Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін повинен усвідомити, що Кримського мосту не буде. Таку позицію глава держави висловив після серії українських ударів по переправі, яка з'єднує росію з тимчасово окупованим півостровом. Про це повідомляє УНН.

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За словами Зеленського, путін має зрозуміти, що Кримський міст не залишиться на місці. Українські військові протягом останніх днів неодноразово атакували переправу, завдавши їй значних пошкоджень.

Після ударів 17 листопада обвалилася частина автомобільного мосту, а подальша атака призвела до зупинки залізничного сполучення.

Що відомо про пошкодження Кримського мосту

Українські військові використовували для ударів озброєння власного виробництва, зокрема ракети "Нептун" та безпілотники "Паляниця".

Кримський міст має важливе значення для російської військової логістики, оскільки через нього окупанти забезпечували постачання до захопленого півострова.

Водночас російська влада поки не може назвати точні терміни відновлення переправи. Експерти припускають, що ремонт автомобільної частини може тривати близько 2 років.

Після українських ударів путін пригрозив завдати ударів у відповідь, які, за його словами, будуть значно болючішими.

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