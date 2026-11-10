У Польщі заявили про готовність України передати антидронові технології в обмін на два винищувачі МіГ-29

Україна погодилася передати Польщі технології, необхідні для боротьби з безпілотниками. Про це у вівторок, 10 листопада, повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, відповідних домовленостей вдалося досягти під час переговорів у Києві. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

Зазначається, що Томчик перебуває в українській столиці з понеділка разом із першим заступником начальника Генерального штабу Збройних сил Польщі генералом Каролем Домановським. Сторони обговорюють військову та промислову співпрацю, зокрема обмін технологіями.

Однією з тем переговорів стала можливість передавання Україні двох польських винищувачів МіГ-29. Натомість Варшава розраховує отримати доступ до українських розробок у сфері безпілотників та засобів боротьби з ними.

Томчик зауважив, що відповідна домовленість "наближається до завершення" та наразі перебуває "на етапі узгодження подробиць".

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Паралельно сторони обговорюють поглиблення співпраці в межах міжнародної антибалістичної коаліції, яка зосереджена на перехопленні ракет. До цієї ініціативи входять Україна, Польща, Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Швеція, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Польща приєдналася до об'єднання у вересні й готова підсилити його радіолокаційними системами P-18PL з дальністю дії 2000 кілометрів.

Ці радари, що мають дальність дії 2000 кілометрів, будуть розміщені в Польщі та слугуватимуть інтересам Польщі, НАТО, України й коаліції загалом. Але ще одним, і, мабуть, найважливішим питанням є розробка ракети - ракети, здатної перехопити іншу ракету. Це потребує залучення можливостей різних компаній і різних країн