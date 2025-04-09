$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29106 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 43696 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 49267 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55541 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67742 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56753 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55935 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119869 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81887 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226417 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88003 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20843 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17713 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16510 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 18100 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88020 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119870 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226418 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403426 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395830 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11060 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16520 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17722 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20853 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75210 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Продукты

Хранитель

Новости по теме

Советник Трампа добавил журналиста в секретный чат в Signal из-за путаницы с контактами - Guardian

Советник Трампа по ошибке добавил журналиста в чат Signal, где обсуждали военную операцию в Йемене. Инцидент вызвал скандал, но Белый дом закрыл дело об утечке информации.

Новости Мира • 7 апреля, 06:01 • 4298 просмотра

Под усиленные пошлины США попадает 70% экспорта ЕС на €380 млрд - еврокомиссар

По словам еврокомиссара МакГрата, почти 70% товаров из ЕС в США попадают под усиленные пошлины. Европа готовит взвешенный ответ и готова к переговорам с США.

Экономика • 3 апреля, 16:20 • 11777 просмотра

Синоптик - искусственный интеллект: ученые США представили новую систему прогнозирования погоды

Новая система Aardvark Weather на базе искусственного интеллекта делает прогнозы погоды быстрее и с меньшими ресурсами. Она уже превосходит американские аналоги и может помочь избежать катастроф.

Новости Мира • 23 марта, 02:18 • 33109 просмотра

Сажают в тюрьму за украинскую литературу: подростки в оккупации тайно собираются, чтобы читать книги

Подростки собираются малыми группами, чтобы обсуждать украинскую литературу. За хранение учебников можно получить 5 лет тюрьмы.

Война • 23 марта, 00:25 • 24458 просмотра

В аэропорту Хитроу не знают, когда вернут свет после пожара: сбои ожидаются несколько дней

В аэропорту Хитроу значительное отключение электроэнергии из-за пожара на подстанции. Ожидаются существенные сбои, пассажирам не рекомендуется ехать в аэропорт.

Новости Мира • 21 марта, 14:41 • 14035 просмотра

Уилл Смит выпустит первый за 20 лет альбом

Актер Уилл Смит анонсировал выход первого за 20 лет альбома Based on a True Story, релиз которого запланирован на 28 марта. В альбом войдут совместные треки с известными музыкантами.

Новости Мира • 17 марта, 13:11 • 116535 просмотра

Брак втрое увеличивает риск ожирения у мужчин, но не у женщин – исследование

Женитьба значительно повышает риск ожирения у мужчин, но не у женщин, как показали исследования. С возрастом риск избыточного веса увеличивается, особенно среди женщин.

Здоровье • 13 марта, 12:48 • 15381 просмотра

Рубио: соглашение о полезных ископаемых не является гарантией безопасности

Марко Рубио заявил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых выгодно обеим сторонам, способствуя экономическому росту Украины. Однако, он не считает его гарантией безопасности.

Война • 12 марта, 14:43 • 29950 просмотра

Венс показал на встрече с премьером Ирландии "носки с трилистником"

Майкл Мартин прибыл в Вашингтон. Перед встречей с Дональдом Трампом он позавтракал с вице-президентом США, который пошутил про свои носки с трилистником.

Новости Мира • 12 марта, 13:33 • 16220 просмотра

Министр обороны Нидерландов: Зеленский не должен соглашаться на соглашение, которое приведет к "междувоенному периоду"

Рубен Брекельманс на Парижском форуме предостерег от согласия Украины на сделки, которые приведут к "междувоенному периоду", и призвал Европу укреплять безопасность. Он подчеркнул, что США больше не гарантируют автоматическую поддержку, поэтому ЕС должен действовать самостоятельно.

Война • 11 марта, 13:07 • 19177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что для достижения мира необходимы гарантии безопасности, усиление санкций и контроль над замороженными активами рф.

Война • 11 марта, 11:14 • 108319 просмотра

россия пригрозила Австралии "серьезными последствиями" в случае размещения в Украине миротворцев

Посольство рф в Австралии предупредило о "серьезных последствиях" в случае развертывания австралийских миротворческих сил в Украине. россия заявила, что не останется пассивным наблюдателем и считает присутствие западных войск неприемлемым.

политика • 10 марта, 18:32 • 28206 просмотра

В Австралии циклон "Альфред" оставил более 330 тысяч домов и предприятий без света

Тропический циклон "Альфред" достиг восточного побережья Австралии со скоростью ветра 80 км/ч. Больше всего пострадал город Голд-Кост, где более 112 тысяч человек остались без электроснабжения.

Новости Мира • 9 марта, 04:12 • 23652 просмотра

В России до 19 лет осудили британца, который воевал на стороне ВСУ

Суд рф осудил гражданина Великобритании Джеймса Андерсона до 19 лет за воевание на стороне ВСУ. Первые 5 лет он проведет в тюрьме, остальное - в колонии строгого режима.

Новости Мира • 5 марта, 13:26 • 18374 просмотра

Похищенная картина Брейгеля нашлась через 50 лет в голландском музее

Частный детектив и журнал об искусстве обнаружили украденную в 1974 году из польского музея картину Брейгеля. Шедевр, который, вероятно, был украден агентами спецслужб, нашли на выставке в музее Гауда.

Криминал и ЧП • 4 марта, 02:25 • 39637 просмотра

Трюдо рассматривает отправку канадских миротворцев в Украину после мирного соглашения

Премьер-министр Канады не исключает участие канадских миротворцев в размещении иностранного контингента в Украине после заключения мирного соглашения с рф. Канада продолжит поддерживать Украину всеми возможными средствами.

Война • 2 марта, 20:05 • 26661 просмотра

Стармер ответил, как можно гарантировать суверенитет Украины

Премьер Британии Кир Стармер призвал усилить поддержку Украины для достижения справедливого мира. Он отметил важность сохранения принципа «мира через силу» и предостерег от уменьшения помощи.

Война • 17 февраля, 20:27 • 75208 просмотра

Еще нет даты встречи с самим Трампом, хотя команда работает над ее установлением - Зеленский

Дата встречи Зеленского с Трампом еще не определена, но команды работают над ее установлением. Украинский президент подчеркивает важность встречи с американским лидером перед его переговорами с Путиным.

политика • 11 февраля, 16:26 • 27816 просмотра

Европа не может гарантировать безопасность Украины без США - Зеленский

Президент Украины заявил, что гарантии безопасности без участия США не являются настоящими. Зеленский готов предложить американским компаниям выгодные контракты на восстановление Украины для привлечения поддержки Трампа.

Война • 11 февраля, 14:53 • 33957 просмотра

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

The Guardian собрал уникальные воспоминания режиссеров и художников об их сотрудничестве с Дэвидом Линчем. Коллеги рассказали об особенностях его творческого подхода и влияние на мировое кино.

Культура • 18 января, 19:33 • 167937 просмотра

Создана комиссия по изучению обстоятельств перевода военных Воздушных Сил в другие виды войск

В ВС ВСУ создана специальная комиссия для изучения обстоятельств перевода военнослужащих в другие рода войск. Комиссия будет проверять перевод специалистов дефицитных специальностей, включая авиатехников и специалистов РЭБ.

Война • 16 января, 14:02 • 27025 просмотра

В Британии откроют первую комнату для употребления запрещенных наркотиков

В Глазго с января 2025 года заработает первый в Британии центр Thistle для контролируемого употребления наркотиков. Заведение будет работать ежедневно под наблюдением медиков и сможет принимать до 200 посетителей в день.

Здоровье • 12 января, 03:48 • 39712 просмотра

Устойчивость к антибиотикам может убить 40 миллионов человек в течение следующих 25 лет

Эксперты прогнозируют катастрофические последствия из-за распространения резистентности к антибиотикам в ближайшие десятилетия. Это может удвоить показатели смертности и усложнить проведение обычных медицинских процедур.

Здоровье • 6 января, 01:09 • 31306 просмотра

Техасская девушка отравила козу, считая ее владельца мошенником: начато расследование

17-летняя девушка отравила пестицидом козу-соперника на соревнованиях, считая ее владельца мошенником. Животное умерло через 21 час после отравления, а подозреваемой грозит до 2 лет заключения.

Новости Мира • 31 декабря, 07:48 • 21587 просмотра

На фронте зафиксировано 110 боевых столкновений: где горячее всего и что происходит

На Времовском направлении состоялось 26 вражеских атак, больше всего у Константинопольского. Противник активно атакует на всех направлениях, используя авиацию и КАБы.

Война • 21 декабря, 15:29 • 23097 просмотра

Генеральный штаб отреагировал на публикацию издания The Guardian о "переводе ПВО в пехоту"

Генштаб ВС Украины опроверг информацию The Guardian о переводе военнослужащих ПВО в пехоту. Перераспределение касается только военнослужащих из рот охраны и тыловых подразделений, не затрагивая специалистов ПВО.

Война • 21 декабря, 13:43 • 24602 просмотра

По данным The Guardian, 2024 год установит новый температурный рекорд за всю историю наблюдений

Средняя температура в 2024 году впервые превысит доиндустриальный уровень более чем на 1,5°C. Экономические убытки от экстремальных погодных условий вырастут на 6% и достигнут 320 млрд долларов.

Общество • 9 декабря, 07:18 • 16369 просмотра

Тысячи заключенных освобождены из сирийских тюрем после падения режима Асада

Повстанцы захватили Дамаск и освободили тысячи заключенных из сирийских тюрем, включая военную тюрьму Седна. Среди освобожденных-женщины и дети, которых годами содержали в жестоких условиях.

Новости Мира • 8 декабря, 23:05 • 19033 просмотра

Журналисты Guardian и Observer бастуют в знак протеста против возможной продажи воскресного издания

500 журналистов The Guardian и The Observer начали 48-часовую забастовку из-за возможной продажи Observer компании Tortoise Media. Работники выступают против разделения двух изданий, существующих вместе с 1791 года.

Новости Мира • 4 декабря, 13:42 • 17887 просмотра

Трамп может проводить переговоры с Украиной на условиях путина, если рф разорвет военные отношения с Китаем - The Guardian

The Guardian сообщает о возможных переговорах Трампа по Украине на условиях России, если та разорвет военные связи с Китаем. Издание отмечает важность американской поддержки для сохранения суверенитета Украины.

Война • 24 ноября, 11:15 • 62887 просмотра