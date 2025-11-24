Угорщина звинувачує Європу у блокуванні мирного плану США для України – ЗМІ
Київ • УНН
Угорський міністр Сійярто заявив, що план Трампа, який складається із 28 пунктів для миру в Україні є шансом на припинення війни, але європейські лідери блокують його.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що 28-пунктний мирний план США є "значним шансом" припинити війну в Україні, але "деякі західноєвропейські лідери" намагаються його заблокувати. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
Наша позиція чітка: кожен європейський політик зобов’язаний повністю та беззастережно підтримувати цей план, оскільки це раціональний та гуманний вибір
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN21.11.25, 10:07 • 27062 перегляди
Європейські лідери висловили стурбованість щодо плану після його передачі Києву минулого тижня та розробляють власну контрпропозицію. Після вчорашніх переговорів у Женеві США та Україна повідомили про "оновлену та вдосконалену мирну угоду".
Попри членство в ЄС та НАТО, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відомий як один із найнадійніших європейських союзників кремля, підтримуючи тісні стосунки з москвою.
Орбан підтримав мирний план США для України та закликав ЄС приєднатися22.11.25, 20:17 • 5008 переглядiв