У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"

Командування ЗС рф на Покровському напрямку приховує реальні втрати, оформлюючи загиблих як "СЗЧ". Про це повідомляє партизанський рух "Атеш", пише УНН.

Агенти "АТЕШ" всередині 30-ї окремої механізованої бригади фіксують системну практику: після масштабних втрат командування навмисно оформляє загиблих як "самовільно залишили частину". Так вони приховують реальну кількість "двохсотих" і уникають претензій з боку родичів - йдеться у повідомленні.

У бригаді вже створили окремі списки, куди вносять сотні прізвищ, подаючи вбитих як втікачів. Особовому складу відкрито говорять, що ""СЗЧ" — це простіше, ніж пояснювати родичам, де тіло". Таку схему застосовують і до тих, хто зник під час хаотичних штурмів міста, і до тих, кого "обнулили" загороджувальні загони.

За останній рік масштаби фіктивних ""СЗЧ"" зросли в рази. Як повідомляють наші агенти: "З кількості цих „сочників" уже можна зібрати цілу бригаду".

Така практика повністю руйнує залишки довіри між бійцями. Солдати розуміють, що в будь-який момент їх можуть "списати" як втікачів, навіть якщо вони загинули в бою. Це викликає страх, агресію та стрімке падіння морального стану. Дисципліна розкладена, командуванню не довіряють, а боєздатність підрозділу деградує з кожним новим штурмом - додали в АТЕШ.

Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"