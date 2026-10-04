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Президент Ємену оголосив масштабний наступ проти хуситів - Reuters

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Президент Ємену Рашад аль-Алімі оголосив операцію зі звільнення територій від хуситів. Повстанці заявили про удари по Саудівській Аравії.

Президент Ємену оголосив масштабний наступ проти хуситів - Reuters

Президент Ємену Рашад аль Алімі оголосив про початок масштабної військової операції проти хуситів, яких підтримує Іран. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Збройні сили уряду продовжуватимуть наступ "доти, доки країна не буде звільнена з-під контролю терористичного угруповання

- заявив президент Ємену Рашад аль-Алімі у телевізійному зверненні.

Водночас хусити заявили, що запустили балістичні ракети й дрони по обʼєктах Saudi Aramco в Ер-Ріяді та районі Хурайса у Саудівській Аравії.

Також повідомляється, що за останні 48 годин вони також просунулися біля міста Таїз і наблизилися до останньої дороги, яка зʼєднує його з портовим містом Аденом. Якщо вони отримають контроль над нею, Таїз може бути оточений.

Нагадаємо

Міжнародно визнаний уряд Ємену закликав населення до загальної мобілізації для боротьби з хуситами та одночасно запропонував амністію їхнім бійцям, які перейдуть на бік урядових сил.

Євген Устименко

Світ
Воєнний стан
Війна в Україні
Reuters
Ер-Ріяд
Саудівська Аравія
Іран
Ємен