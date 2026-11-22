Международная группа учёных установила, что примерно 1600 лет назад в южную Скандинавию произошла масштабная миграция населения с территории современной Северной Германии и Южной Ютландии. Исследователи предполагают, что переселенцы могли сыграть важную роль в формировании культуры и языка будущих викингов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24 и исследование, опубликованное в научном журнале Nature.

Подробности

Международная команда исследователей проанализировала тысячи образцов древней ДНК, чтобы проследить миграционные процессы и изменения генетического состава населения Европы. Всего учёные собрали данные о 4721 древнем геноме, в том числе о 712 новых генетических последовательностях. После проверки качества в основной анализ вошли 4587 образцов.

Результаты показали, что примерно в IV–VI веках нашей эры генетический состав населения Дании и южной Швеции претерпел существенные изменения. Это совпадает с периодом Великого переселения народов, когда по Европе перемещались многочисленные германские и другие племена. Согласно выводам исследователей, значительная часть нового населения могла происходить с территорий современной Северной Германии и южной части Ютландского полуострова. Миграционные процессы охватили территорию Дании, шведский регион Сконе и другие районы южной Скандинавии.

Профессор археологии Гётеборгского университета Кристиан Кристиансен отметил, что переселение сопровождалось не только масштабными демографическими изменениями, но и распространением новых культурных и религиозных традиций. По его мнению, мигранты могли принести в Скандинавию религиозные представления, в которых центральное место занимал бог Один, а также элементы материальной культуры, сформировавшиеся под влиянием гуннов.

В то же время учёные подчёркивают, что генетические данные сами по себе не позволяют установить религиозные верования древнего населения. Такие выводы основаны на сочетании генетических, археологических и исторических свидетельств.

Как открытие связано с викингами

Исследователи обращают внимание, что выявленная миграция произошла за несколько столетий до начала эпохи викингов, которую обычно датируют примерно 750–1050 годами нашей эры. Полученные результаты свидетельствуют о том, что переселенцы с территории современной Германии могли внести значительный вклад в формирование населения, из которого впоследствии возникло общество викингов. Кроме того, учёные обнаружили генетические связи между населением южной Скандинавии и германскими группами, переселявшимися на Британские острова. Это может помочь объяснить языковые и культурные сходства между раннесредневековыми скандинавами и англосаксами.

Также исследование показало, что демографические процессы в разных частях Скандинавии различались. В частности, население Норвегии сохраняло значительно большую генетическую преемственность от железного века до эпохи викингов.

Кроме того, учёные установили, что примерно 4000 лет назад в Скандинавию произошла ещё одна крупная миграция, которая могла быть связана с распространением ранних форм германских языков.

Авторы работы подчёркивают, что результаты не означают, будто все викинги происходили с территории современной Германии. Напротив, они подтверждают сложную историю формирования скандинавского населения, на которую влияли многочисленные миграционные волны. Соответствующее исследование под названием Tracing the spread of Germanic languages using ancient genomics опубликовали в журнале Nature. Его результаты также представил Гётеборгский университет в ноябре 2026 года.

Напомним

Ранее мы писали о том, что учёные обнаружили в датских кладах самое древнее упоминание о скандинавском боге Одине.