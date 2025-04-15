Петро Сіярто

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23266 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 147226 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194790 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77221 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Угорщина проти тренувальної місії ЄС в Україні та санкцій на імпорт російських енергоносіїв - Сійярто

Угорщина не погодиться на військову навчальну місію ЄС в Україні. Будапешт також виступатиме проти санкцій щодо імпорту російських енергоресурсів.

Війна • 14 квітня, 11:20 • 2512 перегляди

Угорщина може підтримати нові санкції проти росії: Сіярто назвав умову

Петр Сіярто заявив, що Угорщина може підтримати санкції проти росії, якщо Трамп покарає путіна за зрив мирної угоди щодо України. Будапешт вважає поточні санкції неефективними.

Політика • 10 квітня, 01:43 • 11389 перегляди

Угорщина єдиною виступила проти мит ЄС у відповідь на тарифи Трампа

Угорщина стала єдиною країною ЄС, що виступила проти запровадження мит у відповідь на мита США на сталь та алюміній. ЄС схвалив мита на товари США на €21 млрд.

Економіка • 9 квітня, 14:39 • 11829 перегляди

"Угорщина грає в команді путіна": Естонія закликає позбавити Орбана права голосу в ЄС

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав до жорсткої позиції щодо Віктора Орбана. Він запропонував застосувати статтю 7 Договору про ЄС, щоб "заблокувати" угорського премʼєра.

Політика • 6 квітня, 05:15 • 10684 перегляди

ЄС може віддати путіну 240 млрд євро, якщо Угорщина заблокує санкції - МЗС Естонії

Якщо Угорщина заблокує санкції проти рф, ЄС може повернути путіну 240 млрд євро заморожених активів. Естонія закликає конфіскувати ці кошти.

Новини Світу • 5 квітня, 14:36 • 23816 перегляди

Україна та Угорщина проведуть новий раунд переговорів наступного тижня - Сибіга

Сибіга і Сійярто домовилися про новий етап консультацій. Сторони обговорили шляхи вирішення проблем у відносинах, Україна шукає рішення.

Політика • 4 квітня, 12:01 • 6022 перегляди

Сибіга і Сійярто планують зустрітися сьогодні: голова МЗС України хоче ретельного обговорення

Петер Сійярто повідомив про заплановану зустріч з Андрієм Сибігою 4 квітня. Сибіга підтвердив готовність до діалогу.

Політика • 4 квітня, 06:24 • 6508 перегляди

Угорщина вимагає від ЄС зняти санкції з дев'яти російських олігархів: про кого саме йдеться

Угорщина вимагає зняти санкції з дев'яти російських олігархів, серед яких Алішер Усманов та Михайло Фрідман. Раніше Угорщина погрожувала заблокувати продовження санкцій проти росіян.

Новини Світу • 31 березня, 08:47 • 22377 перегляди

Бербок запропонувала поміняти принцип голосування в ЄС на тлі вето Угорщини: про що ідеться

Анналена Бербок заявила, що ЄС має перейти до ухвалення рішень кваліфікованою більшістю голосів у ключових питаннях зовнішньої політики. Це пов'язано з блокуванням Угорщиною вступу України.

Політика • 28 березня, 08:21 • 36689 перегляди

Сійярто у 13-ий раз в москві за 3 роки: головний дипломат Орбана прагне до рекорду в контактах із кремлем

Петер Сійярто здійснив 13-ий візит до москви з початку повномасштабної російської агресії проти України. Урядовці ЄС здивовані частими контактами угорського міністра з кремлем.

Політика • 26 березня, 14:03 • 21263 перегляди

Швеція та країни Балтії попросили Єврокомісію надати конкретні пропозиції щодо просування вступу України до ЄС

Швеція та Північно-Балтійські країни просять Єврокомісію надати пропозиції для прискорення вступу України до ЄС. Угорщина погрожує блокувати переговори, поки не будуть вирішені питання прав угорської меншини.

Новини Світу • 23 березня, 16:17 • 108906 перегляди

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Петер Сійярто звинуватив Україну в утиску прав угорської меншини на Закарпатті. Угорщина не дозволить Україні приєднатися до ЄС, поки питання не буде вирішено.

Політика • 23 березня, 03:29 • 102657 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

У Страсбурзі завершився перший етап роботи над документами для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Проєкти документів готові до політичного розгляду.

Війна • 21 березня, 16:46 • 335171 перегляди

У МЗС відреагували на заяву угорського міністра про "буферну зону" між Європою та рф

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що якби Україна не боролась, то Угорщина стала б "буфером" між Європою та рф. Він підкреслив, що безпека України та Угорщини є неподільною.

Політика • 21 березня, 14:00 • 19592 перегляди

Сійярто в захваті від розмови Трампа і Путіна: світ став безпечнішим

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто схвалив телефонну розмову Трампа і Путіна, заявивши про позитивні новини для світу. Він висловив надію, що Брюссель не завадить мирному процесу.

Війна • 19 березня, 00:24 • 19105 перегляди

Глави МЗС України та Угорщини найближчим часом проведуть двосторонню зустріч: про що говоритимуть

Андрій Сибіга та Петер Сіярто домовились про зустріч для обговорення питань порядку денного. Це сталося на тлі критики позиції Угорщини щодо вступу України до ЄС.

Політика • 18 березня, 14:22 • 15154 перегляди

Критична роль США у протидії росії: дзвінок Рубіо змусив Угорщину відмовитись від саботажу санкцій

Підтримка США важлива для санкцій ЄС проти росії. Але Трамп може будь-якої миті змінити тактику, що вплине на європейський регіон та подальші відносини з рф.

Політика • 17 березня, 10:45 • 77403 перегляди

ЄС готує пакет допомоги для України на не менше €20 млрд, Будапешт не дозволить втягнути себе в це - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримує €20-мільярдне фінансування Україні.

Політика • 17 березня, 10:17 • 53637 перегляди

Транспортування нафти по трубопроводу "Дружба" довелося призупинити через атаку безпілотників - Сійярто

Український безпілотник, ймовірно, атакував вимірювальну станцію нафтопроводу "Дружба", що призвело до тимчасової зупинки постачання нафти в Угорщину. Ремонтні роботи тривають, відновлення транзиту очікується ввечері.

Війна • 11 березня, 13:58 • 21465 перегляди

Сійярто після зустрічі з Рубіо заявив про європейську змову проти мирного плану Трампа щодо України

Глава МЗС Угорщини після зустрічі з держсекретарем США повідомив про змову в Європі проти мирного плану Трампа. За словами Сійярто, "риторика про те, що війна має тривати якомога довше, не є стратегією".

Війна • 4 березня, 21:08 • 80692 перегляди

Угорщина стала співавторкою резолюції США в ООН, яка не засуджує агресію рф

Петер Сійярто заявив про підтримку Угорщиною американської резолюції щодо війни в Україні, яка не містить засудження рф. Угорський міністр пояснив це "промирною" позицією Дональда Трампа.

Війна • 23 лютого, 20:20 • 72384 перегляди

Угорщина виступає проти розширення санкцій на рф та виділення Україні допомоги на 20 млрд євро

Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає розширення санкцій ЄС проти росіян і білорусів. Будапешт також виступає проти виділення Україні пакету допомоги в €20 млрд, вважаючи це перешкодою для миру.

Політика • 20 лютого, 17:48 • 24947 перегляди

Угорщина заблокувала введення санкцій ЄС проти глави рпц кирила - Сійярто

Угорщина заблокувала введення санкцій ЄС проти глави рпц кирила. Сійярто пояснив це необхідністю зберегти можливість церков бути посередниками миру.

Новини Світу • 19 лютого, 11:21 • 108236 перегляди

Сійярто: переговори США та росії - найкраща новина, а ЄС - "прихильники війни"

Глава МЗС Угорщини назвав "чудовою новиною" переговори між США та росією в Ер-Ріяді. Він також заявив, що добре, що ЄС не запросили, бо "прихильники війни" не мають бути на мирних переговорах.

Війна • 18 лютого, 15:44 • 28450 перегляди

Україна заслуговує на мир через силу - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії заявила про подальшу підтримку України та необхідність зміцнення оборони ЄС. На зустрічі в Парижі європейські лідери підтвердили прагнення до миру на основі суверенітету України.

Війна • 17 лютого, 21:38 • 49738 перегляди

Саміт у Парижі: прем'єр Іспанії Санчес наголосив на важливості миру для України

Прем'єр Іспанії Педро Санчес заявив, що Європа хоче миру на основі міжнародного порядку. На саміті в Парижі обговорюватимуть війну в Україні та архітектуру європейської безпеки.

Політика • 17 лютого, 17:41 • 27750 перегляди

Проти ЄС і України: Фіцо та Сіярто знову просувають кремлівські наративи

Прем'єр Словаччини та глава МЗС Угорщини розкритикували паризьку зустріч щодо розміщення військ в Україні. Обидва політики підтримують позицію проти військової допомоги Києву та вступу України до НАТО.

Війна • 17 лютого, 15:49 • 30446 перегляди

Угорщина дасть мільйон євро армії Лівану замість постачання зброї Україні - Сійярто

Петер Сійярто оголосив про надання Лівану 1 млн євро через Європейський фонд миру замість підтримки України. Угорщина продовжує блокувати виділення 6 млрд євро військової допомоги для України з цього фонду.

Війна • 11 лютого, 23:27 • 30306 перегляди

Угорщина єдина заблокувала спільну заяву ЄС щодо виборів у білорусі

Представники Угорщини не підписали спільне звернення країн ЄС про невизнання президентських виборів у білорусі. Словаччина спочатку теж відмовилася, але потім приєдналася до заяви.

Новини Світу • 27 січня, 02:25 • 31710 перегляди

Угорщина натякає на блокування вступу України до ЄС: причина

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто розкритикував рішення України припинити транзит російського газу. Він заявив, що для вступу в ЄС потрібна одностайна підтримка всіх країн-членів.

Війна • 8 січня, 22:58 • 91391 перегляди