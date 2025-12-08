У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"

$42.060.13
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 11003 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 8646 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 21790 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуни
7 грудня, 16:33 • 34458 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 31456 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 35325 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на Харківщині
6 грудня, 20:45 • 57459 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 66657 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозвернення
6 грудня, 07:49 • 69334 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
Популярнi новини
росія захоплює території в Україні найшвидшими темпами з початку війни - The Telegraph8 грудня, 00:03 • 10308 перегляди
Краматорськ залишився без світла після трьох ударів російських військ8 грудня, 01:04 • 9242 перегляди
Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхівки в Чернігові, є пораненіPhoto8 грудня, 01:35 • 5662 перегляди
Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"8 грудня, 02:06 • 16997 перегляди
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні04:16 • 16786 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 11003 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
УНН Lite
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 11003 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Командування ЗС рф на Покровському напрямку приховує реальні втрати, оформлюючи загиблих як "СЗЧ". Це дозволяє їм приховати кількість "двохсотих" та уникнути претензій від родичів.

У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"

Командування ЗС рф на Покровському напрямку приховує реальні втрати, оформлюючи загиблих як "СЗЧ". Про це повідомляє партизанський рух "Атеш", пише УНН.

Агенти "АТЕШ" всередині 30-ї окремої механізованої бригади фіксують системну практику: після масштабних втрат командування навмисно оформляє загиблих як "самовільно залишили частину". Так вони приховують реальну кількість "двохсотих" і уникають претензій з боку родичів

- йдеться у повідомленні.

У бригаді вже створили окремі списки, куди вносять сотні прізвищ, подаючи вбитих як втікачів. Особовому складу відкрито говорять, що ""СЗЧ" — це простіше, ніж пояснювати родичам, де тіло". Таку схему застосовують і до тих, хто зник під час хаотичних штурмів міста, і до тих, кого "обнулили" загороджувальні загони.

За останній рік масштаби фіктивних ""СЗЧ"" зросли в рази. Як повідомляють наші агенти: "З кількості цих „сочників" уже можна зібрати цілу бригаду".

Така практика повністю руйнує залишки довіри між бійцями. Солдати розуміють, що в будь-який момент їх можуть "списати" як втікачів, навіть якщо вони загинули в бою. Це викликає страх, агресію та стрімке падіння морального стану. Дисципліна розкладена, командуванню не довіряють, а боєздатність підрозділу деградує з кожним новим штурмом

- додали в АТЕШ.

Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"02.12.25, 07:42 • 11362 перегляди

Ольга Розгон

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні