По данным The Guardian, 2024 год установит новый температурный рекорд за всю историю наблюдений

Средняя температура в 2024 году впервые превысит доиндустриальный уровень более чем на 1,5°C. Экономические убытки от экстремальных погодных условий вырастут на 6% и достигнут 320 млрд долларов.