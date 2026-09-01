У Раді показали, як працюватимуть депутати під час повітряних тривог
Київ • УНН
У Верховній Раді показали укриття та підвальну залу для роботи депутатів під час повітряних тривог. Остаточний формат голосувань ще не визначили.
У Верховній Раді України показали альтернативний формат роботи під час повітряних тривог. Про це передає УНН з посиланням на нардепів Ярослава Железняка та Олексія Гончаренка.
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Ось така "додаткова" зала в укритті для голосування. Ну і плюс зала, в якій ви раніше бачили Погоджувальну Раду
Також нардеп Гончаренко показав підвальну залу, яка розглядається, як альтернатива, де можуть збиратись депутати для голосувань.
В цю залу, ясно що, не всі зможуть розміститись. Тому ще за дверима в коридорі розставили стільці. Але це все, чесно кажучи, дивно історія. Бо придумувати, де будуть працювати депутати, коли ніхто не може придумати, як буде працювати вся держава. Ось це головне питання
Нагадаємо
У звʼязку з постійними повітряними тривогами у столиці Апарат Верховної Ради працює над заходами для забезпечення безперебійної роботи парламенту. Зокрема, існує ідея голосування через застосунок, проте остаточного рішення ще не прийнято.
Верховна Рада під час оголошення повітряної тривоги продовжуватиме працювати. Під час загрози депутатам буде даватися 10 хвилин на спуск в укриття, де буде підготовлена інфраструктура.