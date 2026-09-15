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6-річна донька Блума обрала татуювання з "Піратів Карибського моря", навіть не знаючи про роль батька

Київ • УНН

 • 536 перегляди

6-річна Дейзі Дав обрала тимчасове татуювання Джека Горобця, не знаючи про роль батька у «Піратах Карибського моря».

6-річна донька Блума обрала татуювання з "Піратів Карибського моря", навіть не знаючи про роль батька

6-річна донька Орландо Блума та Кеті Перрі Дейзі Дав під час відпочинку несподівано обрала тимчасове татуювання з "Піратів Карибського моря", хоча ніколи не бачила фільмів франшизи. Про кумедний збіг актор розповів E! News під час кінофестивалю в Торонто, пише УНН.

Деталі

За словами Блума, це сталося на ярмарку у Франції. Серед запропонованих малюнків Дейзі самостійно вибрала зображення капітана Джека Горобця – героя Джонні Деппа з франшизи, в якій її батько зіграв Вілла Тернера.

Вона ніколи не бачила цього фільму. Вона нічого про нього не знає. Тож я відповів: "Гаразд"

– розповів 49-річний актор.

Блум поки не поспішає показувати "Піратів"

Актор зізнався, що ще не вирішив, коли дозволить 6-річній Дейзі подивитися фільми, які зробили його всесвітньо відомим.

Схожу ситуацію Блум уже переживав зі старшим сином Флінном від Міранди Керр. Коли хлопчику було 6 років, актор неохоче дозволив йому подивитися перших "Піратів Карибського моря", оскільки хотів якомога довше зберігати для сина звичайне сприйняття батька поза його кінокар'єрою.

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Степан Гафтко

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