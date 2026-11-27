Ціни на нафту трохи зросли в п'ятницю, 27 листопада, і, схоже, перервуть тритижневу серію падіння. Це відбувається на тлі того, як триваючі атаки на танкери в Ормузькій протоці й енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії посилили побоювання з приводу поставок з охопленого конфліктом Близького Сходу. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 4 центи до 96,61 долара за барель до 04:50 GMT (06:50 за Києвом), після того, як у четвер вони подорожчали майже на 2 долари, досягнувши найвищого рівня з 6 листопада.

Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) у США торгувалися на рівні 85,78 долара за барель, що на 2,10 долара, або 2,5%, більше, ніж у середу. У четвер торги WTI не проводилися через свято Дня подяки в США.

Прогноз ціни на нафту

"Ми вважаємо, що ціна на нафту марки Brent все ще може перевищити 100 доларів за барель без нової великої ескалації на Близькому Сході, але для цього все частіше потрібні докази обмеженості постачання", - зазначили аналітики ANZ у своїй записці.

Ціни знизилися попередніми тижнями на тлі полегшення від того, що президент США Дональд Трамп не посилив військові дії проти Ірану після проміжних виборів. Однак Іран продовжує атакувати судна, що йдуть через Ормузьку протоку, порушуючи експорт нафти, а єменські хусити завдають ударів по саудівській інфраструктурі.

"Відновлення експорту з країн Перської затоки та зниження геополітичних ризиків підтримують зниження цін на нафту у 2027 році. Однак виснаження запасів, ризики, пов'язані з судноплавством, і повільний ремонт нафтопереробних заводів роблять ринок вразливим", - зазначив аналітик OCBC Сім Мо Сіонг у своїй записці.

У четвер після влучання снаряду у нафтопереробний завод Saudi Aramco в Джазані було тимчасово призупинено деякі операції, повідомило Міністерство енергетики Саудівської Аравії у своїй заяві.

Цей удар став останнім ударом хуситів по ключових об'єктах Саудівської Аравії через день після того, як угруповання взяло на себе відповідальність за атаки на Рас-Тануру, найбільший нафтопереробний завод королівства і великий центр експорту нафти, а також на порти Джидда і Джазан на Червоному морі, на тлі ескалації між двома сторонами.

Яке рішення ОПЕК+ очікують

З огляду на збої, спричинені війною з Іраном, ОПЕК+, імовірно, збереже свої цільові показники видобутку нафти як мінімум на перший квартал 2027 року на зустрічі в неділю, повідомили два джерела.

Тим часом Україна, пише видання, з кінця жовтня активізувала ураження російських нафтопереробних заводів. Останній інцидент спричинив пожежу на нафтопереробному заводі "Слов'янськ ЕКО" у Краснодарському краї на півдні росії.

Окремо, у четвер пожежі порушили роботу нафтопереробних заводів у Таїланді (Бангчак) та Венесуелі (Амуай).

Експорт російської нафти штовхає світовий ринок до надлишку - ЗМІ