Верховна Рада тестує голосування нардепів в укритті

Фото: www.facebook.com/stefanchuk.official

Народні депутати почали тестувати систему голосування в укритті Верховної Ради, передає УНН.

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Шановні колеги, у Києві оголошено повітряну тривогу. Я прошу всіх пройти до безпечних місць відповідно до схем укриття, які розміщені на ваших місцях. Продовження пленарного засідання розпочнеться через 15 хвилин після завершення повітряної тривоги. Також я прошу, хто має бажання в укриттях спробувати нову систему - сказав спікер ВР Руслан Стефанчук під час засідання.

У вівторок, 1 вересня, Стефанчук на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що "разом із керівником та працівниками Апарату Верховної Ради представили парламентським журналістам ІТ-рішення, яке забезпечить безперервність пленарного процесу навіть за таких умов".

В укритті будівлі Парламенту вже облаштовані мобільні робочі місця для всіх народних депутатів. Для електронного голосування розроблено резервну систему з використанням особистих мобільних пристроїв, яку цього тижня тестуватимуть депутати. Робота над нею розпочалася ще на початку повномасштабного вторгнення, без витрат бюджетних коштів. Такий формат голосування застосовуватиметься лише під час тривалих повітряних тривог. В інших випадках Верховна Рада працюватиме у звичайному режимі у сесійній залі. російські атаки не повинні паралізувати українські державні інституції. Парламент має залишатися спроможним ухвалювати рішення, від яких залежать оборона, економіка та стабільна робота країни - повідомляв Стефанчук.

Нардеп Ярослав Железняк показав, як виглядає голосування в укритті.

Нагадаємо

У звʼязку з постійними повітряними тривогами у столиці Апарат Верховної Ради працює над заходами для забезпечення безперебійної роботи парламенту. Зокрема, існує ідея голосування через застосунок, проте остаточного рішення ще не прийнято.

Також у Верховній Раді України показали альтернативний формат роботи під час повітряних тривог.