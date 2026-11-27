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Уряд ухвалив і сьогодні спрямує до парламенту проект Бюджету-2027, доопрацьований до другого читання. Про це повідомила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа, а також розповіла про ключові зміни у документі, передає УНН.

Деталі

Підласа перерахувала найбільш суттєві зміни, порівняно з редакцією І читання:

ідею підвищення ставок ПДВ і акцизу прибрали - ентузіазму в парламенті вона не викликала;

НБУ перерахує до бюджету щонайменше 85 млрд грн прибутку (на 36,3 млрд грн більше, ніж планувалось до І читання);

на страхування воєнних ризиків передбачили 31 млрд грн (був 1 млрд грн), а Мінекономіки шукає на це ще $2-3 млрд у партнерів. Додатково передбачили можливість компенсувати воєнні ризики, зокрема, і власникам, операторам та фрахтувальникам суден;

освітню субвенцію вперше за багато років розподілили прямо в додатку до закону - на січень-серпень 2027, решту року розподілить уряд своїм рішенням. Залишки освітньої субвенції-2026 розподілятиме Уряд, зокрема 500 млн грн піде енергонезалежність закладів фахової передвищої та вищої освіти, 400 млн грн - на гуртожитки і пансіони шкіл з проживанням, решта - на оперативні потреби освіти;

«Національний кешбек» у 2027 році не платитимуть з програми підтримки бізнесу, але борг за травень-грудень 2026 року держава виплатить;

на будівництво і реконструкцію тваринницьких ферм держава компенсуватиме до 75% їх вартості (зараз - 50%);

серед доручень уряду - у 2027 році переглянути всі закони, де від прожиткового мінімуму чи мінімальної зарплати рахують інші величини, з подальшою відв'язкою, що дозволить підняти ПЖМ і МЗП без остраху, що збільшаться одночасно зарплати в органах влади. А також уряд сам собі доручає оптимізувати чисельність працівників органів виконавчої влади.

Доходи, надходження, витрати

За словами глави Бюджетного комітету, власні доходи бюджету (без грантів) зменшились на 49 млрд грн.

Головні причини, насамперед, такі. Парламент не підтримав підвищення ставок ПДВ і акцизу, тож уряд прибрав прогнозовані від підвищення 67 млрд грн. І ще майже 65 млрд грн прибрали від "детінізації" на митниці. В цьому році митниця не змогла перевиконати всі платежі сукупно, і відтак надходжень по цій статті не було і не очікується. Якщо в 2027 році митниця все ж перевиконає плани, ці гроші постфактум підуть на програму оборонного резерву - повідомила вона.

Водночас, за її словами, зросли деякі інші надходження:

+36,3 млрд грн - прибуток НБУ;

+25,7 млрд грн - ПДФО і військовий збір;

+14 млрд грн - рента за користування надрами загальнодержавного значення;

+2,1 млрд грн - ввізне мито.

Потреба в міжнародному фінансуванні не змінилась - $52,6 млрд. Додаткову допомогу від ЄС (45 млрд євро) ми зможемо внести в бюджет тільки після офіційного рішення Європейської ради, орієнтовно в червні 2027 року - додала Підласа.

Найбільші зміни, за її словами, у витратах (невичерпний перелік):

+30 млрд грн на страхування воєнних ризиків;

+20,4 млрд грн - забезпечення ЗСУ, переважно грошове забезпечення (завдяки більшим надходженням від військового ПДФО, військового збору та імпортного ПДВ на посилки);

+13,4 млрд грн - Резервний фонд, тепер у ньому 105 млрд грн;

+2 млрд грн - пілотний проект з реформування оплати праці вчителів (участь шкіл буде добровільна);

+2 млрд грн - на озброєння для ЗСУ;

+1,3 млрд грн - субвенція на укриття в школах та садочках;

+1 млрд грн - CampeX, спільна ініціатива МОН і Світового банку: мережа кампусів досконалості на базі державних університетів;

+970,7 млн грн - для наукових установ Національної академії наук;

+801,9 млн грн - підтримка ветеранів та їх родин;

+717 млн грн - забезпечення житлом дітей-сиріт;

+800 млн грн - підтримка аграріїв, з яких +600 млн грн - підтримка с/г товаровиробників та +200 млн грн - кредити для фермерів;

+536 млн грн - доплати працівникам ПЕК, ЖКГ та залізниці, які ліквідовують аварії після обстрілів;

+450 млн грн - на закупівлю ліків.

Засідання комітету очікуємо наприкінці наступного тижня, голосування в залі - по плану 9 грудня - резюмувала Підласа.

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