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У Святошинському районі столиці уламки дрона впали на територію дошкільного закладу

Київ • УНН

 • 1046 перегляди

У Святошинському районі уламки БпЛА впали на територію дитсадка без пожежі та руйнувань. У Шевченківському дрон влучив в офісну будівлю.

У Святошинському районі столиці уламки дрона впали на територію дошкільного закладу

У Києві внаслідок атаки безпілотників зафіксували падіння уламків на території дошкільного закладу у Святошинському районі та влучання БПЛА в офісну будівлю у Шевченківському районі. Про це повідомляє Київський міський голова Віталій Кличко, пише УНН.

У Святошинському районі падіння уламків на територію закладу дошкільної освіти. Без пожежі. Попередньо, без руйнувань

- йдеться у повідомленні.

Також у Шевченківському районі зафіксовано влучання БпЛА в офісну будівлю. Попередньо, без пожежі.  Екстрені служби прямують на місце.

Нагадаємо

Після повторної атаки рф Дата-центр COSMONOVA більше не працюватиме через масштабні пошкодження. Компанія локалізує наслідки, переносить і відновлює сервіси.

Ольга Розгон

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