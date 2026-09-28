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Новий завод Rheinmetall вже передав Україні десятки тисяч 155-мм снарядів і готується різко наростити виробництво

Київ • УНН

 • 13935 перегляди

Завод Rheinmetall в Унтерлюсі менш ніж за рік виготовив для України десятки тисяч 155-мм снарядів. У 2027 році потужність зросте до 350 тисяч на рік.

Новий завод Rheinmetall вже передав Україні десятки тисяч 155-мм снарядів і готується різко наростити виробництво
Фото: Rheinmetall

Новий завод Rheinmetall у німецькому Унтерлюсі менш ніж за рік виготовив для України "п'ятизначну кількість" 155-мм артилерійських снарядів. У 2027 році підприємство планує вийти на потужність 350 тисяч боєприпасів на рік, повідомляє Defense Express із посиланням на Rheinmetall, пише УНН.

Деталі

Підприємство в Нижній Саксонії офіційно відкрили 27 серпня 2025 року після рекордно швидкого будівництва, яке тривало лише 15 місяців. Про першу партію снарядів для України, виготовлених на новому заводі, повідомлялося в липні 2026 року – тоді йшлося про "низьку п'ятизначну кількість".

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Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала з різних виробничих майданчиків Rheinmetall сотні тисяч 155-мм боєприпасів.

Виробництво збільшать до 350 тисяч снарядів

У 2026 році підприємство в Унтерлюсі має виготовити загалом 140 тисяч 155-мм снарядів. Уже наступного року завод планують вивести на повну проєктну потужність – 350 тисяч боєприпасів щороку.

Серед продукції підприємства є далекобійні 155-мм снаряди RH1412. Такі боєприпаси залишаються дефіцитними – раніше Rheinmetall оцінював власні можливості їхнього виробництва приблизно у 100 тисяч одиниць на рік.

Паралельно Rheinmetall планує побудувати завод артилерійських боєприпасів безпосередньо в Україні. Однак реалізація проєкту затримується, а очікуваний початок його роботи вже зміщувався з 2026 на 2027 рік.

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Степан Гафтко

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