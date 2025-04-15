Олександр Корнієнко задекларував понад 800 тис. грн зарплати, 4 тис. грн "Зимової підтримки". Дружина отримала близько 60 тис. грн соцвиплат та має BMW X3 і нерухомість.
Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.
Спікер закрив засідання ВР після блокування трибуни депутатами. Причиною став розгляд закону про відповідальність урядовців за ігнорування викликів до Ради.
30 березня о 3:00 Україна перейде на літній час, стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед. Переведення годинників може негативно вплинути на біологічні ритми та загальний стан здоров'я.
Згідно з дослідженням Центру Разумкова, українці переважно не довіряють політикам та посадовцям. Найбільшу довіру зберігає Володимир Зеленський (60%), найменшу - Олексій Арестович (88%).
Голова Верховної Ради висловив повну підтримку президенту України після його переговорів з Трампом. Суперечка між лідерами виникла через питання гарантій безпеки для України.
Україна вперше в історії ЄС включила парламент як переговорника у процесі вступу. Верховна Рада активно працює над підготовкою кластерів та є частиною переговорних груп з євроінтеграції.
Спікер Верховної Ради заявив про початок роботи над угодою зі США щодо корисних копалин із наступного тижня. Зеленський раніше відхилив початкову пропозицію США, вимагаючи гарантій безпеки.
Голова ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що вибори в Україні пройдуть лише після завершення воєнного стану. За його словами, проведення виборів під час війни суперечить законодавству.
Спікер ВР Руслан Стефанчук заявив про блокування роботи парламенту фракцією "Європейська Солідарність". Через блокування не відбулось обговорення питань освіти, зарплат вчителів та навчання дітей в укриттях.
Польський міністр у справах Європи повідомив про другий транш коштів із заморожених російських активів для України. ЄС також планує ввести 16-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення.
Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що близько 37 депутатів відвідують США за власні кошти. Візит спрямований на відновлення стосунків з Конгресом США та включає представників як опозиції, так і монобільшості.
Голова ВР повідомив, що Порошенко намагався виїхати 15 січня на засідання ЄНП, яке завершилося 14 січня. Стефанчук заявив, що правова мета такої поїздки йому невідома.
Федір Веніславський заявив, що ТЦК несуть основне навантаження з мобілізації, тому їх розформування небезпечне. Рекрутингові центри є лише пілотними проектами і мають працювати паралельно з ТЦК.
У ніч на 27 жовтня українці переведуть годинники на годину назад. Сомнологи стверджують, що "зимовий" час є природнішим для людського організму, хоча адаптація може тривати до 48 годин.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук спростував інформацію про можливі родинні зв'язки з Тетяною Крупою, затриманою керівницею Хмельницької МСЕК.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук презентував План перемоги у парламенті Литви. Він також відвідає Естонію та Латвію для залучення додаткової допомоги Україні у протидії російській агресії.
Голова Верховної Ради заявив про очікування нових рішень щодо постачання F-16 та інших винищувачів. Франція обіцяє надати Україні літаки Mirage 2000 на початку нового року та навчати пілотів.
Верховна Рада створить міжфракційні групи для розробки законопроєктів по кожному пункту Плану перемоги президента. Законодавчі ініціативи будуть напрацьовуватися спільно з Офісом президента та урядом.
Голова Верховної Ради повідомив про підтримку Плану перемоги президента всіма фракціями та групами. Парламент включається в реалізацію плану, демонструючи єдність щодо його положень.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук застеріг про розсилку фейкових повідомлень з нібито його акаунта у Telegram. Він не користується цим месенджером вже майже три роки з ідеологічних міркувань.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 1 жовтня відвідає інавгурацію новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум. Візит має на меті поглибити українсько-мексиканське співробітництво та посилити міжнародну підтримку України.
Національна Рада Швейцарії визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав це рішення історичним і важливим кроком до відновлення справедливості.
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів, але Бровари не входять до цього списку. Міський голова Ігор Сапожко підтвердив, що назва міста залишається незмінною.
Народна депутатка Мар'яна Безугла написала заяву про звільнення з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки. Вона просить призначити її членом комітету зовнішньої політики.
Спікер Верховної Ради повідомив про завершення консультацій щодо законопроекту про заборону УПЦ (МП). За його словами, документ дозволить "відскоблити Росію від будь-яких церков чи релігійних організацій" в Україні.
Україна не збирається знижувати мобілізаційний вік, незважаючи на перевагу РФ у людських ресурсах. Замість цього Україна покладається на інноваційні засоби ведення війни для асиметричної відповіді.
Нардеп Федір Веніславський повідомив, що Росія має чіткі цілі збільшити кількість окупаційних військ в Україні. За його словами, наразі немає законопроєкту про демобілізацію і не варто очікувати його найближчим часом.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про необхідність перезавантаження та реформування митної та податкової служб. Це питання він обговорив з представниками бізнес-спільноти під час зустрічі.
Михайло Цимбалюк вважає, що питання зміни назви Броварів на Броварі слід винести на місцевий референдум. Депутат наголошує на важливості врахування думки громади у таких питаннях.