У Святошинському районі столиці уламки дрона впали на територію дошкільного закладу
Київ • УНН
У Святошинському районі уламки БпЛА впали на територію дитсадка без пожежі та руйнувань. У Шевченківському дрон влучив в офісну будівлю.
У Києві внаслідок атаки безпілотників зафіксували падіння уламків на території дошкільного закладу у Святошинському районі та влучання БПЛА в офісну будівлю у Шевченківському районі. Про це повідомляє Київський міський голова Віталій Кличко, пише УНН.
У Святошинському районі падіння уламків на територію закладу дошкільної освіти. Без пожежі. Попередньо, без руйнувань
Також у Шевченківському районі зафіксовано влучання БпЛА в офісну будівлю. Попередньо, без пожежі. Екстрені служби прямують на місце.
Нагадаємо
Після повторної атаки рф Дата-центр COSMONOVA більше не працюватиме через масштабні пошкодження. Компанія локалізує наслідки, переносить і відновлює сервіси.