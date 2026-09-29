Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»

Американская актриса Али Лартер редко появляется на публике со своими детьми, однако на этот раз компанию ей составила 11-летняя дочь Вивьен, которую из-за поразительного сходства с мамой назвали ее «мини-копией». Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

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50-летняя звезда «Героев» и «Блондинки в законе» вместе с дочерью посетила ежегодную церемонию Step Up Inspiration Awards 2026, которая состоялась 25 сентября в Лос-Анджелесе.

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Для выхода Лартер выбрала коричневую рубашку с глубоким вырезом, черный костюм и туфли на каблуках. Вивьен появилась в коротком темно-синем платье и черно-белых кроссовках.

На мероприятии присутствовала еще одна звездная семья

Лартер и ее дочь также позировали вместе с коллегой актрисы по сериалу «Лэндмен» Деми Мур. На церемонии ее сопровождала 32-летняя дочь Таллула Уиллис.

Али Лартер воспитывает двоих детей вместе с мужем, актером Хейзом Макартуром — помимо Вивьен, у супругов есть 15-летний сын Теодор.

Во время пандемии COVID-19 семья переехала из Лос-Анджелеса в Сан-Вэлли, штат Айдахо. Изначально переезд планировался как временный, однако впоследствии семья решила остаться там навсегда.

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