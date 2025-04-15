Петро Сіярто

Сійярто після зустрічі з Рубіо заявив про європейську змову проти мирного плану Трампа щодо України

Глава МЗС Угорщини після зустрічі з держсекретарем США повідомив про змову в Європі проти мирного плану Трампа. За словами Сійярто, "риторика про те, що війна має тривати якомога довше, не є стратегією".