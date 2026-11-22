В Риме туристы стали бросать меньше монет в фонтан Треви: благотворители недосчитались сотен тысяч евро. За первые девять месяцев 2026 года благотворительная организация Caritas Roma получила примерно на 200 тысяч евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Одной из возможных причин называют введение платного доступа к фонтану, который с февраля стоит два евро. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Подробности

Фонтан Треви, расположенный в самом сердце Рима, ежегодно привлекает миллионы туристов. Согласно древней традиции посетители бросают в воду монеты через плечо, надеясь однажды снова вернуться в Вечный город. В то же время этот символический ритуал имеет и вполне практическое значение: собранные средства направляют на помощь малоимущим, финансирование социальных столовых и других благотворительных инициатив.

Однако в 2026 году поступления от туристических пожертвований заметно сократились. По информации The Guardian, в течение января — сентября Caritas Roma недополучила около 200 тысяч евро по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Немецкое издание BILD оценивает сокращение примерно в 238 тысяч евро. В то же время итальянское Radio Roma Capitale приводит несколько другие цифры. По его данным, за девять месяцев 2026 года из фонтана собрали около 1,24 миллиона евро против 1,42 миллиона евро годом ранее. Таким образом, сокращение составило примерно 174 тысячи евро.

Уменьшился и общий вес монет. Если в течение января — сентября прошлого года из воды достали более 28 тонн мелочи, то в этом году показатель составил около 22,7 тонны. Для сравнения, за весь 2025 год из фонтана Треви собрали 1,86 миллиона евро, которые направили на благотворительность.

Почему туристы стали оставлять меньше денег

Одной из возможных причин сокращения пожертвований называют введение платы за доступ к ближайшей к фонтану зоне. С 2 февраля 2026 года туристам необходимо заплатить два евро, чтобы спуститься по лестнице непосредственно к воде. В то же время сама площадь остается открытой, поэтому осмотреть архитектурную достопримечательность и сфотографировать ее издалека можно бесплатно.

Директор благотворительной организации Caritas Roma Джустино Тринча в комментарии итальянскому изданию Il Messaggero предположил, что новые правила могли повлиять на поведение посетителей.

Закрытие прямого доступа к фонтану Треви могло быть одним из факторов — отметил он.

Журналисты пообщались с туристами, которые посещали достопримечательность после введения новых правил.

В частности, американец Джефф Клинтон, впервые приехавший в Рим вместе с женой, собирался бросить в фонтан монету номиналом один цент. Однако, увидев ограничения доступа, решил не платить два евро за возможность совершить традиционный ритуал. Другая пара туристов из Нью-Йорка также отказалась от этой идеи. По их словам, у них не было мелких денег, и они не считали нужным покупать билеты, чтобы приблизиться к воде. Некоторые посетители, которые все же оплачивают доступ, также не спешат бросать монеты, поскольку видят, что другие туристы почти этого не делают.

Еще одним возможным фактором эксперты называют распространение безналичных расчетов. Путешественники все чаще пользуются банковскими картами и смартфонами, поэтому просто не имеют при себе монет.

В то же время в Caritas Roma предостерегают от преждевременных выводов. Представитель организации сообщил The Guardian, что в предварительных подсчетах за 2026 год еще не учли иностранные монеты. Поэтому окончательное сокращение пожертвований может оказаться меньшим.

Сколько Рим зарабатывает на платном доступе к фонтану

Решение ввести плату за посещение ближайшей к фонтану зоны городские власти объяснили необходимостью упорядочить туристические потоки и защитить историческую достопримечательность от чрезмерной нагрузки. Только в 2025 году фонтан Треви посетили около 4,4 миллиона туристов. Из-за постоянного скопления людей территория вокруг достопримечательности была переполнена, что усложняло ее содержание и создавало неудобства для посетителей.

Новый порядок предусматривает контролируемый доступ к нижней площадке. При этом жители Рима, дети в возрасте до шести лет и отдельные льготные категории могут попасть туда бесплатно.

По официальным данным городских властей, в течение первого месяца после введения новой системы, со 2 февраля по 2 марта, контролируемым входом воспользовались почти 230 тысяч человек. Из них более 217 тысяч приобрели билеты, что принесло городскому бюджету 435 194 евро. Эти средства планируют использовать для содержания исторических памятников, в частности самого фонтана Треви, а также для обеспечения бесплатного посещения муниципальных музеев жителями Рима.

При этом доходы от продажи билетов и монеты, которые туристы бросают в воду, имеют разное назначение. Первые направляются на нужды города и культурного наследия, вторые остаются источником финансирования благотворительных программ.

На что тратят монеты из фонтана Треви

Собранные со дна фонтана монеты передают организации Caritas Roma, которая сотрудничает с городскими властями и католическими структурами в рамках программы социальной помощи.

По информации организации, в течение 2022-2025 годов туристические пожертвования принесли около семи миллионов евро. Эти деньги использовали для обеспечения горячим питанием людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, помощи малообеспеченным семьям, поддержки бездомных, а также медицинских и социальных услуг.

В частности, по данным Caritas Roma, благотворительные столовые в течение 2022-2025 годов обеспечивали в среднем около 317 тысяч приемов пищи ежегодно. При этом медицинские центры организации ежегодно принимают примерно 3,5 тысячи пациентов, которым в общей сложности оказывают около 21 тысячи медицинских услуг.

Кроме того, средства направляют на поддержку людей, страдающих от одиночества, не имеющих постоянного жилья или нуждающихся в помощи с оплатой базовых потребностей.

Контекст

Фонтан Треви — одна из самых известных достопримечательностей Рима и признанный образец архитектуры барокко. Его возводили в 1732-1762 годах по проекту архитектора Николо Сальви. Монументальная композиция высотой около 26 метров расположена у фасада палаццо Поли.

По традиции, брошенная через плечо монета символизирует желание снова вернуться в Рим.

Доступ к фонтану Треви в Италии станет платным