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Він — наступний Джеймс Бонд. Вона — успішна модель, акторка та співачка-авторка пісень. Разом вони мають усі шанси стати новою впливовою британською парою в Голлівуді - так The Guardian пише про Роберта Паттінсона і Сьюкі Вотерхаус, передає УНН.

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Цього тижня Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотерхаус, які перебувають у стосунках із 2018 року, опинилися в центрі світової уваги після новини про те, що він отримав, мабуть, наймасштабнішу й найефектнішу роль у кіно.

Паттінсон — фігура добре відома: лише цього року він знявся у стрічках "Драма" (The Drama), "Одіссея" (The Odyssey) та "Прайм-тайм" (Primetime).

Окрім модельної кар’єри, Вотерхаус зіграла одну з головних ролей у серіалі "Дейзі Джонс і The Six" (Daisy Jones & the Six) — екранізації роману Тейлор Дженкінс Рід, натхненного історією гурту Fleetwood Mac. Зараз вона гастролює з "Loveland" — своїм третім альбомом, у записі якого взяв участь Мік Флітвуд. Раніше вона також виступала на розігріві у Тейлор Свіфт на стадіоні "Вемблі".

Утім, новина про роль агента 007 надасть популярності цієї пари потужного імпульсу, зробивши їх обох справжніми зірками, чиї імена знатиме кожен.

Останньою британською парою, яка досягла статусу впливового дуету світового масштабу, були Бекхеми. У травні їхня бізнес-імперія, що охоплює футбол, моду та нерухомість, перетнула позначку в 1 мільярд фунтів стерлінгів.

Однак Паттінсон (40 років) і Вотерхаус (34 роки) не наслідують модель Бекхемів. Вони обирають власний, сучасний підхід до свого впливу: замість того, щоб перетворювати себе на єдиний комерційний бренд заради прибутку, пара зосереджується на власних кар’єрах та індивідуальних успіхах.

Цю стратегію також використовують інші зірки великого екрана — Том Голланд (який, як і Паттінсон із Вотерхаус, родом із західного Лондона) та Зендея. Попри всесвітню славу та сукупний статок, що оцінюється у 85 мільйонів фунтів стерлінгів, вони мають репутацію найбільш стриманої та непублічної пари Голлівуду. До слова, Паттінсон раніше працював із Зендеєю над фільмом "Драма".

"Протягом десятиліть впливові голлівудські пари використовували свої стосунки для створення спільних брендів, привернення уваги ЗМІ та отримання вигідних бізнес-можливостей, — зазначає Шон Гарпер, професор Школи бізнесу Маршалла при Університеті Південної Каліфорнії. — Але збереження професійної автономності кожного з партнерів також має величезну цінність для бізнесу". Коли Бекхеми заручилися у 1998 році, вони влаштували пресконференцію. Через рік журнал OK! придбав ексклюзивні права на фотографії з їхнього весілля за рекордну суму — 1 мільйон фунтів стерлінгів. Вони також продали перші знімки свого старшого сина Брукліна. У січні він оприлюднив заяву, в якій звинуватив батьків у тому, що вони ставлять "бренд Бекхемів" на перше місце. Зараз він не підтримує стосунків із сім’єю.

Безос розповів про свою роль у виборі Роберта Паттінсона новим Бондом

Паттінсон і Вотерхаус ставляться до своєї популярності стриманіше. Щодо доньки, яка народилася у 2024 році, вони дотримуються принципу повної відсутності публікації її фото в соціальних мережах (так званий "zero-sharenting").

Паттінсон є амбасадором Dior вже понад 10 років, а у вересні підписав контракт зі швейцарським годинниковим брендом Jaeger-LeCoultre. Вотерхаус, своєю чергою, співпрацює з брендами Michael Kors та Miu Miu.

Пара була разом чотири роки, перш ніж у 2022 році вперше разом з’явилася на червоній доріжці — на показі Dior; відтоді вони робили це лише кілька разів. Проте кожен такий вихід приносить значну користь брендам. За даними платформи аналітики у сфері моди Launchmetrics, їхня спільна поява на Венеційському кінофестивалі (де Паттінсон був одягнений у Dior, а Вотерхаус — у Saint Laurent) забезпечила цим люксовим домам медійний ефект, оцінений у 4 мільйони фунтів стерлінгів, і все це — лише за один тиждень.

За словами Гарпера, пара усвідомила: успіх зовсім не залежить від того, чи перетворять вони свої стосунки на комерційний проєкт. "Такий підхід дозволяє кожному з них будувати власну кар’єру, займатися бізнесом і підтримувати зв’язок із шанувальниками, не стаючи надмірно залежними одне від одного, — зазначив він. — Крім того, це захищає їхні особисті бренди від певних репутаційних і фінансових ризиків, які неминуче виникають, коли пару починають просувати як єдиний комерційний продукт".

Голланд і Зендея разом знімалися у франшизі про Людину-павука й регулярно підтримують одне одного на червоних доріжках, проте вони ніколи не укладали спільних рекламних контрактів. Натомість Голланд розвиває власний бренд безалкогольного пива. Зендея є амбасадоркою таких брендів, як Prada Beauty та Valentino, а також володіє нерухомістю, незалежною від Голланда. Вони ніколи не публікували фотографій зі свого весілля.

Зої Ґаффні, бренд-директорка маркетингової агенції Leopard Co, зазначає, що зміни в медіапросторі впливають на нове покоління зіркових пар. Якщо Бекхеми здобули популярність в епоху таблоїдів, коли "публіка з нетерпінням чекала на нові подробиці їхнього гламурного життя", то сьогодні, завдяки соціальним мережам, зірки можуть самі контролювати те, як їх сприймають.

За словами Ґаффні, ця нова ера, коли публічність стає питанням вибору, породила парадокс: "Можливо, менша помітність, навпаки, робить вас більш бажаними".

Голланд і Зендея використовують свої сторінки в соцмережах виключно для просування власних проєктів. У Паттінсона взагалі немає акаунтів у соцмережах, тоді як у Вотерхаус загалом майже 6 мільйонів підписників в Instagram і TikTok. Там вона не лише рекламує свою роботу, а й ділиться кумедними кадрами "за лаштунками", де часто іронізує над собою, проте ніколи не показує свого чоловіка, якого називає "улюбленим диваком".

Ґаффні вважає, що це робить пару "ще більш привабливою". І якщо Бекхеми часто публікують привітання з нагоди будь-яких сімейних досягнень, то Вотерхаус поки що зберігає мовчання.

Утім, це не завадило фанатам "Бонда" висловитися. "Неможливо повірити, що це зняв Джеймс Бонд", — йдеться в одному з коментарів під відео, де вона п’є капучино. "Приватність породжує інтригу, а інтрига може бути потужнішою за постійну публічність", — каже Ґаффні.

Гарпер називає вражаючим те, як їм досі вдається оберігати свої стосунки від стороннього втручання. "Часом найрозумніше бізнес-рішення, яке можуть прийняти знаменитості, — це тримати своє особисте життя окремо від професійної діяльності", — зазначає він.