Сенатори закликали Трампа скасувати запрошення путіна на саміт G20 - WP
Київ • УНН
Двопартійна група сенаторів заявила, що участь путіна легітимізує агресію росії проти України. Трампа закликали відкликати запрошення російському диктатору на саміт "Великої двадцятки" в Маямі.
Двопартійна група з 14 сенаторів закликала президента Дональда Трампа відкликати запрошення російському диктатору володимиру путіну на саміт "Великої двадцятки" в Маямі цього грудня. Про це повідомляє The Washington Post, інформує УНН.
Деталі
За даними видання, у своєму листі до Трампа сенатори зазначили, що путін "несе повну відповідальність за розв’язання росією повномасштабної агресивної війни проти України"
Дозвіл йому взяти участь у саміті G20 у Сполучених Штатах викликає серйозні занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації дій уряду, який продовжує щодня атакувати українські цивільні цілі
Сенатори також зазначають, що путін, міністр фінансів рф антон сілуанов та інші члени російської делегації перебувають під санкціями США за участь у діях, які вважаються загрозою нацбезпеці. При цьому путін може мати мало стимулів погоджуватися на припинення вогню, якщо він не буде ізольований від міжнародного співтовариства.
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Контекст
Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що російського диктатора володимира путіна запрошено на майбутній саміт G20 у Маямі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати до Маямі та зустрітися з володимиром путіним, якщо російський лідер візьме участь у саміті G20 у грудні.
У кремлі відреагували на готовність Президента України Володимира Зеленського зустрітися з володимиром путіним на саміті G20 у Маямі в грудні, запропонувавши йому приїхати до москви.
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