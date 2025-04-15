Марін Ле Пен отримала 4 роки ув'язнення та позбавлена права брати участь у виборах

Суд визнав Марін Ле Пен винною в розкраданні держкоштів і засудив до 4 років в'язниці, 2 з яких умовно. Також її позбавили права брати участь у виборах на 5 років.