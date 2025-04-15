Топ 10 серіалів, які чекають на нас в 2025 році

Netflix, HBO та інші стримінгові сервіси готують масштабні прем'єри серіалів у 2025 році. Серед них - продовження "Венздей", "Білого лотоса", "Дивних див", а також нові проекти з Робертом де Ніро та всесвіту DC.