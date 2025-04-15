Україна мала б цього тижня розпочати переговори про вступ до ЄС, Угорщина блокує цей процес - ЗМІ

Україна мала б розпочати переговори про вступ до ЄС цього тижня. Угорщина заблокувала цей процес, але є надія на червневий компроміс.