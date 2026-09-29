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Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"

Київ • УНН

 • 1660 перегляди

Акторка Алі Лартер відвідала церемонію Step Up Inspiration Awards 2026 з 11-річною донькою Вів'єн. Родина живе в Айдахо.

Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"

Американська акторка Алі Лартер рідко з'являється на публіці зі своїми дітьми, однак цього разу компанію їй склала 11-річна донька Вів'єн, яку через разючу схожість із мамою назвали її "мінікопією". Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

50-річна зірка "Героїв" та "Блондинки в законі" разом із донькою відвідала щорічну церемонію Step Up Inspiration Awards 2026, яка відбулася 25 вересня у Лос-Анджелесі.

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Для виходу Лартер обрала коричневу сорочку з глибоким вирізом, чорний костюм і туфлі на підборах. Вів'єн з'явилася у короткій темно-синій сукні та чорно-білих кросівках.

На заході була ще одна зіркова родина

Лартер та її донька також позували разом із колегою акторки по серіалу "Лендмен" Демі Мур. Її на церемонії супроводжувала 32-річна донька Таллула Вілліс.

Алі Лартер виховує двох дітей разом із чоловіком, актором Гейзом Макартуром – окрім Вів'єн, у подружжя є 15-річний син Теодор.

Під час пандемії COVID-19 родина переїхала з Лос-Анджелеса до Сан-Веллі у штаті Айдахо. Спочатку переїзд планувався як тимчасовий, однак згодом сім'я вирішила залишитися там назавжди.

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Степан Гафтко

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