач Saab Gripen може суттєво посилити українські Повітряні сили завдяки своїй здатності виконувати як завдання з придушення протиповітряної оборони противника, так і прицільні вогневі удари.

Війна • 9 лютого, 18:44 • 34006 перегляди

У США назвали умову для продажу Туреччині новітніх винищувачів F-35

США готові продати Туреччині винищувачі F-35, як тільки вона позбудеться російських систем протиповітряної оборони С-400, які стоять на її озброєнні.

Новини Світу • 31 січня, 05:45 • 25040 перегляди

Чехія закупить у США 24 винищувачі F-35 за рекордні 6,5 млрд дол.: підписано угоду

Чеська Республіка підписала угоду на суму 6,5 мільярдів доларів на придбання 24 винищувачів F-35 у США, що є найдорожчою покупкою в історії чеських збройних сил. Винищувачі почнуть надходити в 2031 році, щоб замінити нинішній парк країни, який складається з орендованих у Швеції JAS-39 Gripen.

Новини Світу • 29 січня, 14:06 • 25317 перегляди