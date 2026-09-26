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Сенатори закликали Трампа скасувати запрошення путіна на саміт G20 - WP

Київ • УНН

 • 2228 перегляди

Двопартійна група сенаторів заявила, що участь путіна легітимізує агресію росії проти України. Трампа закликали відкликати запрошення російському диктатору на саміт "Великої двадцятки" в Маямі.

Сенатори закликали Трампа скасувати запрошення путіна на саміт G20 - WP

Двопартійна група з 14 сенаторів закликала президента Дональда Трампа відкликати запрошення російському диктатору володимиру путіну на саміт "Великої двадцятки" в Маямі цього грудня. Про це повідомляє The Washington Post, інформує УНН.

Деталі

За даними видання, у своєму листі до Трампа сенатори зазначили, що путін "несе повну відповідальність за розв’язання росією повномасштабної агресивної війни проти України"

Дозвіл йому взяти участь у саміті G20 у Сполучених Штатах викликає серйозні занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації дій уряду, який продовжує щодня атакувати українські цивільні цілі

- цитує видання текст листа.

Сенатори також зазначають, що путін, міністр фінансів рф антон сілуанов та інші члени російської делегації перебувають під санкціями США за участь у діях, які вважаються загрозою нацбезпеці. При цьому путін може мати мало стимулів погоджуватися на припинення вогню, якщо він не буде ізольований від міжнародного співтовариства.

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Контекст

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що російського диктатора володимира путіна запрошено на майбутній саміт G20 у Маямі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати до Маямі та зустрітися з володимиром путіним, якщо російський лідер візьме участь у саміті G20 у грудні. 

У кремлі відреагували на готовність Президента України Володимира Зеленського зустрітися з володимиром путіним на саміті G20 у Маямі в грудні, запропонувавши йому приїхати до москви.

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Вадим Хлюдзинський

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