Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі
Ексклюзив
07:12 • 21169 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 18277 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 19687 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 25548 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 31221 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 32810 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 36120 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 26968 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22949 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
Угорщина звинувачує Європу у блокуванні мирного плану США для України – ЗМІ

Київ • УНН

 • 334 перегляди

Угорський міністр Сійярто заявив, що план Трампа, який складається із 28 пунктів для миру в Україні є шансом на припинення війни, але європейські лідери блокують його.

Угорщина звинувачує Європу у блокуванні мирного плану США для України – ЗМІ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що 28-пунктний мирний план США є "значним шансом" припинити війну в Україні, але "деякі західноєвропейські лідери" намагаються його заблокувати. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Наша позиція чітка: кожен європейський політик зобов’язаний повністю та беззастережно підтримувати цей план, оскільки це раціональний та гуманний вибір  

– сказав Сійярто.

План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN

Європейські лідери висловили стурбованість щодо плану після його передачі Києву минулого тижня та розробляють власну контрпропозицію. Після вчорашніх переговорів у Женеві США та Україна повідомили про "оновлену та вдосконалену мирну угоду".

Попри членство в ЄС та НАТО, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відомий як один із найнадійніших європейських союзників кремля, підтримуючи тісні стосунки з москвою.

Орбан підтримав мирний план США для України та закликав ЄС приєднатися

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Женева
Петер Сіярто
НАТО
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна
Віктор Орбан