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Удар рф по Запоріжжю: двоє людей можуть перебувати під завалами

Київ • УНН

 • 5524 перегляди

російський безпілотник влучив у приватний будинок у Запоріжжі, спричинивши пожежу та руйнування. Пошкоджені також житловий будинок і нежитлове приміщення.

Удар рф по Запоріжжю: двоє людей можуть перебувати під завалами

Ворог у ніч на суботу, 26 вересня, завдав удару по Запоріжжю. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ймовірно двоє людей наразі перебувають під завалами,

Виникли пожежі, є руйнування. ... російський безпілотник ударив по приватному будинку в одному з районів міста. Виникла пожежа. Під завалами можуть перебувати двоє людей

- розповів Федоров.

Також він повідомив про пошкодження житлового будинку та нежитлового приміщення у Запоріжжі.

Згодом начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін показав кадри розбирання завалів зруйнованого будинку.

Нагадаємо

21 вересня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками, пошкодивши житлові будинки, корпус вищого навчального закладу та торговельний центр.

росіяни вранці атакували два медзаклади Запоріжжя, є поранений25.09.26, 07:31 • 27294 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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