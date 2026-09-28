Папа Лев закликав до поступок заради миру на тлі затяжної війни в Україні

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У понеділок Папа Лев заявив, що учасники переговорів, які прагнуть покласти край конфлікту в Європі, повинні бути готовими поступитися певними позиціями заради досягнення миру, оскільки спроби завершити війну росії проти України досі не дають результатів, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Перший Папа Римський — громадянин США, виступаючи перед європейськими лідерами в Меці (рідному місті Робера Шумана, одного з батьків-засновників Європейського Союзу), зазначив: "Війна повернулася навіть до Європи — це нова безглузда бійня, що щодня забирає безліч життів мирних людей".

Виклавши своє найчіткіше на сьогодні бачення політичного майбутнього Європи, Лев також схвально відгукнувся про ідеї інтеграції та мультикультуралізму в час, коли в регіоні набирають сили ультраправі рухи.

Виступаючи французькою мовою, він закликав європейців згадати про основоположні цінності ЄС, зокрема верховенство права та рівність усіх людей незалежно від раси, кольору шкіри, соціального стану чи професії. Його промову присутні зустріли бурхливими оплесками, стоячи.

Свій чотириденний візит Лев розпочав у п’ятницю із застереження про те, що Організація Об’єднаних Націй та інші багатосторонні інституції перебувають у кризі, а міжнародний діалог ризикує перетворитися на "фарс".

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У понеділок у Меці він зосередив увагу на війні в Україні, хоча й не згадав її безпосередньо.

"Нам потрібно... виявити сміливість у переговорах і бути готовими поступитися певними позиціями заради вищого блага — миру", — сказав він, нагадавши про аналогічний заклик Папи Бенедикта XV, зроблений у 1917 році на тлі жахіть Першої світової війни.

Лев також вкотре висловився проти зростання військових витрат у Європі; минулого року вони збільшилися найбільшими темпами з часів завершення Холодної війни під тиском президента США Дональда Трампа та через агресивну політику Росії.

"Ми також повинні остерігатися ілюзії, що переозброєння є вирішенням проблеми", — зазначив він.

"Сьогодні ми повинні запитати себе: чи справді ми докладаємо творчих зусиль для зміцнення миру в усьому світі, чи просто намагаємося "стримати хвилю війни" й краще підготуватися до воєн, які, на нашу думку, ще попереду".

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