Парламент Словакии отправил министра в отставку, коалиция Фицо под угрозой
Киев • УНН
Словацкий парламент выразил недоверие министру Томашу Тарабе при поддержке коалиционной партии. Фицо допускает досрочные выборы в январе.
Парламент Словакии выразил недоверие вице-премьеру и министру окружающей среды Томашу Тарабе. Это решение может серьёзно повлиять на стабильность правительственной коалиции Роберта Фицо, сообщает УНН со ссылкой на TASR.
Детали
В свою очередь Reuters уточняет, что вместе с оппозицией за отставку Тарабы проголосовали депутаты Словацкой национальной партии, входящей в правительственную коалицию и ранее выдвинувшей его на должность.
Младшая партия лево-националистической коалиции Словакии во вторник проголосовала вместе с парламентской оппозицией за отставку министра, что повысило вероятность распада пророссийского правительства премьер-министра Роберта Фицо и проведения досрочных выборов
Указывается, что согласно словацкой конституции после вынесения парламентом вотума недоверия члену правительства глава государства должен отправить министра в отставку.
Контекст
Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что досрочные парламентские выборы могут состояться уже в январе из-за конфликта внутри правящей коалиции.
Фицо назвал нынешнюю коалицию самой сложной из всех, которые ему приходилось возглавлять. Очередные парламентские выборы в Словакии должны состояться в сентябре 2027 года.
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