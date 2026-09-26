Удар рф по Запоріжжю: двоє людей можуть перебувати під завалами
Київ • УНН
російський безпілотник влучив у приватний будинок у Запоріжжі, спричинивши пожежу та руйнування. Пошкоджені також житловий будинок і нежитлове приміщення.
Ворог у ніч на суботу, 26 вересня, завдав удару по Запоріжжю. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, ймовірно двоє людей наразі перебувають під завалами,
Виникли пожежі, є руйнування. ... російський безпілотник ударив по приватному будинку в одному з районів міста. Виникла пожежа. Під завалами можуть перебувати двоє людей
Також він повідомив про пошкодження житлового будинку та нежитлового приміщення у Запоріжжі.
Згодом начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін показав кадри розбирання завалів зруйнованого будинку.
Нагадаємо
21 вересня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками, пошкодивши житлові будинки, корпус вищого навчального закладу та торговельний центр.
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