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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22394 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 144219 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 130114 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 132145 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 129435 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130760 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194241 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77079 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164257 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Марін Ле Пен

Французький політик (нар. 1968)
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У Франції розглядають постійний податок на найвищі доходи

Міністр економіки Франції заявив про плани ввести диференційований податок на найвищі доходи у 2025 році, а згодом зробити його постійним. Це пов'язано з необхідністю скорочення бюджетного дефіциту.

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У столиці Франції напружена ситуація: тисячі протестують проти заборони Ле Пен балотуватися, є також мітинг у відповідь

У Парижі тисячі прихильників Ле Пен вийшли на протест після її засудження. Ліві організували контрдемонстрацію, лідерка побоюється, що не зможе балотуватися у 2027.

Новини Світу • 6 квітня, 16:16 • 16277 перегляди

"Закон один для всіх": Макрон вперше прокоментував судовий вирок щодо Марін Ле Пен

Президент Франції прокоментував вирок Марін Ле Пен у справі про розтрату коштів. Він наголосив, що закон єдиний для всіх, судова влада незалежна.

Новини Світу • 2 квітня, 13:10 • 12301 перегляди

Рішення щодо апеляції на вирок Ле Пен можуть винести влітку 2026 року - ЗМІ

Апеляційний суд Парижа розгляне апеляції на вирок Марін Ле Пен до літа 2026 року. Її засуджено до 4 років в'язниці та заборони балотуватися на виборах.

Новини Світу • 1 квітня, 17:57 • 12497 перегляди

"Викликає особливе занепокоєння": у Держдепі США прокоментували вирок Ле Пен

Речниця Держдепу США висловила занепокоєння ув'язненням Марін Ле Пен та нагадала про важливість демократичних цінностей. Лідерку засудили до 4 років в'язниці та заборонили балотуватися.

Політика • 31 березня, 23:00 • 16029 перегляди

"Зловживають системою правосуддя": Маск підтримав Ле Пен після її ув'язнення та заборони балотуватися

Американський мільярдер Ілон Маск висловив підтримку французькій правій лідерці Марін Ле Пен, яку засудили до чотирьох років ув'язнення та заборонили брати участь у виборах. Маск звинуватив радикальних лівих у зловживанні судовою системою.

Політика • 31 березня, 19:54 • 9431 перегляди

Марін Ле Пен отримала 4 роки ув'язнення та позбавлена права брати участь у виборах

Суд визнав Марін Ле Пен винною в розкраданні держкоштів і засудив до 4 років в'язниці, 2 з яких умовно. Також її позбавили права брати участь у виборах на 5 років.

Новини Світу • 31 березня, 11:12 • 29395 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Лідера французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні державних коштів. Також у справі проходять ще вісім євродепутатів.

Новини Світу • 31 березня, 09:36 • 191577 перегляди

Марін Ле Пен загрожує заборона на участь у виборах через кримінальну справу

Французький суд розглядає справу Марін Ле Пен щодо нецільового використання 3 млн євро з Європарламенту. Їй загрожує штраф, ув'язнення та заборона балотуватися на виборах.

Новини Світу • 31 березня, 06:42 • 9634 перегляди