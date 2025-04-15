Міністр економіки Франції заявив про плани ввести диференційований податок на найвищі доходи у 2025 році, а згодом зробити його постійним. Це пов'язано з необхідністю скорочення бюджетного дефіциту.
У Парижі тисячі прихильників Ле Пен вийшли на протест після її засудження. Ліві організували контрдемонстрацію, лідерка
побоюється, що не зможе балотуватися у 2027.
Президент Франції прокоментував вирок Марін Ле Пен у справі про розтрату коштів. Він наголосив, що закон єдиний для всіх, судова
влада незалежна.
Апеляційний суд Парижа розгляне апеляції на вирок Марін Ле Пен до літа 2026 року. Її засуджено до 4 років в'язниці та заборони балотуватися на виборах.
Речниця Держдепу США висловила занепокоєння ув'язненням Марін Ле Пен та нагадала про важливість демократичних цінностей. Лідерку
засудили до 4 років в'язниці та заборонили балотуватися.
Американський мільярдер Ілон Маск висловив підтримку французькій правій лідерці Марін Ле Пен, яку засудили до чотирьох років
ув'язнення та заборонили брати участь у виборах. Маск звинуватив радикальних лівих у зловживанні судовою системою.
Суд визнав Марін Ле Пен винною в розкраданні держкоштів і засудив до 4 років в'язниці, 2 з яких умовно. Також її позбавили права
брати участь у виборах на 5 років.
Лідера французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні державних коштів. Також у справі
проходять ще вісім євродепутатів.
Французький суд розглядає справу Марін Ле Пен щодо нецільового використання 3 млн євро з Європарламенту. Їй загрожує штраф,
ув'язнення та заборона балотуватися на виборах.