У Святошинському районі столиці уламки дрона впали на територію дошкільного закладу

Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні

Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні

Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні

Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні