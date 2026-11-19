Основатель Amazon и миллиардер Джефф Безос рассказал, какова была его роль в выборе нового Джеймса Бонда. Об этом УНН пишет со ссылкой на Futurism.

Детали

На мероприятии Silicon Valley & The World, организованном Semafor, во вторник мультимиллиардер похвастался тем, насколько "значительно был вовлечён" в решение своей киностудии Amazon MGM взять Роберта Паттинсона на роль культового британского секретного агента.

"Сначала была большая группа, и мы отобрали пятерых финалистов. Мы провели настоящие, старомодные кинопробы этих пяти финалистов, — сказал Безос, цитируемый Variety. — Полностью костюмы, настоящие декорации и другие актёры вместе с ними. Мы сняли по три разные сцены с каждым из пяти финалистов, а затем в пятницу собрались, чтобы провести пару часов, просматривая все пробы и обсуждая всё это".

"К тому времени, когда мы дошли до этого списка из пяти человек, все они были удивительными. Но в Робе и его игре было что-то особенное. Это сразу же стало неоспоримым. Дени [Вильнёв], режиссёр… мы все склонялись к Робу. Сначала мы были немного предвзяты против него лишь потому, что он уже настолько известен, словно, возможно, нам стоило взять кого-то менее известного, но на кинопробах было так очевидно, что он — Джеймс Бонд", — поделился Безос.

Другими финалистами, участвовавшими в "гонке", как сообщается, были Каллум Тёрнер, Джош О'Коннор и Джек Лоуден.

Дополнение

16 ноября компания Amazon MGM объявила, что Роберт Паттинсон станет следующим Джеймсом Бондом, положив конец многонедельным спекуляциям в СМИ.

"Личность подтверждена": новым Джеймсом Бондом станет Роберт Паттинсон