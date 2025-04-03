"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 15517 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 48377 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 40491 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 205581 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 116363 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 113805 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 175770 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 113679 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 104771 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 103626 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3 м/с
36 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

3 квітня, 07:38 • 179728 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

3 квітня, 08:47 • 103435 перегляди

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 72191 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

10:44 • 64437 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

13:03 • 56014 перегляди
Публікації

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 15547 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 48411 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

13:03 • 56304 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 205624 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

3 квітня, 07:38 • 179990 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кая Каллас

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Китай

Канада

Реклама
УНН Lite

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 12893 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

12:01 • 20055 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

10:44 • 64593 перегляди

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 72334 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

3 квітня, 08:47 • 103571 перегляди
Актуальне

Старлінк

The Washington Post

Facebook

Сімпсони

Леопард 1

Останні новини • Всi

Польща втратить до 0,4% ВВП через нові мита США на європейський експорт - Дуда

Нові тарифи США призведуть до скорочення ВВП Польщі на 0,4%, що становить понад 236 млн євро. Дуда назвав це ударом від союзника.

Новини Світу • 15:44 • 248 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

Олена Дума продовжує називати кейс з яхтою медведчука успішним, попри зрив продажу. Експерти вимагають її відставки та розслідування, наголошуючи на піарі замість результату.

Політика • 15:43 • 228 перегляди

Поки Інтерпол відхилив запит на затримання лідера боснійських сербів, Додіку заборонили в'їзд до низки країн

Австрія та Німеччина запровадили обмеження на в'їзд для Мілорада Додіка. Інтерпол відхилив запит на його арешт, попри міжнародний ордер через звинувачення у сепаратизмі.

Новини Світу • 15:31 • 2496 перегляди
Ексклюзив

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

З 1 березня 2025 року в Україні набула чинності постанова Кабміну №168, що вводить обмеження націнок на ліки та заборону маркетингових угод. Експерти прогнозують дефіцит та ріст цін.

Економіка • 15:18 • 15460 перегляди

У метро Києва на "Контрактовій" пасажирка потрапила під потяг: чотири станції закрили на вхід

Через падіння пасажирки під потяг на станції "Контрактова площа" зачинено чотири станції Синьої гілки метро. Рух поїздів організовано між іншими станціями.

Київ • 15:14 • 4898 перегляди
Bitcoin
$81,499.50
Золото
$3,152.29
Tesla
$262.03
Brent
$69.57
S&P 500
$5,421.19
Газ TTF
$39.44
Ethereum
$1,758.36

Війна

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 168478 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 151827 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 19:23 • 113671 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

3 квітня, 04:28 • 94282 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 77770 перегляди

В Енергоатомі відреагували на чутки, що росія запускає окуповану ЗАЕС

В Енергоатомі заявили, що чутки про запуск ЗАЕС – це спроба легітимізувати окупацію станції. Тільки українські фахівці мають право управляти ЗАЕС, наголосили в компанії.

Війна • 15:07 • 6228 перегляди

Мито США не матиме відчутного прямого впливу на курс та ціни на продукти в Україні - Мінекономіки

За словами Юлії Свириденко, мито США на український експорт є відносно незначним і не матиме відчутного впливу на економіку України. Вона також додала, що втрата ринку США може дати зворотній ефект. Можливий демпінг цін, але значних коливань курсу не очікується.

Економіка • 15:03 • 6050 перегляди

Ще 5 тисяч терміналів Starlink отримала Україна від Польщі

Україна отримала від Польщі ще 5 тисяч терміналів Starlink для забезпечення зв'язку в лікарнях, школах та на об'єктах критичної інфраструктури. Загалом Україна отримала понад 50 тисяч терміналів.

Політика • 14:55 • 5894 перегляди

"Вижив, одужує": Трамп назвав США після введення драконських мит пацієнтом, що пережив операцію

Дональд Трамп заявив, що посилення мит на імпорт зміцнить економіку США. Він порівняв це з операцією, після якої пацієнт (економіка) вижив та одужує.

Економіка • 14:46 • 6176 перегляди

Між ЄС та США: Мелоні намагається зберегти коаліцію на тлі питань України та переозброєння Європи - Politico

Прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні опинилася у складній ситуації через плани переозброєння Європи та роль ЄС щодо України, намагаючись зберегти коаліційний уряд.

Політика • 14:39 • 5570 перегляди

Політика

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 394875 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

1 квітня, 12:21 • 190381 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 17:04 • 177919 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 168478 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 18:40 • 156208 перегляди

Укрзалізниця повертає користувачам втрачені після кібератаки квитки

Електронні квитки, придбані до кібератаки, будуть відновлені в облікових записах пасажирів. Укрзалізниця надала інструкцію з відновлення квитка у своєму акаунті.

Суспільство • 14:37 • 5862 перегляди

Україна не прибирає членство НАТО зі столу переговорів – Зеленський

Україна не виключає питання членства в НАТО з переговорів, попри опір деяких країн. Зеленський наголосив на важливості гарантій безпеки, схожих на НАТО, до вступу в Альянс.

Війна • 14:28 • 6906 перегляди

Справа про замовне вбивство: суд продовжив арешт Коломойському до 8 травня

Суд ухвалив рішення залишити Ігоря Коломойського під вартою до 8 травня у справі про замовне вбивство юриста Карпенка у 2003 році.

Кримінал та НП • 14:19 • 7378 перегляди

Сили оборони стримують ворога на Покровському та Торецькому напрямках: 62 боєзіткнення на фронті

Протягом доби на фронті відбулось 62 боєзіткнення. Найбільша активність ворога фіксується на Покровському і Торецькому напрямках, але українські війська тримають оборону.

Війна • 14:08 • 7912 перегляди

Стихійне лихо у США: торнадо у Теннессі занесло чоловіка у двір до сусіда

У Теннессі чоловіка викинуло з дому до двору сусіда через торнадо. Влада штату підтвердила загибель трьох людей та оголосила надзвичайний стан.

Новини Світу • 14:04 • 7346 перегляди

Новини Бізнесу

Звитяга Нескорених: в Городенці на Франківщині в інклюзивних змаганнях взяли участь ветерани зі всієї України

26 березня, 09:37 • 102345 перегляди

Як використовувати iPhone і бути максимально продуктивним

25 березня, 15:43 • 95800 перегляди

Плитка для ванної кімнати: складнощі вибору та рекомендації експертів

19 березня, 14:44 • 89942 перегляди

ОПЕК+ поглиблює падіння цін на нафту на тлі мит Трампа

Країни ОПЕК+ домовилися про збільшення поставок нафти в травні на 411 000 барелів на день. Це рішення було ухвалено на тлі падіння цін, спричиненого митами США.

Економіка • 14:02 • 7146 перегляди

США та рф ведуть розмови щодо повного припинення вогню – Зеленський

Президент Зеленський заявив, що США та росія ведуть переговори про повне припинення вогню. Україна погодилася на це, і є надія досягти результату найближчими тижнями або місяцями.

Війна • 13:58 • 9738 перегляди

Для Голлівуду час введення мит Трампа не міг бути гіршим: пояснили, чому

Нові мита Трампа можуть призвести до скорочення рекламних бюджетів у Голлівуді. Бренди переглядають витрати через економічну невизначеність, що вдарить по традиційних медіа.

Економіка • 13:57 • 6184 перегляди
Ексклюзив

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві знову вищі за довоєнні. Експерти прогнозують стабільність цін до травня, подальша динаміка залежатиме від воєнних дій.

Економіка • 13:51 • 48282 перегляди

Канада і Мексика узгоджують дії на тлі "митної війни" з боку США

Лідери Канади та Мексики обговорили спільний план дій проти торговельних обмежень, запроваджених США. Карні заявив про намір боротися з несправедливими діями.

Новини Світу • 13:39 • 6338 перегляди

Економіка

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 742198 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 549202 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 501236 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 12:29 • 236698 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

1 квітня, 12:21 • 190381 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Громадяни України зможуть перебувати в Грузії без візи лише один рік. Для тих, хто в'їхав до 24 лютого 2025 року, термін продовжено до 2026 року.

Політика • 13:29 • 40427 перегляди

У Київраді блокували трибуну з вимогою відставки секретаря через справу Комарницького

На сесії Київради депутати блокували трибуну, вимагаючи відставки Бондаренка, який є свідком у справі про корупцію. Кличко повідомив про таємне голосування 8 квітня.

Політика • 13:23 • 8290 перегляди

Складуть конкуренцію Starlink? Стала відома дата запуску перших супутників Kuiper від Amazon

Amazon планує запустити 27 супутників Project Kuiper 9 квітня. Компанія збирається конкурувати зі SpaceX Ілона Маска, яка запустила понад 8000 супутників Starlink.

Новини Світу • 13:22 • 6806 перегляди

Ексміністр оборони України Гриценко у 2013 році "випадково не помітив", що росія готується до захоплення Криму - ЗМІ

Ексміністр оборони Гриценко у 2013 році заявив, що військові навчання чф рф в Криму не несуть загрози. ЗМІ вказують, що це створило інформаційне тло для підготовки до окупації.

Війна • 13:17 • 7132 перегляди

Лікування хвороби Паркінсона за допомогою ШІ: вчені запропонували оновлений метод

Адаптивна глибока стимуляція мозку з використанням ШІ значно зменшила рухові симптоми хвороби Паркінсона. Новий метод персоналізує терапію на основі активності мозку пацієнта в режимі реального часу.

Здоров'я • 13:17 • 6226 перегляди

Київ

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 283576 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 16:27 • 169572 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 19:27 • 157214 перегляди

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 126308 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

18 березня, 10:29 • 123081 перегляди

На гірськолижному курорті чоловік побив коня палицею: за справу взялася поліція

На гірськолижному курорті чоловік бив коня палицею. Завдяки туристам та злагодженій роботі поліції особу зловмисника встановлено, вирішується питання про відповідальність.

Суспільство • 13:13 • 5646 перегляди

Каллас заявила, що ЄС має зміцнювати власну оборонну промисловість, бо забагато купує в США

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про необхідність посилення оборонної промисловості Європи та диверсифікації закупівель зброї. ЄС має виробляти боєприпаси самостійно та купувати їх у різних союзників.

Політика • 13:12 • 5178 перегляди

Три генерали рф отримали підозри у справі про захоплення Запорізької АЕС - СБУ

СБУ зібрала докази проти 6 росіян, включаючи трьох генералів, за захоплення Запорізької АЕС у березні 2022 року. Вони віддавали накази атакувати станцію з важкого озброєння.

Війна • 13:06 • 4882 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

МОЗ затвердило перелік ліків, що мають здешевшати, але ціни впали не на всі. Препарати, які не увійшли до списку, здорожчали в березні на 5-10%, зокрема, подорожчали анальгін та лоратадин.

Економіка • 13:03 • 56187 перегляди