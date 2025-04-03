Нові тарифи США призведуть до скорочення ВВП Польщі на 0,4%, що становить понад 236 млн євро. Дуда назвав це ударом від союзника.
Олена Дума продовжує називати кейс з яхтою медведчука успішним, попри зрив продажу. Експерти вимагають її відставки та розслідування, наголошуючи на піарі замість результату.
Австрія та Німеччина запровадили обмеження на в'їзд для Мілорада Додіка. Інтерпол відхилив запит на його арешт, попри міжнародний ордер через звинувачення у сепаратизмі.
З 1 березня 2025 року в Україні набула чинності постанова Кабміну №168, що вводить обмеження націнок на ліки та заборону маркетингових угод. Експерти прогнозують дефіцит та ріст цін.
Через падіння пасажирки під потяг на станції "Контрактова площа" зачинено чотири станції Синьої гілки метро. Рух поїздів організовано між іншими станціями.
В Енергоатомі заявили, що чутки про запуск ЗАЕС – це спроба легітимізувати окупацію станції. Тільки українські фахівці мають право управляти ЗАЕС, наголосили в компанії.
За словами Юлії Свириденко, мито США на український експорт є відносно незначним і не матиме відчутного впливу на економіку України. Вона також додала, що втрата ринку США може дати зворотній ефект. Можливий демпінг цін, але значних коливань курсу не очікується.
Україна отримала від Польщі ще 5 тисяч терміналів Starlink для забезпечення зв'язку в лікарнях, школах та на об'єктах критичної інфраструктури. Загалом Україна отримала понад 50 тисяч терміналів.
Дональд Трамп заявив, що посилення мит на імпорт зміцнить економіку США. Він порівняв це з операцією, після якої пацієнт (економіка) вижив та одужує.
Прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні опинилася у складній ситуації через плани переозброєння Європи та роль ЄС щодо України, намагаючись зберегти коаліційний уряд.
Електронні квитки, придбані до кібератаки, будуть відновлені в облікових записах пасажирів. Укрзалізниця надала інструкцію з відновлення квитка у своєму акаунті.
Україна не виключає питання членства в НАТО з переговорів, попри опір деяких країн. Зеленський наголосив на важливості гарантій безпеки, схожих на НАТО, до вступу в Альянс.
Суд ухвалив рішення залишити Ігоря Коломойського під вартою до 8 травня у справі про замовне вбивство юриста Карпенка у 2003 році.
Протягом доби на фронті відбулось 62 боєзіткнення. Найбільша активність ворога фіксується на Покровському і Торецькому напрямках, але українські війська тримають оборону.
У Теннессі чоловіка викинуло з дому до двору сусіда через торнадо. Влада штату підтвердила загибель трьох людей та оголосила надзвичайний стан.
Країни ОПЕК+ домовилися про збільшення поставок нафти в травні на 411 000 барелів на день. Це рішення було ухвалено на тлі падіння цін, спричиненого митами США.
Президент Зеленський заявив, що США та росія ведуть переговори про повне припинення вогню. Україна погодилася на це, і є надія досягти результату найближчими тижнями або місяцями.
Нові мита Трампа можуть призвести до скорочення рекламних бюджетів у Голлівуді. Бренди переглядають витрати через економічну невизначеність, що вдарить по традиційних медіа.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві знову вищі за довоєнні. Експерти прогнозують стабільність цін до травня, подальша динаміка залежатиме від воєнних дій.
Лідери Канади та Мексики обговорили спільний план дій проти торговельних обмежень, запроваджених США. Карні заявив про намір боротися з несправедливими діями.
Громадяни України зможуть перебувати в Грузії без візи лише один рік. Для тих, хто в'їхав до 24 лютого 2025 року, термін продовжено до 2026 року.
На сесії Київради депутати блокували трибуну, вимагаючи відставки Бондаренка, який є свідком у справі про корупцію. Кличко повідомив про таємне голосування 8 квітня.
Amazon планує запустити 27 супутників Project Kuiper 9 квітня. Компанія збирається конкурувати зі SpaceX Ілона Маска, яка запустила понад 8000 супутників Starlink.
Ексміністр оборони Гриценко у 2013 році заявив, що військові навчання чф рф в Криму не несуть загрози. ЗМІ вказують, що це створило інформаційне тло для підготовки до окупації.
Адаптивна глибока стимуляція мозку з використанням ШІ значно зменшила рухові симптоми хвороби Паркінсона. Новий метод персоналізує терапію на основі активності мозку пацієнта в режимі реального часу.
На гірськолижному курорті чоловік бив коня палицею. Завдяки туристам та злагодженій роботі поліції особу зловмисника встановлено, вирішується питання про відповідальність.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про необхідність посилення оборонної промисловості Європи та диверсифікації закупівель зброї. ЄС має виробляти боєприпаси самостійно та купувати їх у різних союзників.
СБУ зібрала докази проти 6 росіян, включаючи трьох генералів, за захоплення Запорізької АЕС у березні 2022 року. Вони віддавали накази атакувати станцію з важкого озброєння.
МОЗ затвердило перелік ліків, що мають здешевшати, але ціни впали не на всі. Препарати, які не увійшли до списку, здорожчали в березні на 5-10%, зокрема, подорожчали анальгін та лоратадин.