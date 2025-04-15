Петро Сіярто

Угорщина не погодиться на військову навчальну місію ЄС в Україні. Будапешт також виступатиме проти санкцій щодо імпорту російських енергоресурсів.
Петр Сіярто заявив, що Угорщина може підтримати санкції проти росії, якщо Трамп покарає путіна за зрив мирної угоди щодо України. Будапешт вважає поточні санкції неефективними.
Угорщина стала єдиною країною ЄС, що виступила проти запровадження мит у відповідь на мита США на сталь та алюміній. ЄС схвалив мита на товари США на €21 млрд.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав до жорсткої позиції щодо Віктора Орбана. Він запропонував застосувати статтю 7 Договору про ЄС, щоб "заблокувати" угорського премʼєра.
Якщо Угорщина заблокує санкції проти рф, ЄС може повернути путіну 240 млрд євро заморожених активів. Естонія закликає конфіскувати ці кошти.
Сибіга і Сійярто домовилися про новий етап консультацій. Сторони обговорили шляхи вирішення проблем у відносинах, Україна шукає рішення.
Петер Сійярто повідомив про заплановану зустріч з Андрієм Сибігою 4 квітня. Сибіга підтвердив готовність до діалогу.
Угорщина вимагає зняти санкції з дев'яти російських олігархів, серед яких Алішер Усманов та Михайло Фрідман. Раніше Угорщина погрожувала заблокувати продовження санкцій проти росіян.
Анналена Бербок заявила, що ЄС має перейти до ухвалення рішень кваліфікованою більшістю голосів у ключових питаннях зовнішньої політики. Це пов'язано з блокуванням Угорщиною вступу України.
Петер Сійярто здійснив 13-ий візит до москви з початку повномасштабної російської агресії проти України. Урядовці ЄС здивовані частими контактами угорського міністра з кремлем.
Швеція та Північно-Балтійські країни просять Єврокомісію надати пропозиції для прискорення вступу України до ЄС. Угорщина погрожує блокувати переговори, поки не будуть вирішені питання прав угорської меншини.
Петер Сійярто звинуватив Україну в утиску прав угорської меншини на Закарпатті. Угорщина не дозволить Україні приєднатися до ЄС, поки питання не буде вирішено.
У Страсбурзі завершився перший етап роботи над документами для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Проєкти документів готові до політичного розгляду.
Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що якби Україна не боролась, то Угорщина стала б "буфером" між Європою та рф. Він підкреслив, що безпека України та Угорщини є неподільною.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто схвалив телефонну розмову Трампа і Путіна, заявивши про позитивні новини для світу. Він висловив надію, що Брюссель не завадить мирному процесу.
Андрій Сибіга та Петер Сіярто домовились про зустріч для обговорення питань порядку денного. Це сталося на тлі критики позиції Угорщини щодо вступу України до ЄС.
Підтримка США важлива для санкцій ЄС проти росії. Але Трамп може будь-якої миті змінити тактику, що вплине на європейський регіон та подальші відносини з рф.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримує €20-мільярдне фінансування Україні.
Український безпілотник, ймовірно, атакував вимірювальну станцію нафтопроводу "Дружба", що призвело до тимчасової зупинки постачання нафти в Угорщину. Ремонтні роботи тривають, відновлення транзиту очікується ввечері.
Глава МЗС Угорщини після зустрічі з держсекретарем США повідомив про змову в Європі проти мирного плану Трампа. За словами Сійярто, "риторика про те, що війна має тривати якомога довше, не є стратегією".
Петер Сійярто заявив про підтримку Угорщиною американської резолюції щодо війни в Україні, яка не містить засудження рф. Угорський міністр пояснив це "промирною" позицією Дональда Трампа.
Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає розширення санкцій ЄС проти росіян і білорусів. Будапешт також виступає проти виділення Україні пакету допомоги в €20 млрд, вважаючи це перешкодою для миру.
Угорщина заблокувала введення санкцій ЄС проти глави рпц кирила. Сійярто пояснив це необхідністю зберегти можливість церков бути посередниками миру.
Глава МЗС Угорщини назвав "чудовою новиною" переговори між США та росією в Ер-Ріяді. Він також заявив, що добре, що ЄС не запросили, бо "прихильники війни" не мають бути на мирних переговорах.
Президентка Єврокомісії заявила про подальшу підтримку України та необхідність зміцнення оборони ЄС. На зустрічі в Парижі європейські лідери підтвердили прагнення до миру на основі суверенітету України.
Прем'єр Іспанії Педро Санчес заявив, що Європа хоче миру на основі міжнародного порядку. На саміті в Парижі обговорюватимуть війну в Україні та архітектуру європейської безпеки.
Прем'єр Словаччини та глава МЗС Угорщини розкритикували паризьку зустріч щодо розміщення військ в Україні. Обидва політики підтримують позицію проти військової допомоги Києву та вступу України до НАТО.
Петер Сійярто оголосив про надання Лівану 1 млн євро через Європейський фонд миру замість підтримки України. Угорщина продовжує блокувати виділення 6 млрд євро військової допомоги для України з цього фонду.
Представники Угорщини не підписали спільне звернення країн ЄС про невизнання президентських виборів у білорусі. Словаччина спочатку теж відмовилася, але потім приєдналася до заяви.
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто розкритикував рішення України припинити транзит російського газу. Він заявив, що для вступу в ЄС потрібна одностайна підтримка всіх країн-членів.