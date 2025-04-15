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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 4354 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161048 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139271 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142017 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136355 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136107 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196735 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Економіка • 7 квітня, 15:22 • 13514 перегляди

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список

Президент США оголосив про введення нових мит для окремих країн. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз та Велика Британія - 20%.

Новини Світу • 2 квітня, 20:46 • 10753 перегляди

У М’янмі кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла до 2886 осіб - ЗМІ

Кількість жертв землетрусу у М'янмі зросла до 2886. Рятувальні операції ускладнюються, не вистачає техніки. У Таїланді шукають вцілілих після обвалу хмарочоса, 74 зниклі.

Новини Світу • 2 квітня, 12:43 • 8844 перегляди

Землетрус у М'янмі: понад 2700 загиблих, уцілілі залишилися без їжі і даху над головою

У М'янмі потужний землетрус забрав понад 2700 життів. Громадянська війна ускладнює доставку допомоги, необхідні житло, їжа та вода.

Новини Світу • 1 квітня, 08:24 • 16941 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.

Економіка • 31 березня, 10:29 • 743283 перегляди

У М'янмі понад 6 мільйонів дітей перебувають у надзвичайній ситуації

Влада М'янми повідомляє про 1700 загиблих та 3400 поранених внаслідок землетрусу. 6,7 мільйона дітей опинилися в надзвичайній ситуації, багато з них під завалами.

Новини Світу • 30 березня, 12:03 • 41266 перегляди

У Чехії надзвичайний стан: потяг з бензолом зійшов з рейок, сталось забруднення

В Оломоуці оголошено надзвичайний стан через аварію потяга з бензолом. Близько 350 тонн токсичної речовини витекло в ґрунтові води, що є найбільшим забрудненням у світі.

Новини Світу • 30 березня, 10:07 • 42345 перегляди

У М'янмі сталися нові підземні поштовхи магнітудою до 5,1

Після потужних землетрусів, що забрали понад 1600 життів, у М'янмі зафіксовано нові поштовхи. Один з них, магнітудою 5,1, стався поблизу столиці Найп'їдо на глибині 10 км.

Новини Світу • 30 березня, 07:03 • 27166 перегляди

Кількість загиблих у М'янмі зросла до понад 1,6 тис. осіб - ЗМІ

Кількість загиблих внаслідок землетрусу у М'янмі зросла до 1644 осіб, поранено понад 3400. Землетрус магнітудою 7,7 також зачепив Таїланд.

Новини Світу • 29 березня, 14:54 • 38946 перегляди

Понад 1000 людей загинули внаслідок землетрусу в М'янмі

Землетрус магнітудою 7,7 забрав життя понад 1000 людей у М'янмі, ще більше отримали поранення. Також, землетрус зачепив Таїланд, де є загиблі та зниклі безвісти.

Новини Світу • 29 березня, 07:08 • 12012 перегляди

Землетрус у М’янмі: кількість жертв зросла до 694, більше 1500 людей постраждали

У М'янмі потужний землетрус магнітудою 7,7 призвів до загибелі 694 людей та поранення 1670. Епіцентр був біля Мандалаю, поштовхи відчули в кількох країнах Азії.

Новини Світу • 29 березня, 05:03 • 14953 перегляди

У М’янмі кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу зросла до 144 людей

У М'янмі землетрус магнітудою 7,7 спричинив масштабні руйнування. У Таїланді землетрус зруйнував хмарочос, є загиблі і десятки заблокованих.

Новини Світу • 28 березня, 16:21 • 22571 перегляди

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Потужний землетрус вразив Південно-Східну Азію, спричинивши загибель понад 30 людей. У Таїланді зруйновано хмарочос, у М'янмі обвалилася мечеть, є жертви та зниклі безвісти.

Новини Світу • 28 березня, 12:13 • 151073 перегляди

Землетрус у Бангкоку: щонайменше троє загиблих через обвал багатоповерхівки

У Таїланді стався землетрус магнітудою 7,7, внаслідок якого у Бангкоку обвалилася багатоповерхівка. Щонайменше троє людей загинули, є інформація про зниклих безвісти.

Новини Світу • 28 березня, 11:40 • 25418 перегляди

Землетрус у Бангкоку: введено режим НС і заборону на польоти, десятки людей заблоковано після обрушення хмарочосу

Потужний землетрус сколихнув М'янму та Таїланд, заблокувавши 43 робітники у зруйнованому хмарочосі в Бангкоку. Влада оголосила надзвичайний стан, а аеропорти призупинили роботу.

Новини Світу • 28 березня, 08:50 • 26737 перегляди

Бангкок здригнувся від потужного землетрусу магнітудою 7,7 бала

У столиці Таїланду стався потужний землетрус. Внаслідок поштовхів будинки ходили ходуном, а мешканців евакуювали. Епіцентр був у М'янмі.

Новини Світу • 28 березня, 07:37 • 32666 перегляди

У Бангкоку "вишибали" вбили туриста з Британії після бійки біля караоке-бару

28-річний британець намагався потрапити в караоке-бар в Бангкоку, але охорона виштовхала його. Після цього чоловіка знайшли мертвим неподалік, а поліція розслідує обставини смерті.

Новини Світу • 25 березня, 13:04 • 16274 перегляди

Військові М'янми знищили католицький собор Святого Патріка під час боїв

Військова хунта М'янми підпалила та знищила собор Святого Патріка в штаті Качин. Більшість населення, включно зі священниками, втекли через бої з повстанцями.

Новини Світу • 18 березня, 12:06 • 11492 перегляди

Таїланд планує скоротити термін безвізового перебування для туристів до 30 днів

Влада Таїланду планує скоротити термін безвізового перебування з 60 до 30 днів для обмеження нелегального бізнесу. Туроператори висловили занепокоєння тривалим періодом перебування.

Новини Світу • 17 березня, 15:22 • 62809 перегляди

США ввели санкції для чиновників Таїланду за депортацію уйгурів до Китаю

США запровадили візові обмеження для посадовців Таїланду, причетних до примусової репатріації уйгурів. Це відповідь на їхню участь у поверненні 40 уйгурів до Китаю наприкінці лютого.

Новини Світу • 15 березня, 09:45 • 14651 перегляди

Таїланд запровадить туристичний збір на понад $8 з людини до кінця 2025 року

Влада Таїланду планує ввести туристичний збір у розмірі 300 бат (понад 8 доларів США) з іноземних туристів до кінця 2025 року. Збір діятиме для всіх способів в'їзду в країну з можливістю багаторазового відвідування протягом 30-60 днів.

Новини Світу • 27 лютого, 19:33 • 24967 перегляди

Британія оголосила найбільший пакет санкцій проти рф: кого торкнеться

Велика Британія запроваджує санкції проти 100 осіб та компаній, які підтримують військову машину рф. Обмеження торкнуться військових постачань, фінансування та 40 суден, що перевозять російську нафту.

Війна • 24 лютого, 13:24 • 23351 перегляди

Таїланд очікує на запуск високошвидкісної залізниці до Китаю у 2030 рік

Таїланд оновив терміни запуску 609-кілометрової високошвидкісної залізниці, що з'єднає країну з Китаєм через Лаос. Проект, який на 70% належить Китаю, зіткнувся з фінансовими та інженерними труднощами.

Новини Світу • 29 січня, 05:57 • 24926 перегляди

Смертельна аварія південнокорейського літака: Boeing зіткнувся зі зграєю птахів

У грудні 2024 року Boeing 737-800 компанії Jeju Air розбився в аеропорту Муан, загинуло 179 пасажирів. Слідство виявило в обох двигунах рештки байкальських чирок, про які екіпаж попереджали за 2 хвилини до катастрофи.

Новини Світу • 27 січня, 08:16 • 25121 перегляди

Автобус з російськими туристами в Таїланді потрапив в ДТП: 27 росіян постраждало

У Паттаї туристичний автобус з 37 пасажирами протаранив позашляховик та врізався в бетонну огорожу. Внаслідок ДТП 27 російських туристів отримали травми та потребували медичної допомоги.

Новини Світу • 2 січня, 15:24 • 25631 перегляди

Чорну скриньку літака після катастрофи у Південній Кореї відправлять до США

У Південній Кореї в авіакатастрофі загинули 179 людей, вижили лише двоє бортпровідників. Слідчі направляють пошкоджену чорну скриньку до США для аналізу причин катастрофи.

Новини Світу • 1 січня, 08:36 • 23554 перегляди

Топ 10 серіалів, які чекають на нас в 2025 році

Netflix, HBO та інші стримінгові сервіси готують масштабні прем'єри серіалів у 2025 році. Серед них - продовження "Венздей", "Білого лотоса", "Дивних див", а також нові проекти з Робертом де Ніро та всесвіту DC.

Культура • 29 грудня, 18:10 • 131825 перегляди

179 пасажирів вважаються загиблими: нові подробиці про авіакатастрофу в Південній Кореї

В аеропорту Муан літак Jeju Air, що повертався з Бангкока, викотився за межі злітно-посадкової смуги та врізався у стіну. На борту перебувало 181 особа, щонайменше 85 загинули.

Новини Світу • 29 грудня, 05:12 • 15435 перегляди

У Південній Кореї розбився пасажирський літак зі 181 людиною на борту: фото з місця катастрофи

В аеропорту Муан розбився літак Jeju Air з 181 пасажиром на борту. Щонайменше 28 людей загинули, двоє вижили, доля інших пасажирів наразі невідома.

Новини Світу • 29 грудня, 02:44 • 27073 перегляди

Балканські країни паралізовані через масштабні снігопади та буревії

Сім балканських країн охопили сильні снігопади та буревії, що призвело до транспортного колапсу. У Боснії 150 тисяч будинків залишились без світла, а місто Дрвар повністю відрізане від світу.

Суспільство • 26 грудня, 04:43 • 21178 перегляди