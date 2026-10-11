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В Україну намагались переправити понад 650 кг кратому - що це за речовина і чим небезпечна

Київ • УНН

 • 1938 перегляди

У пункті пропуску «Тиса» прикордонники знайшли 652,8 кг речовини, схожої на кратом. Брикети ховали в нішах мікроавтобуса.

В Україну намагались переправити понад 650 кг кратому - що це за речовина і чим небезпечна

На кордоні з Угорщиною українські прикордонники виявили у мікроавтобусі понад 650 кілограмів речовини, схожої на рослину кратом, яку використовують як наркотик. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Брикети з речовиною зловмисники заховали у нішах транспортного засобу.

Деталі

Знахідку виявили у пункті пропуску "Тиса". Під час перевірки мікроавтобуса прикордонники Чопського загону спільно з оперативниками знайшли приховані брикети з рослинною речовиною, схожою на кратом. Вантаж заховали у кількох місцях: над сидінням водія та за пасажирськими сидіннями. Загальна вага брикетів разом з упаковкою становила 652,8 кілограма.

Прикордонники вилучили речовину, а також мікроавтобус, вартість якого перевищує 255 тисяч гривень. Про знахідку повідомили правоохоронців. 

Довідково

Кратом — це тропічна рослина, яка росте переважно в Південно-Східній Азії, зокрема в Таїланді, Індонезії та Малайзії. Її листя містить психоактивні речовини, які впливають на нервову систему.

У невеликих дозах може діяти як стимулятор, підвищувати бадьорість та активність. У більших дозах може спричиняти розслаблення, сонливість і зменшення больових відчуттів. За регулярного вживання може формуватися залежність.

Серед побічних ефектів — нудота, блювання, закрепи, запаморочення. У тяжких випадках можливі судоми, ураження печінки та пригнічення дихання. 

15 листопада 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1306, якою включив листя кратому, мітрагінін та 7-гідроксимітрагінін до переліку наркотичних засобів, обіг яких обмежили. Тому незаконне перевезення чи контрабанда цієї речовини може стати підставою для кримінальної відповідальності.

Нагадаємо

У березні цього року в Запоріжжі правоохоронці викрили організовану групу, яка постачала наркотичний засіб кратом під виглядом чаю матча. Під час спецоперації вилучено понад тонну забороненої речовини на суму понад 10 мільйонів гривень. 

Олександра Василенко

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