Єврокомісія вивчає юридичні шляхи, щоб компанії ЄС могли розірвати довгострокові газові контракти з росією без сплати великих штрафів. Це частина плану ЄС відмовитись від російського палива до 2027 року.
Єврокомісія має намір 6 травня представити детальний план відмови від російського палива до 2027 року. Затримки пов'язані з невизначеністю щодо мит Трампа та торгівлею енергоносіями.
Радник Орбана заявив, що вступ України до ЄС поглине ресурси та послабить позицію Угорщини. Підтримка коштуватиме 100 млрд доларів на рік, а для Угорщини це може стати тягарем у 20 тисяч мільярдів форинтів.
Петер Сійярто заявив, що ЄС розглядає відправку військових радників в Україну та виділення 40 млрд євро на озброєння. Угорщина виступає проти цих ініціатив та нового пакету санкцій проти Росії.
Парламент Угорщини ухвалив поправку, яка дозволяє забороняти публічні ЛГБТК+ заходи, такі як Будапешт Прайд. Влада зможе ідентифікувати учасників та штрафувати.
Радослав Сікорський заявив, що Угорщина перешкоджає виділенню коштів Україні з Європейського фонду миру та блокує переговори щодо вступу до ЄС, зокрема 17-й пакет санкцій.
Президент Словаччини розкритикував створення окремих груп підтримки України, наголошуючи на важливості спільних дій у рамках ЄС і НАТО. Він закликав до єдності замість «псевдогруп».
Угорщина не погодиться на військову навчальну місію ЄС в Україні. Будапешт також виступатиме проти санкцій щодо імпорту російських енергоресурсів.
Угорський парламент може ухвалити поправку до конституції, яка фактично забороняє зібрання ЛГБТК+ спільноти. Також можливе призупинення громадянства за загрозу безпеці країни.
Міністри ЄС прагнуть надати Україні 2 млн артснарядів на 5 млрд євро. Угорщина залишається головною перешкодою для військової допомоги.
Петер Мадьяр пообіцяв розблокувати мільярди євро від ЄС для економіки Угорщини та провести референдум щодо вступу України в ЄС, якщо його оберуть наступного року.
Угорщина та Словаччина потерпають від ящуру, що призвело до закриття кордонів з сусідніми країнами. Влада намагається стримати поширення хвороби серед худоби.
Тисячі людей з Сербії, Косово та Боснії зібрались в Белграді на мітинг на підтримку Вучича. Це відповідь на антикорупційні протести, що ставлять під загрозу його позицію.
Литва планує ввести національні санкції проти росії та білорусі, якщо Євросоюз не продовжить діючі економічні обмеження. Відповідний законопроект вже розглядається у Сеймі.
Наступного тижня Угорщина почне розсилати бюлетені для опитування громадян щодо підтримки членства України в ЄС. Угорський уряд продовжує висловлювати занепокоєння щодо цього питання.
В Угорщині розпочали розслідування спалаху ящуру, підозрюючи неприродне походження вірусу. Влада вживає суворих заходів, щоб запобігти повторенню епідемії 2001 року.
Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.
Петр Сіярто заявив, що Угорщина може підтримати санкції проти росії, якщо Трамп покарає путіна за зрив мирної угоди щодо України. Будапешт вважає поточні санкції неефективними.
Євросоюз ймовірно припинить дію антикризових заходів для економіки України 5 червня. Причиною стали протести фермерів та урядів ряду країн ЄС через наплив дешевої української продукції.
Угорщина стала єдиною країною ЄС, що виступила проти запровадження мит у відповідь на мита США на сталь та алюміній. ЄС схвалив мита на товари США на €21 млрд.
Євросоюз планує зменшити цільові показники закупівель газу, ігноруючи вимоги США щодо імпорту на 350 млрд доларів. Це рішення прийнято на тлі економічних проблем та мит Трампа.
З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).
На Закарпатті запрацював новий пункт пропуску «Велика Паладь – Нодьгодош». Він розрахований на легкові авто та пішоходів і збільшить пропускну здатність кордону.
Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.
Україна мала б розпочати переговори про вступ до ЄС цього тижня. Угорщина заблокувала цей процес, але є надія на червневий компроміс.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав до жорсткої позиції щодо Віктора Орбана. Він запропонував застосувати статтю 7 Договору про ЄС, щоб "заблокувати" угорського премʼєра.
Якщо Угорщина заблокує санкції проти рф, ЄС може повернути путіну 240 млрд євро заморожених активів. Естонія закликає конфіскувати ці кошти.
Барт де Вевер заявив, що Бельгія не заарештує Нетаньягу, навіть попри ордер МКС, пославшись на реальну політику. Опозиція розкритикувала ці слова.
Прем'єр-міністр Ізраїлю планує зустрітися з президентом США, щоб обговорити запроваджені мита та іранську ядерну програму. Нетаньяху стане першим іноземним лідером, який обговорить з Трампом скасування мит.
Сибіга і Сійярто домовилися про новий етап консультацій. Сторони обговорили шляхи вирішення проблем у відносинах, Україна шукає рішення.