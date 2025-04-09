Роберт Фицо

Венгрия не поддержит санкции против России: Орбан требует от Украины открыть газопровод

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит санкции против России, пока Украина не возобновит газовый транзит. Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года.