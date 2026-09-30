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Парламент Словакии отправил министра в отставку, коалиция Фицо под угрозой

Киев • УНН

 • 1302 просмотра

Словацкий парламент выразил недоверие министру Томашу Тарабе при поддержке коалиционной партии. Фицо допускает досрочные выборы в январе.

Парламент Словакии отправил министра в отставку, коалиция Фицо под угрозой

Парламент Словакии выразил недоверие вице-премьеру и министру окружающей среды Томашу Тарабе. Это решение может серьёзно повлиять на стабильность правительственной коалиции Роберта Фицо, сообщает УНН со ссылкой на TASR.

Детали

В свою очередь Reuters уточняет, что вместе с оппозицией за отставку Тарабы проголосовали депутаты Словацкой национальной партии, входящей в правительственную коалицию и ранее выдвинувшей его на должность.

Младшая партия лево-националистической коалиции Словакии во вторник проголосовала вместе с парламентской оппозицией за отставку министра, что повысило вероятность распада пророссийского правительства премьер-министра Роберта Фицо и проведения досрочных выборов

- пишет издание.

Указывается, что согласно словацкой конституции после вынесения парламентом вотума недоверия члену правительства глава государства должен отправить министра в отставку.

Контекст

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что досрочные парламентские выборы могут состояться уже в январе из-за конфликта внутри правящей коалиции.

Фицо назвал нынешнюю коалицию самой сложной из всех, которые ему приходилось возглавлять. Очередные парламентские выборы в Словакии должны состояться в сентябре 2027 года.

Фицо обвинил западных политиков в стремлении спровоцировать конфликт между НАТО и россией20.09.26, 08:43 • 8414 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Роберт Фицо
Словакия