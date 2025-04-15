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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 5860 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 5346 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 8568 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30887 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161447 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139491 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142220 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136387 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136175 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196740 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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ЄС шукає способи розірвати російські газові контракти без штрафів - FT

Єврокомісія вивчає юридичні шляхи, щоб компанії ЄС могли розірвати довгострокові газові контракти з росією без сплати великих штрафів. Це частина плану ЄС відмовитись від російського палива до 2027 року.

Економіка • 10:33 • 3366 перегляди

ЄС збирається представити план припинення імпорту російських нафти та газу у травні

Єврокомісія має намір 6 травня представити детальний план відмови від російського палива до 2027 року. Затримки пов'язані з невизначеністю щодо мит Трампа та торгівлею енергоносіями.

Економіка • 09:44 • 3668 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

Радник Орбана заявив, що вступ України до ЄС поглине ресурси та послабить позицію Угорщини. Підтримка коштуватиме 100 млрд доларів на рік, а для Угорщини це може стати тягарем у 20 тисяч мільярдів форинтів.

Економіка • 08:39 • 37558 перегляди

Сійярто заявив, що ЄС розглядає відправку "військових радників" в Україну, Угорщина знову в опозиції

Петер Сійярто заявив, що ЄС розглядає відправку військових радників в Україну та виділення 40 млрд євро на озброєння. Угорщина виступає проти цих ініціатив та нового пакету санкцій проти Росії.

Політика • 07:00 • 3608 перегляди

В Угорщині заборонили ЛГБТК+ заходи: деталі нової поправки до конституції

Парламент Угорщини ухвалив поправку, яка дозволяє забороняти публічні ЛГБТК+ заходи, такі як Будапешт Прайд. Влада зможе ідентифікувати учасників та штрафувати.

Новини Світу • 15 квітня, 06:19 • 3134 перегляди

Угорщина блокує допомогу Україні та переговори щодо її вступу в ЄС - Сікорський

Радослав Сікорський заявив, що Угорщина перешкоджає виділенню коштів Україні з Європейського фонду миру та блокує переговори щодо вступу до ЄС, зокрема 17-й пакет санкцій.

Політика • 14 квітня, 20:44 • 2776 перегляди

Для президента Словаччини "коаліція охочих" не має ефекту: вважає, що треба діяти на рівні ЄС та НАТО

Президент Словаччини розкритикував створення окремих груп підтримки України, наголошуючи на важливості спільних дій у рамках ЄС і НАТО. Він закликав до єдності замість «псевдогруп».

Політика • 14 квітня, 12:45 • 5258 перегляди

Угорщина проти тренувальної місії ЄС в Україні та санкцій на імпорт російських енергоносіїв - Сійярто

Угорщина не погодиться на військову навчальну місію ЄС в Україні. Будапешт також виступатиме проти санкцій щодо імпорту російських енергоресурсів.

Війна • 14 квітня, 11:20 • 6090 перегляди

Угорщина готується ухвалити конституційну поправку, яка фактично забороняє зібрання ЛГБТК+

Угорський парламент може ухвалити поправку до конституції, яка фактично забороняє зібрання ЛГБТК+ спільноти. Також можливе призупинення громадянства за загрозу безпеці країни.

Новини Світу • 14 квітня, 10:47 • 3728 перегляди

ЄС сьогодні обговорить оновлений план Каллас щодо військової допомоги Україні після тижнів затримки

Міністри ЄС прагнуть надати Україні 2 млн артснарядів на 5 млрд євро. Угорщина залишається головною перешкодою для військової допомоги.

Війна • 14 квітня, 07:45 • 5642 перегляди

Головний конкурент Орбана обіцяє розблокувати кошти ЄС для Угорщини та провести референдум щодо України

Петер Мадьяр пообіцяв розблокувати мільярди євро від ЄС для економіки Угорщини та провести референдум щодо вступу України в ЄС, якщо його оберуть наступного року.

Політика • 14 квітня, 05:18 • 3204 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

Угорщина та Словаччина потерпають від ящуру, що призвело до закриття кордонів з сусідніми країнами. Влада намагається стримати поширення хвороби серед худоби.

Новини Світу • 13 квітня, 13:46 • 11312 перегляди

У Сербії відбувся мітинг на підтримку президента Вучича

Тисячі людей з Сербії, Косово та Боснії зібрались в Белграді на мітинг на підтримку Вучича. Це відповідь на антикорупційні протести, що ставлять під загрозу його позицію.

Новини Світу • 12 квітня, 20:27 • 2787 перегляди

Литва готує план на випадок непродовження санкцій ЄС проти росії: що кажуть у Вільнюсі

Литва планує ввести національні санкції проти росії та білорусі, якщо Євросоюз не продовжить діючі економічні обмеження. Відповідний законопроект вже розглядається у Сеймі.

Політика • 11 квітня, 10:35 • 4611 перегляди

Угорщина наступного тижня проведе опитування громадян щодо підтримки вступу України до ЄС

Наступного тижня Угорщина почне розсилати бюлетені для опитування громадян щодо підтримки членства України в ЄС. Угорський уряд продовжує висловлювати занепокоєння щодо цього питання.

Політика • 10 квітня, 11:34 • 8867 перегляди

Спалах ящуру в Угорщині: ветслужба почала розслідування

В Угорщині розпочали розслідування спалаху ящуру, підозрюючи неприродне походження вірусу. Влада вживає суворих заходів, щоб запобігти повторенню епідемії 2001 року.

Новини Світу • 10 квітня, 09:33 • 10541 перегляди

"Ще одна гаряча точка": Британія вважає, що путін може спровокувати війну на Балканах

Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.

Війна • 10 квітня, 02:51 • 11286 перегляди

Угорщина може підтримати нові санкції проти росії: Сіярто назвав умову

Петр Сіярто заявив, що Угорщина може підтримати санкції проти росії, якщо Трамп покарає путіна за зрив мирної угоди щодо України. Будапешт вважає поточні санкції неефективними.

Політика • 10 квітня, 01:43 • 11401 перегляди

ЄС не продовжить "торговий безвіз" для України? Єврокомісар розповів подробиці

Євросоюз ймовірно припинить дію антикризових заходів для економіки України 5 червня. Причиною стали протести фермерів та урядів ряду країн ЄС через наплив дешевої української продукції.

Економіка • 9 квітня, 20:25 • 9745 перегляди

Угорщина єдиною виступила проти мит ЄС у відповідь на тарифи Трампа

Угорщина стала єдиною країною ЄС, що виступила проти запровадження мит у відповідь на мита США на сталь та алюміній. ЄС схвалив мита на товари США на €21 млрд.

Економіка • 9 квітня, 14:39 • 11850 перегляди

Трамп хоче, щоб Європа платила більше за газ, а ЄС хоче витрачати менше: Politico розповіло деталі

Євросоюз планує зменшити цільові показники закупівель газу, ігноруючи вимоги США щодо імпорту на 350 млрд доларів. Це рішення прийнято на тлі економічних проблем та мит Трампа.

Економіка • 9 квітня, 10:00 • 8531 перегляди

Житло в ЄС стрімко дорожчає: ціни на купівлю зросли на 5%, оренда – на понад 3%

З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).

Новини Світу • 9 квітня, 08:13 • 10313 перегляди

На кордоні України з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску: подробиці

На Закарпатті запрацював новий пункт пропуску «Велика Паладь – Нодьгодош». Він розрахований на легкові авто та пішоходів і збільшить пропускну здатність кордону.

Суспільство • 8 квітня, 13:18 • 9912 перегляди

Син Трампа відвідає Румунію за тиждень до нових президентських виборів - ЗМІ

Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.

Новини Світу • 8 квітня, 10:48 • 7906 перегляди

Україна мала б цього тижня розпочати переговори про вступ до ЄС, Угорщина блокує цей процес - ЗМІ

Україна мала б розпочати переговори про вступ до ЄС цього тижня. Угорщина заблокувала цей процес, але є надія на червневий компроміс.

Політика • 8 квітня, 07:44 • 8326 перегляди

"Угорщина грає в команді путіна": Естонія закликає позбавити Орбана права голосу в ЄС

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав до жорсткої позиції щодо Віктора Орбана. Він запропонував застосувати статтю 7 Договору про ЄС, щоб "заблокувати" угорського премʼєра.

Політика • 6 квітня, 05:15 • 10691 перегляди

ЄС може віддати путіну 240 млрд євро, якщо Угорщина заблокує санкції - МЗС Естонії

Якщо Угорщина заблокує санкції проти рф, ЄС може повернути путіну 240 млрд євро заморожених активів. Естонія закликає конфіскувати ці кошти.

Новини Світу • 5 квітня, 14:36 • 23822 перегляди

Бельгія не арештує Нетаньягу у разі його візиту до країни – Прем’єр

Барт де Вевер заявив, що Бельгія не заарештує Нетаньягу, навіть попри ордер МКС, пославшись на реальну політику. Опозиція розкритикувала ці слова.

Політика • 5 квітня, 06:56 • 11648 перегляди

Нетаньяху стане першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом, щоб обговорити скасування мит

Прем'єр-міністр Ізраїлю планує зустрітися з президентом США, щоб обговорити запроваджені мита та іранську ядерну програму. Нетаньяху стане першим іноземним лідером, який обговорить з Трампом скасування мит.

Економіка • 5 квітня, 02:07 • 10680 перегляди

Україна та Угорщина проведуть новий раунд переговорів наступного тижня - Сибіга

Сибіга і Сійярто домовилися про новий етап консультацій. Сторони обговорили шляхи вирішення проблем у відносинах, Україна шукає рішення.

Політика • 4 квітня, 12:01 • 6026 перегляди