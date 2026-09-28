Дрон упав поблизу кордону з Польщею - у ДПС розповіли, чи постраждав пункт пропуску "Ягодин"

Росіяни вцілили дроном поблизу кордону з Польщею. Про це у коментарі для УНН повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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За словами речника ДПСУ, пункт пропуску не постраждав.

За даними джерел, дрон вдарив поблизу кордону. Сам пункт пропуску Ягодин попередньо не постраждав – повідомив Демченко.

Нагадаємо

13 вересня російські БПЛА атакували район міжнародного пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні. За попередньою інформацією, влучання сталося по автозаправній станції неподалік українсько-польського кордону.