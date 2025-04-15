Стефанчук застеріг про повідомлення з його фейкового акаунта у Telegram

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук застеріг про розсилку фейкових повідомлень з нібито його акаунта у Telegram. Він не користується цим месенджером вже майже три роки з ідеологічних міркувань.