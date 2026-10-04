Президент Ємену оголосив масштабний наступ проти хуситів - Reuters

Президент Ємену Рашад аль Алімі оголосив про початок масштабної військової операції проти хуситів, яких підтримує Іран. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Збройні сили уряду продовжуватимуть наступ "доти, доки країна не буде звільнена з-під контролю терористичного угруповання - заявив президент Ємену Рашад аль-Алімі у телевізійному зверненні.

Водночас хусити заявили, що запустили балістичні ракети й дрони по обʼєктах Saudi Aramco в Ер-Ріяді та районі Хурайса у Саудівській Аравії.

Також повідомляється, що за останні 48 годин вони також просунулися біля міста Таїз і наблизилися до останньої дороги, яка зʼєднує його з портовим містом Аденом. Якщо вони отримають контроль над нею, Таїз може бути оточений.

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Міжнародно визнаний уряд Ємену закликав населення до загальної мобілізації для боротьби з хуситами та одночасно запропонував амністію їхнім бійцям, які перейдуть на бік урядових сил.