Без опадів і до +23° - якою буде погода в Україні 29 вересня
Київ • УНН
29 вересня в Україні буде сухо й малохмарно, вдень до +20°, на півдні до +23°. У західних областях можливий туман.
В Україні у вівторок, 29 вересня, прогнозується невелика хмарність, утримається суха погода, вночі 6-11°, вдень 15-20°, у південних областях до 23°. Про це повідомляє Український гідрометцентр, пише УНН.
Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с
Зазначається, що температура вночі 6-11°, вдень 15-20°; у південній частині вночі 9-14°, вдень 18-23°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.
У вівторок у Києві та області очікується невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Дощі на частині України та до 24° тепла - прогноз погоди на 28 вересня28.09.26, 08:19 • 4100 переглядiв