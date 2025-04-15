Saab JAS 39 Gripen

Чехія закупить у США 24 винищувачі F-35 за рекордні 6,5 млрд дол.: підписано угоду

Чеська Республіка підписала угоду на суму 6,5 мільярдів доларів на придбання 24 винищувачів F-35 у США, що є найдорожчою покупкою в історії чеських збройних сил. Винищувачі почнуть надходити в 2031 році, щоб замінити нинішній парк країни, який складається з орендованих у Швеції JAS-39 Gripen.