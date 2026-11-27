У столичному зоопарку проходить реабілітацію нутрія, яку українські військові врятували у Покровську, передає УНН із посиланням на столичний зоопарк.

Як повідомили у столичному зоопарку, у вересні 2026 року нутрія сама прийшла на позиції українських захисників під Покровськом - просто з'явилася в бліндажі.

Спершу військові вирішили, що тварина заблукала, і декілька разів виносили її до води та дерев, але вона щоразу поверталася, ніби шукаючи прихисток. Незабаром хлопці зрозуміли, що нутрія ручна, і залишили її в бліндажі, годуючи картоплею, морквою та сухарями.

Фото: Київський зоопарк

А оскільки в кожного на фронті є власний позивний, то й новий мешканець отримав свій - "Бліндаж".

Згодом частина військових поїхала у відпустку та до штабу, тож вони взяли чотирилапого Бліндажа із собою. З передової його вивезли в спеціально облаштованому контейнері та передали на Київщині волонтерам, які постійно допомагають військовим. Саме ці волонтери привезли сіреньку фронтову нутрію до Київського зоопарку. Наразі Бліндаж проходить реабілітацію та адаптацію під постійним наглядом наших фахівців, почувається добре та дякує Славним Захисникам за свій порятунок!