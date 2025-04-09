Советник Трампа по ошибке добавил журналиста в чат Signal, где обсуждали военную операцию в Йемене. Инцидент вызвал скандал, но Белый дом закрыл дело об утечке информации.
По словам еврокомиссара МакГрата, почти 70% товаров из ЕС в США попадают под усиленные пошлины. Европа готовит взвешенный ответ и готова к переговорам с США.
Новая система Aardvark Weather на базе искусственного интеллекта делает прогнозы погоды быстрее и с меньшими ресурсами. Она уже превосходит американские аналоги и может помочь избежать катастроф.
Подростки собираются малыми группами, чтобы обсуждать украинскую литературу. За хранение учебников можно получить 5 лет тюрьмы.
В аэропорту Хитроу значительное отключение электроэнергии из-за пожара на подстанции. Ожидаются существенные сбои, пассажирам не рекомендуется ехать в аэропорт.
Актер Уилл Смит анонсировал выход первого за 20 лет альбома Based on a True Story, релиз которого запланирован на 28 марта. В альбом войдут совместные треки с известными музыкантами.
Женитьба значительно повышает риск ожирения у мужчин, но не у женщин, как показали исследования. С возрастом риск избыточного веса увеличивается, особенно среди женщин.
Марко Рубио заявил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых выгодно обеим сторонам, способствуя экономическому росту Украины. Однако, он не считает его гарантией безопасности.
Майкл Мартин прибыл в Вашингтон. Перед встречей с Дональдом Трампом он позавтракал с вице-президентом США, который пошутил про свои носки с трилистником.
Рубен Брекельманс на Парижском форуме предостерег от согласия Украины на сделки, которые приведут к "междувоенному периоду", и призвал Европу укреплять безопасность. Он подчеркнул, что США больше не гарантируют автоматическую поддержку, поэтому ЕС должен действовать самостоятельно.
Глава ОП Андрей Ермак заявил, что для достижения мира необходимы гарантии безопасности, усиление санкций и контроль над замороженными активами рф.
Посольство рф в Австралии предупредило о "серьезных последствиях" в случае развертывания австралийских миротворческих сил в Украине. россия заявила, что не останется пассивным наблюдателем и считает присутствие западных войск неприемлемым.
Тропический циклон "Альфред" достиг восточного побережья Австралии со скоростью ветра 80 км/ч. Больше всего пострадал город Голд-Кост, где более 112 тысяч человек остались без электроснабжения.
Суд рф осудил гражданина Великобритании Джеймса Андерсона до 19 лет за воевание на стороне ВСУ. Первые 5 лет он проведет в тюрьме, остальное - в колонии строгого режима.
Частный детектив и журнал об искусстве обнаружили украденную в 1974 году из польского музея картину Брейгеля. Шедевр, который, вероятно, был украден агентами спецслужб, нашли на выставке в музее Гауда.
Премьер-министр Канады не исключает участие канадских миротворцев в размещении иностранного контингента в Украине после заключения мирного соглашения с рф. Канада продолжит поддерживать Украину всеми возможными средствами.
Премьер Британии Кир Стармер призвал усилить поддержку Украины для достижения справедливого мира. Он отметил важность сохранения принципа «мира через силу» и предостерег от уменьшения помощи.
Дата встречи Зеленского с Трампом еще не определена, но команды работают над ее установлением. Украинский президент подчеркивает важность встречи с американским лидером перед его переговорами с Путиным.
Президент Украины заявил, что гарантии безопасности без участия США не являются настоящими. Зеленский готов предложить американским компаниям выгодные контракты на восстановление Украины для привлечения поддержки Трампа.
The Guardian собрал уникальные воспоминания режиссеров и художников об их сотрудничестве с Дэвидом Линчем. Коллеги рассказали об особенностях его творческого подхода и влияние на мировое кино.
В ВС ВСУ создана специальная комиссия для изучения обстоятельств перевода военнослужащих в другие рода войск. Комиссия будет проверять перевод специалистов дефицитных специальностей, включая авиатехников и специалистов РЭБ.
В Глазго с января 2025 года заработает первый в Британии центр Thistle для контролируемого употребления наркотиков. Заведение будет работать ежедневно под наблюдением медиков и сможет принимать до 200 посетителей в день.
Эксперты прогнозируют катастрофические последствия из-за распространения резистентности к антибиотикам в ближайшие десятилетия. Это может удвоить показатели смертности и усложнить проведение обычных медицинских процедур.
17-летняя девушка отравила пестицидом козу-соперника на соревнованиях, считая ее владельца мошенником. Животное умерло через 21 час после отравления, а подозреваемой грозит до 2 лет заключения.
На Времовском направлении состоялось 26 вражеских атак, больше всего у Константинопольского. Противник активно атакует на всех направлениях, используя авиацию и КАБы.
Генштаб ВС Украины опроверг информацию The Guardian о переводе военнослужащих ПВО в пехоту. Перераспределение касается только военнослужащих из рот охраны и тыловых подразделений, не затрагивая специалистов ПВО.
Средняя температура в 2024 году впервые превысит доиндустриальный уровень более чем на 1,5°C. Экономические убытки от экстремальных погодных условий вырастут на 6% и достигнут 320 млрд долларов.
Повстанцы захватили Дамаск и освободили тысячи заключенных из сирийских тюрем, включая военную тюрьму Седна. Среди освобожденных-женщины и дети, которых годами содержали в жестоких условиях.
500 журналистов The Guardian и The Observer начали 48-часовую забастовку из-за возможной продажи Observer компании Tortoise Media. Работники выступают против разделения двух изданий, существующих вместе с 1791 года.
The Guardian сообщает о возможных переговорах Трампа по Украине на условиях России, если та разорвет военные связи с Китаем. Издание отмечает важность американской поддержки для сохранения суверенитета Украины.