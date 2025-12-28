росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Київ • УНН
Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру кількох регіонів України. У Києві та Київській області продовжуються аварійні відключення світла, понад 19 тисяч споживачів залишаються без електроенергії.
рф продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у частині Києва та області досі аварійні відключення, повідомили у Міненерго, пише УНН.
Деталі
"Вночі ворог продовжив атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України. Ремонтні бригади працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання", - ідеться у повідомленні.
У Києві поступово відновлюється електропостачання споживачам, знеструмленим через ворожі обстріли. Правий берег міста вже повернувся до графіків відключень, на лівому – продовжують діяти аварійні відключення світла, вказали у Міненерго.
У Київській області без світла все ще понад 19 тисяч споживачів. Там наразі також діють аварійні відключення електроенергії. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру без світла залишаються понад 20 тисяч абонентів на Чернігівщині, зазначили у міністерстві.
У решті регіонів застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
"На жаль, росія нанесла суттєвих ушкоджень енергетичній інфраструктурі регіону. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів. Роботи тривають цілодобово", - сказано у повідомленні.
Актуальні графіки відключень та оперативна інформація розміщуються виключно на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
