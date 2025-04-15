Руслан Стефанчук

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23625 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 148295 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134435 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131221 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132053 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194990 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77272 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164389 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.

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"У цій війні росія є агресором, а Україна - жертвою агресії": Стефанчук виказав підтримку позиції президента Зеленського на переговорах із Трампом

Голова Верховної Ради висловив повну підтримку президенту України після його переговорів з Трампом. Суперечка між лідерами виникла через питання гарантій безпеки для України.

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Стефанчук: Україна активно працює над кластерною підготовкою для вступу до ЄС

Україна вперше в історії ЄС включила парламент як переговорника у процесі вступу. Верховна Рада активно працює над підготовкою кластерів та є частиною переговорних груп з євроінтеграції.

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Спікер Верховної Ради заявив про початок роботи над угодою зі США щодо корисних копалин із наступного тижня. Зеленський раніше відхилив початкову пропозицію США, вимагаючи гарантій безпеки.

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Голова ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що вибори в Україні пройдуть лише після завершення воєнного стану. За його словами, проведення виборів під час війни суперечить законодавству.

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Голова ВР повідомив, що Порошенко намагався виїхати 15 січня на засідання ЄНП, яке завершилося 14 січня. Стефанчук заявив, що правова мета такої поїздки йому невідома.

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Переведення стрілок годинника в Україні: сомнолог розповіла, як сезонний перехід впливає на українців

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Стефанчук заперечує родинні зв'язки з керівницею Хмельницької МСЕК Крупою

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук спростував інформацію про можливі родинні зв'язки з Тетяною Крупою, затриманою керівницею Хмельницької МСЕК.

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук презентував План перемоги у парламенті Литви. Він також відвідає Естонію та Латвію для залучення додаткової допомоги Україні у протидії російській агресії.

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Стефанчук: "Очікуємо нових рішень, щодо постачання літаків F-16"

Голова Верховної Ради заявив про очікування нових рішень щодо постачання F-16 та інших винищувачів. Франція обіцяє надати Україні літаки Mirage 2000 на початку нового року та навчати пілотів.

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До кожного з пунктів Плану перемоги розроблять низку законодавчих ініціатив - Стефанчук

Верховна Рада створить міжфракційні групи для розробки законопроєктів по кожному пункту Плану перемоги президента. Законодавчі ініціативи будуть напрацьовуватися спільно з Офісом президента та урядом.

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Стефанчук про План перемоги: парламент підтримав документ і бере його в реалізацію

Голова Верховної Ради повідомив про підтримку Плану перемоги президента всіма фракціями та групами. Парламент включається в реалізацію плану, демонструючи єдність щодо його положень.

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Сподіваюся, в питанні перейменування Броварів остаточно поставлено крапку, назва міста залишається незмінною – Ігор Сапожко

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Нардеп Федір Веніславський повідомив, що Росія має чіткі цілі збільшити кількість окупаційних військ в Україні. За його словами, наразі немає законопроєкту про демобілізацію і не варто очікувати його найближчим часом.

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