У Польщі заявили про готовність України передати антидронові технології в обмін на два винищувачі МіГ-29
Київ • УНН
Україна та Польща погоджують обмін антидроновими технологіями на два винищувачі МіГ-29. Також сторони обговорили радари й обслуговування PAC-3.
Україна погодилася передати Польщі технології, необхідні для боротьби з безпілотниками. Про це у вівторок, 10 листопада, повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, відповідних домовленостей вдалося досягти під час переговорів у Києві. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.
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Зазначається, що Томчик перебуває в українській столиці з понеділка разом із першим заступником начальника Генерального штабу Збройних сил Польщі генералом Каролем Домановським. Сторони обговорюють військову та промислову співпрацю, зокрема обмін технологіями.
Україна погодилася передати Польщі необхідні нам технології протидії безпілотникам
Однією з тем переговорів стала можливість передавання Україні двох польських винищувачів МіГ-29. Натомість Варшава розраховує отримати доступ до українських розробок у сфері безпілотників та засобів боротьби з ними.
Томчик зауважив, що відповідна домовленість "наближається до завершення" та наразі перебуває "на етапі узгодження подробиць".
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Паралельно сторони обговорюють поглиблення співпраці в межах міжнародної антибалістичної коаліції, яка зосереджена на перехопленні ракет. До цієї ініціативи входять Україна, Польща, Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Швеція, Норвегія, Данія та Нідерланди.
Польща приєдналася до об'єднання у вересні й готова підсилити його радіолокаційними системами P-18PL з дальністю дії 2000 кілометрів.
Ці радари, що мають дальність дії 2000 кілометрів, будуть розміщені в Польщі та слугуватимуть інтересам Польщі, НАТО, України й коаліції загалом. Але ще одним, і, мабуть, найважливішим питанням є розробка ракети - ракети, здатної перехопити іншу ракету. Це потребує залучення можливостей різних компаній і різних країн
Крім цього, учасники переговорів планують обговорити створення спеціалізованого центру технічного обслуговування ракет PAC-3 для ЗРК Patriot.
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