російський музичний критик сергій сосєдов, який підтримував політику кремля та війну проти України, помер після падіння зі сходів у готелі. Експертиза встановила точну причину смерті 58-річного путініста, повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

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Випадок стався у місті нерюнгрі в якутії, куди сосєдов приїхав у відрядження. За даними російських медіа, він заселився до готелю за день до смерті.

сосєдов упав на спину на сходовому прогоні та дістав тяжкі травми. Після падіння він знепритомнів і, за словами очевидців, лише хрипів.

Лікарі намагалися врятувати сосєдова

Музичного критика доправили до лікарні, де йому провели операцію. Однак врятувати його не вдалося – через кілька годин сосєдов помер.

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За результатами експертизи, причиною смерті стали тяжка травма голови, перелом основи черепа та крововилив у мозок.

сергій сосєдов був добре відомий українській аудиторії як багаторічний член журі вокального шоу "Х-Фактор". Після початку російської агресії він підтримав анексію Криму, а згодом неодноразово публічно виступав із заявами на підтримку росії та проти України.

Був суддею українського "Х-фактора", а потім потрапив під санкції - помер російський музичний критик Сергій Сосєдов