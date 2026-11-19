Засновник Amazon і мільярдер Джефф Безос поділився, якою була його роль в виборі нового Джеймса Бонда. Про це УНН пише з посиланням на Futurism.

Деталі

На заході Silicon Valley & The World від Semafor у вівторок мультимільярдер похвалився тим, як він був "значно залучений" до рішення своєї кіностудії Amazon MGM взяти Роберта Паттісона на роль культового британського секретного агента.

"Спочатку була велика група, і ми відібрали п'ятьох фіналістів. Ми провели справжні, старомодні кінопроби цих п'яти фіналістів, - сказав Безос, цитований Variety. - Повністю костюми, справжні декорації та інші актори з ними. Ми зняли по три різні сцени з кожним із п’яти фіналістів, а потім у п’ятницю зібралися, щоб провести пару годин, переглядаючи всі тести та рецензуючи все це".

"На той час, як ми дійшли до цього списку з п’яти, всі вони були дивовижними. Але в Робі та його грі було щось особливе. Це одразу ж стало незаперечним. Дені [Вільньов], режисер… ми всі тяжіли до Роба. Спочатку ми були трохи упереджені проти нього лише тому, що він уже такий відомий, ніби, можливо, нам варто взяти когось більш невідомого, але на кінопробах було так очевидно, що він Джеймс Бонд", - поділився Безос.

Іншими фіналістами, що брали участь у "перегонах", були, як повідомляється, Каллум Тернер, Джош О'Коннор та Джек Лоуден.

Доповнення

16 листопада компанія Amazon MGM оголосила, що Роберт Паттінсон стане наступним Джеймсом Бондом, поклавши край багатотижневим спекуляціям у ЗМІ.

"Особу підтверджено": новим Джеймсом Бондом стане Роберт Паттінсон