Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне розширити бізнес з іншими країнами через тарифи США. Також створюється робоча група для моніторингу демпінгу на ринках ЄС.
Президент США оголосив про введення нових мит для окремих країн. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз та Велика Британія - 20%.
Кількість жертв землетрусу у М'янмі зросла до 2886. Рятувальні операції ускладнюються, не вистачає техніки. У Таїланді шукають вцілілих після обвалу хмарочоса, 74 зниклі.
У М'янмі потужний землетрус забрав понад 2700 життів. Громадянська війна ускладнює доставку допомоги, необхідні житло, їжа та вода.
2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.
Влада М'янми повідомляє про 1700 загиблих та 3400 поранених внаслідок землетрусу. 6,7 мільйона дітей опинилися в надзвичайній ситуації, багато з них під завалами.
В Оломоуці оголошено надзвичайний стан через аварію потяга з бензолом. Близько 350 тонн токсичної речовини витекло в ґрунтові води, що є найбільшим забрудненням у світі.
Після потужних землетрусів, що забрали понад 1600 життів, у М'янмі зафіксовано нові поштовхи. Один з них, магнітудою 5,1, стався поблизу столиці Найп'їдо на глибині 10 км.
Кількість загиблих внаслідок землетрусу у М'янмі зросла до 1644 осіб, поранено понад 3400. Землетрус магнітудою 7,7 також зачепив Таїланд.
Землетрус магнітудою 7,7 забрав життя понад 1000 людей у М'янмі, ще більше отримали поранення. Також, землетрус зачепив Таїланд, де є загиблі та зниклі безвісти.
У М'янмі потужний землетрус магнітудою 7,7 призвів до загибелі 694 людей та поранення 1670. Епіцентр був біля Мандалаю, поштовхи відчули в кількох країнах Азії.
У М'янмі землетрус магнітудою 7,7 спричинив масштабні руйнування. У Таїланді землетрус зруйнував хмарочос, є загиблі і десятки заблокованих.
Потужний землетрус вразив Південно-Східну Азію, спричинивши загибель понад 30 людей. У Таїланді зруйновано хмарочос, у М'янмі обвалилася мечеть, є жертви та зниклі безвісти.
У Таїланді стався землетрус магнітудою 7,7, внаслідок якого у Бангкоку обвалилася багатоповерхівка. Щонайменше троє людей загинули, є інформація про зниклих безвісти.
Потужний землетрус сколихнув М'янму та Таїланд, заблокувавши 43 робітники у зруйнованому хмарочосі в Бангкоку. Влада оголосила надзвичайний стан, а аеропорти призупинили роботу.
У столиці Таїланду стався потужний землетрус. Внаслідок поштовхів будинки ходили ходуном, а мешканців евакуювали. Епіцентр був у М'янмі.
28-річний британець намагався потрапити в караоке-бар в Бангкоку, але охорона виштовхала його. Після цього чоловіка знайшли мертвим неподалік, а поліція розслідує обставини смерті.
Військова хунта М'янми підпалила та знищила собор Святого Патріка в штаті Качин. Більшість населення, включно зі священниками, втекли через бої з повстанцями.
Влада Таїланду планує скоротити термін безвізового перебування з 60 до 30 днів для обмеження нелегального бізнесу. Туроператори висловили занепокоєння тривалим періодом перебування.
США запровадили візові обмеження для посадовців Таїланду, причетних до примусової репатріації уйгурів. Це відповідь на їхню участь у поверненні 40 уйгурів до Китаю наприкінці лютого.
Влада Таїланду планує ввести туристичний збір у розмірі 300 бат (понад 8 доларів США) з іноземних туристів до кінця 2025 року. Збір діятиме для всіх способів в'їзду в країну з можливістю багаторазового відвідування протягом 30-60 днів.
Велика Британія запроваджує санкції проти 100 осіб та компаній, які підтримують військову машину рф. Обмеження торкнуться військових постачань, фінансування та 40 суден, що перевозять російську нафту.
Таїланд оновив терміни запуску 609-кілометрової високошвидкісної залізниці, що з'єднає країну з Китаєм через Лаос. Проект, який на 70% належить Китаю, зіткнувся з фінансовими та інженерними труднощами.
У грудні 2024 року Boeing 737-800 компанії Jeju Air розбився в аеропорту Муан, загинуло 179 пасажирів. Слідство виявило в обох двигунах рештки байкальських чирок, про які екіпаж попереджали за 2 хвилини до катастрофи.
У Паттаї туристичний автобус з 37 пасажирами протаранив позашляховик та врізався в бетонну огорожу. Внаслідок ДТП 27 російських туристів отримали травми та потребували медичної допомоги.
У Південній Кореї в авіакатастрофі загинули 179 людей, вижили лише двоє бортпровідників. Слідчі направляють пошкоджену чорну скриньку до США для аналізу причин катастрофи.
Netflix, HBO та інші стримінгові сервіси готують масштабні прем'єри серіалів у 2025 році. Серед них - продовження "Венздей", "Білого лотоса", "Дивних див", а також нові проекти з Робертом де Ніро та всесвіту DC.
В аеропорту Муан літак Jeju Air, що повертався з Бангкока, викотився за межі злітно-посадкової смуги та врізався у стіну. На борту перебувало 181 особа, щонайменше 85 загинули.
В аеропорту Муан розбився літак Jeju Air з 181 пасажиром на борту. Щонайменше 28 людей загинули, двоє вижили, доля інших пасажирів наразі невідома.
Сім балканських країн охопили сильні снігопади та буревії, що призвело до транспортного колапсу. У Боснії 150 тисяч будинків залишились без світла, а місто Дрвар повністю відрізане від світу.