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У п'ятницю ціни на нафту мають шанси перервати тритижневу серію падінь і вперше за листопад продемонструвати тижневе зростання. Причиною стали напади на танкери в Ормузькій протоці та на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії, що посилило побоювання щодо стабільності постачання з Близького Сходу, передає УНН із посиланням на Reuters.

Станом на 10:16 за північноамериканським східним часом (17:16 за київським часом) ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,42 долара — до 95,20 долара за барель. Раніше в ході торгів ціна на Brent досягала найвищого рівня з 9 листопада, проте так і не змогла подолати позначку в 100 доларів.

Вартість ф'ючерсів на американську нафту марки WTI (West Texas Intermediate) зросла на 5 центів (0,06%) порівняно із ціною закриття в середу і становила 83,74 долара за барель. У четвер торги за WTI не проводилися через святкування Дня подяки у США.

"Напади на енергетичні об'єкти та танкери на Близькому Сході знову привернули увагу до ризиків перебоїв у постачанні", — зазначив Марк Шефер, директор брокерської компанії Liquidity Energy.

Протягом останніх тижнів ціни знижувалися, оскільки інвестори зітхнули з полегшенням: після проміжних виборів у США президент Дональд Трамп не став посилювати військові дії проти Ірану.

Однак Іран продовжує атакувати судна, що проходять через важливу Ормузьку протоку, перешкоджаючи експорту нафти, тоді як єменські хусити завдають ударів по інфраструктурі Саудівської Аравії.

Як повідомило Міністерство енергетики Саудівської Аравії, нафтопереробний завод (НПЗ) "Джазан", що належить компанії Saudi Aramco, тимчасово призупинив частину операцій після того, як у четвер по ньому було завдано удару, внаслідок чого загинув один із працівників. Цей інцидент став черговим ударом по ключових об'єктах Саудівської Аравії — всього через день після того, як хусити заявили про атаки на Рас-Тануру, найбільший нафтопереробний комплекс королівства та важливий вузол експорту нафти.

Нафта перериває тритижневе падіння ціни - у чому причина

За словами трьох джерел, обізнаних із ходом переговорів, група ОПЕК+ (до якої входять, зокрема, Саудівська Аравія та Росія) на зустрічі в неділю, ймовірно, залишить без змін цільові показники видобутку на перший квартал 2027 року.

Крім того, 10 осіб, знайомих із ситуацією, повідомили агентству Reuters, що раніше цього року адміністрація США закликала Венесуелу та Ірак розглянути можливість виходу з ОПЕК, а також заблокувала можливість для Венесуели сплачувати членські внески в організації. Ірак веде переговори з ОПЕК про підвищення ліміту на обсяги видобутку, оскільки країна прагне розвивати свій енергетичний сектор. Про це заявив міністр нафти Басім Мохаммед Худаїр у п’ятницю, напередодні зустрічі ОПЕК+.

"Ми вважаємо, що ціна на нафту марки Brent все ще може перевищити 100 доларів за барель навіть без подальшої серйозної ескалації на Близькому Сході, проте для цього дедалі більше потрібні підтвердження обмеженості пропозиції на ринку", — зазначають аналітики ANZ Браян Мартін і Деніел Гайнс у своєму огляді.

З кінця жовтня Україна активізувала атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи; внаслідок останнього такого інциденту спалахнула пожежа на НПЗ "Слов’янськ ЕКО" в Краснодарському краї (Росія).

Крім того, у четвер через пожежі було порушено роботу на нафтопереробному заводі Bangchak у Таїланді та на НПЗ Amuay у Венесуелі.