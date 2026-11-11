Україна очікує перші винищувачі Gripen у січні-лютому - Зеленський

Україна очікує шведські винищувачі JAS 39 Gripen виробництва Saab у січні-лютому 2027 року. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 10 листопада, пише УНН.

"Щодо Швеції, ми завжди порушували тему протиповітряної оборони", - сказав Зеленський.

З його слів, з країнами Північної Європи говорили також про амуніцію для F-16.

"Це частина повітряної оборони. Усі F-16 вже є частиною нашої системи протиповітряної оборони. Нам потрібно більше F-16, тому що основна кількість F-16 постійно перебуває на модернізації, бо це старі F-16, але вони хороші, дуже швидкі, і вони можуть знищувати реактивні "шахеди". Ми використовуємо їх, і ми дуже вдячні, і ми вдячні за флот усім країнам, Данії та Норвегії, і ми дуже вдячні Швеції", - зазначив Зеленський.

Ми говоримо та порушуємо тему Gripen. Вони мають прибути в січні-лютому, можливо, у лютому. Так, ми порушували тему про те, що вони нам потрібні якомога раніше. Але я маю на увазі, це вже в дорозі. Так, ми побачимо, як Gripen працюватимуть проти цих "шахедів". Так, ми також на це розраховуємо. Так. Це стосується протиповітряної оборони