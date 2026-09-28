"Противник проспав справжній удар": Третій армійський корпус заявив про звільнення ще 51 км² на Лиманському напрямку

Сили оборони звільнили ще 51 кв. км української землі в межах операції "Вівальді" на Лиманському напрямку. Про це повідомив 28 вересня командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький, якого цитують у корпусі, пише УНН.

Третій армійський корпус звільнив Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновив контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Втрати противника — 2000 живою силою, понад 250 росіян захоплені в полон. Так закінчився третій сезон "Вівальді", переломний для всієї операції. Ми повернули ще 51 км² української землі, а від початку наступальних дій — 176 км² - повідомили у Третьому армійському корпусі.

Зеленський заявив про успіхи на Лиманському напрямку та озвучив втрати окупантів

Противник проспав справжній удар

"Головною ціллю третього сезону "Вівальді" стало Нове — ключовий хаб противника на плацдармі. Хто контролює висоти довкола цього населеного пункту, той і володіє ініціативою на плацдармі", — розповів командир Третього армійського корпусу Білецький.

"Противник був переконаний, що основним напрямком удару є Шандриголове — Зелена Долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. росіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового", — заявив Білецький.

Для прориву оборони противника Третій армійський корпус, як повідомляється, застосував власний винахід — радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси-камікадзе. "Ними підірвали найміцніші укріплення ворога", - ідеться у повідомленні.

"росіяни здавалися у полон цілими підрозділами разом із офіцерами, пілотами, артилеристами", - зазначили у Третьому армійському корпусі.

Ключову роль у третьому сезоні "Вівальді", як вказано, "зіграли бійці Третьої штурмової бригади, які продемонстрували високий бойовий дух і професіоналізм".

"3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса відновив повний контроль над Рідкодубом та швидко встановив оборону на нових рубежах. Активну участь у штурмових діях взяв 10-й мобільний прикордонний загін "ДОЗОР"", - сказано у повідомленні.

Є позитив на Лиманському напрямку, і не тільки - Зеленський