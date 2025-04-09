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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27562 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Роберт Фицо

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Премьер-министр Словакии Фицо рассказал о разговоре с фон дер Ляйен, где она выразила недовольство его переговорами с Трампом. Впоследствии Фицо назвал это иронией, намекая на возможные торговые меры США против ЕС.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может ветировать новые санкции ЕС против россии, если они помешают мирным переговорам. Он также предположил возможность отмены действующих санкций.

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Действия Трампа в отношении USAID поощрили Орбана, Фицо и Вучича усилить давление на неправительственные организации и медиа в своих странах. Правительства Венгрии, Сербии и Словакии активизировали усилия.

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Фицо говорит, что поддерживает "все мирные планы" по прекращению огня в Украине

Премьер-министр Словакии Фицо поддерживает мирные планы по прекращению огня в Украине. Он заявил, что выступает против войны и за многовекторную политику.

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Фіцо угрожает наложить вето на помощь Украине из-за вопроса транзита газа

Премьер Словакии Фицо заявил о возможности блокировки военной и финансовой помощи Украине, если не восстановится транзит газа в Европу. Он также предлагает немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров.

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Венгрия заблокировала проект ЕС по гарантиям безопасности и новой военной помощи для Украины - Politico

Венгрия отклонила проект документа ЕС по гарантиям безопасности и военной помощи Украине. Словакия также отказалась от финансовой и военной поддержки Киева.

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Словацкий парламентарий заявил, что Украина должна вернуть его стране 3,5 млрд евро

Председатель SNS Андрей Данко заявил, что Украина должна вернуть Словакии 3,5 млрд евро ранее предоставленной помощи. Он связал это с возможным соглашением между США и Украиной по полезным ископаемым.

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Главное управление разведки заявило об отсутствии «Грузинского национального легиона» в своей структуре. ГУР отвергло обвинения Роберта Фицо в организации протестов в Словакии.

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Самолету Фицо не разрешили приземлиться в Бельгии, ему пришлось вернуться в Братиславу

Из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением Бельгии самолет Роберта Фицо вернулся в Братиславу. Встреча с представителями Еврокомиссии по газовому транзиту и другим вопросам была отменена.

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