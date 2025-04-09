Премьер Словакии обвинил послов ЕС в отказе почтить 80-летие освобождения Братиславы из-за присутствия посла рф. Он назвал их поведение недипломатичным.
Премьер-министр Словакии Фицо рассказал о разговоре с фон дер Ляйен, где она выразила недовольство его переговорами с Трампом. Впоследствии Фицо назвал это иронией, намекая на возможные торговые меры США против ЕС.
Евросоюз рассматривает возможность использования украинских подземных газохранилищ для разрешения спора между Украиной и Словакией из-за потери доходов от транзита газа. Украина будет импортировать газ из Греции и Турции.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может ветировать новые санкции ЕС против россии, если они помешают мирным переговорам. Он также предположил возможность отмены действующих санкций.
Действия Трампа в отношении USAID поощрили Орбана, Фицо и Вучича усилить давление на неправительственные организации и медиа в своих странах. Правительства Венгрии, Сербии и Словакии активизировали усилия.
Италия вошла в пятерку стран, формирующих "упадок" верховенства права в Европе. Также определенное беспокойство создает влияние правительственных решений в Словакии и Хорватии, кроме того, не застрахованы от проблем в контексте “демократической рецессии” - Румыния, Франция и Германия.
Премьер-министр Словакии Фицо поддерживает мирные планы по прекращению огня в Украине. Он заявил, что выступает против войны и за многовекторную политику.
Премьер Словакии Фицо заявил о возможности блокировки военной и финансовой помощи Украине, если не восстановится транзит газа в Европу. Он также предлагает немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров.
Венгрия отклонила проект документа ЕС по гарантиям безопасности и военной помощи Украине. Словакия также отказалась от финансовой и военной поддержки Киева.
Председатель SNS Андрей Данко заявил, что Украина должна вернуть Словакии 3,5 млрд евро ранее предоставленной помощи. Он связал это с возможным соглашением между США и Украиной по полезным ископаемым.
Глава МИД Венгрии назвал "отличной новостью" переговоры между США и Россией в Эр-Рияде. Он также заявил, что хорошо, что ЕС не пригласили, потому что "сторонники войны" не должны быть на мирных переговорах.
Президент Еврокомиссии заявила о дальнейшей поддержке Украины и необходимости укрепления обороны ЕС. На встрече в Париже европейские лидеры подтвердили стремление к миру на основе суверенитета Украины.
Премьер Испании Педро Санчес заявил, что Европа хочет мира на основе международного порядка. На саммите в Париже будут обсуждать войну в Украине и архитектуру европейской безопасности.
Премьер Словакии и глава МИД Венгрии раскритиковали парижскую встречу по размещению войск в Украине. Оба политика поддерживают позицию против военной помощи Киеву и вступления Украины в НАТО.
Роберт Фицо обратился к Илону Маску с просьбой предоставить информацию о финансировании USAID словацких организаций и СМИ. Премьер считает, что средства использовались в политических целях и предлагает личную встречу с Маском.
Главное управление разведки заявило об отсутствии «Грузинского национального легиона» в своей структуре. ГУР отвергло обвинения Роберта Фицо в организации протестов в Словакии.
Из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением Бельгии самолет Роберта Фицо вернулся в Братиславу. Встреча с представителями Еврокомиссии по газовому транзиту и другим вопросам была отменена.
Полиция Словакии готовится депортировать гражданина Украины 1966 года рождения по обвинению в угрозе нацбезопасности. МИД Украины контролирует ситуацию и оказывает консульскую помощь задержанному.
Украина выразила протест послу Словакии из-за заявлений премьера Фицо о вмешательстве во внутренние дела. МИД призвал Братиславу прекратить ретрансляцию кремлевской риторики и вернуться к конструктивному диалогу.
МИД Румынии подтвердило непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины в ответ на заявления кандидата в президенты. Ведомство подчеркнуло, что позиция страны базируется на международном праве и национальных интересах.
МИД Словакии выразил протест послу Украины из-за заявлений относительно внутренних дел страны. Конфликт возник после критики Зеленским позиции премьера Фицо относительно российского газа.
МИД Украины отреагировал на очередные заявления Роберта Фицо. Министерство считает, что словацкий премьер стал жертвой российской пропаганды из-за провалов во внутренней политике.
Премьер Словакии Роберт Фицо угрожает заблокировать помощь ЕС Украине, если не возобновится транзит российского газа. Он назвал президента Зеленского "врагом" и обвинил в создании проблем для Словакии.
Премьер Словакии раскритиковал комментарий Зеленского относительно протестов в Братиславе как вмешательство во внутренние дела. Президент Украины ранее написал «Братислава - не Москва, Словакия - это Европа».
В Словакии массовые антиправительственные протесты охватили более 20 городов, крупнейшая акция в Братиславе собрала 40 тысяч человек. Протестующие выступают против пророссийской политики премьера Фицо и за евроинтеграцию.
Словацкий премьер заявил о масштабной кибератаке на национальную страховую компанию, обвинив Украину и оппозицию. По данным СМИ, речь идет о фишинг-атаке, а МИД Украины отвергает обвинения.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит санкции против России, пока Украина не возобновит газовый транзит. Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года.
Представитель МИД Украины назвал заявления словацкого премьера Фицо о группе экспертов, причастных к протестам, "стандартной сказкой". Министерство подтвердило, что обсуждалась возможная встреча Фицо и Зеленского в Давосе.
Ираклий Кобахидзе поддержал заявление словацкого премьера Фицо об угрозе государственного переворота. По его словам, протесты в обеих странах координируются из одного центра.
Словацкая оппозиция отозвала вотум недоверия премьеру Роберту Фицо из-за его попытки сделать сессию закрытой. Оппозиционеры пообещали вскоре инициировать новую попытку отставки правительства.