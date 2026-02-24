$43.300.02
51.010.09
ukenru
Ексклюзив
12:55 • 62 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 2604 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 18961 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 16966 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 16503 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 16819 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54 • 15936 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 22330 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40529 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30866 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
77%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Волонтер постраждав від атаки FPV-дрона на Куп’янщині під час евакуації місцевих: прокуратура розпочала розслідуванняPhoto24 лютого, 02:58 • 8856 перегляди
Донька Гаріка Корогодського розповіла, чому пішла на військову службу24 лютого, 04:30 • 6234 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto07:05 • 19975 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo09:17 • 8180 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень09:44 • 13244 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 54 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 18959 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 42188 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 61976 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 65246 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Франція
Реклама
УНН Lite
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 2408 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 23078 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 20875 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 21582 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 39773 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Опалення

Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Резонансна “Справа Odrex” та десятки скарг на лікування від пацієнтів оголили системну проблему незахищеності українських пацієнтів. У Верховній Раді вже говорять про необхідність законодавчих змін, які дозволять чітко розмежувати професійну помилку і злочинну недбалість. Йдеться про відповідальність не лише про лікарів, а керівництва медзакладів, яке має відповідати за управлінські рішення та організацію допомоги.

Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему

Резонансна "Справа Odrex", рух активістів StopOdrex зі скаргами на лікування та новини про смерті пацієнтів під час лікування підсвітили критичну незахищеність українського пацієнта. Народна депутатка, заступниця голови медичного комітету Верховної Ради Оксана Дмитрієва вважає, що систему варто починати змінювати на рівні законодавства. Про те, чому Україна потребує чіткого розмежування професійної помилки та злочинної недбалості та чи можливе запровадження відповідальності не лише для лікарів, а й для керівництва медзакладів, читайте в матеріалі УНН

Коли пацієнт платить високу ціну за лікування в приватній клініці, він купує не лише комфортну палату, а сподівається на вищий рівень безпеки та новітні підходи до лікування. Проте "Справа Odrex" розбила цей міф. Смерть засновника Kadorr Group Аднана Ківана, чиє життя обірвалося в стінах одеської клініки Odrex через сепсис, стала детонатором для справжнього суспільного вибуху. Виявилося, що за глянцевим фасадом скандальної одеської клініки ховаються десятки кримінальних проваджень та трагічних історій людей, які вважають себе чи своїх близьких постраждалими через лікування в Odrex. Саме вони і сформували руху активістів StopOdrex, який збирає та анонімного публікує історії про лікування в клініці. 

Здебільшого у своїх історіях колишні пацієнти Odrex розповідають про можливі маніпуляції з медичними документами, залякування смертельними діагнозами заради нав’язування дорогих операцій, розповсюдження особистих даних колишніх пацієнтів та навіть співпрацю клініки з приватними ритуальними службами. 

Народна депутатка, заступниця голови медичного комітету Верховної Ради Оксана Дмитрієва вважає, що саме недосконалість законодавства є причиною того, що справи про медичну недбалість розтягуються на роки, не даючи відповідей ні пацієнтам, ні медикам. За її словами, корінь проблеми в тому, що закон зараз не дозволяє чітко відокремити фатальну випадковість від свідомого порушення протоколів. Це перетворює пошук справедливості на нескінченний процес, де винних знайти практично неможливо.

Резонансні медичні справи, які роками перебувають у судах, свідчать про системну проблему. Питання не лише в суворості кримінальної відповідальності, а в тому, що в українському законодавстві досі немає чіткого розмежування між кримінальною недбалістю, професійною помилкою та системним дефектом організації медичної допомоги. Через це родини пацієнтів роками очікують справедливого рішення, а лікарі працюють у постійному страху кримінального переслідування навіть у складних клінічних ситуаціях. Така модель не формує ні довіри, ні безпеки

– вважає Оксана Дмитрієва.

Нардеп зазначила, що у більшості європейських країн акцент законодавства не на тяжкості покарання, а на створенні незалежних механізмів професійного розгляду. Ідеться про клінічні комісії та лікарське самоврядування, які здатні фахово відрізнити об'єктивний медичний ризик від організаційного провалу керівництва клініки. Саме такий підхід дозволив би швидше встановлювати істину в справах, подібних до Odrex.

"Ще в грудні я піднімала питання необхідності змін у підході до розгляду медичних інцидентів. Переконана, що Україні потрібна система, яка одночасно захищає права пацієнтів, забезпечує справедливу професійну оцінку для лікарів і розподіляє відповідальність не лише на виконавця, а й на заклад та управлінські рішення. Робота в цьому напрямку триває. Я переконана, що ми маємо перейти від реакції на окремі трагедії до створення прозорих і передбачуваних правил, які підвищать довіру до медичної системи", – додала Оксана Дмітрієва.

"Справа Odrex" також оголила проблему вибіркової сліпоти регулятора. Попри 10 кримінальних проваджень, пов’язаних із діяльністю "Одрексу" (за статтями: шахрайство, неналежне виконання професійних обов’язків медичними працівниками та умисне вбивство), НСЗУ продовжує укладати з клінікою контракти, спрямовуючи туди бюджетні кошти. Відповідно до офіційних заяв адміністрації скандальної Odrex, лише за 2023 рік клініка отримала від НСЗУ понад 53 млн гривень.

Можливо, причина такої "зручної сліпоти" в тому, що гендиректор скандальної клініки Odrex Тігран Арутюнян та міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, як повідомляв УНН раніше, знайомі багато років? Адже Арутюнян не просто очолює скандальну клініку, а офіційно входить до складу робочої групи МОЗ з питань розвитку приватної медицини, яку очолює міністр Ляшко. Саме ця група напрацьовує "правила гри" для приватного сектору медицини. Таке близьке партнерство на тлі 10 кримінальних справ та масових скарг пацієнтів породжує обґрунтовані підозри у конфлікті інтересів: чи може міністр об’єктивно контролювати того, з ким спільно "розвиває та регулює" ринок?

Ситуація навколо "Справи Odrex" це вирок старій моделі правовідносин в українській медицині. Коли високі чеки та впливові знайомства в МОЗ стають "бронею" від відповідальності, пацієнт перетворюється на беззахисного споживача небезпечних послуг. Проте в цій системі немає переможців. Поки покарання за системні провали в управлінні та неналежне надання допомоги не почне чітко регулюватися законом, ми бачитимемо лише поглиблення прірви: пацієнти боятимуться йти до лікарень, а фахові медики – братися за складні випадки, аби не стати черговими "цапами-відбувайлами" у судах у разі фатального кінця.

Медицина не має бути лотереєю чи "небезпечним бізнесом", де ціною помилки є людське життя. Україні потрібні прозорі правила гри, де захист пацієнта є безумовним пріоритетом, а відповідальність медичного закладу, у разі помилки – невідворотною.

Лілія Подоляк

ПолітикаЗдоров'яПублікації
Odrex
Міністерство охорони здоров'я України
Цивільний кодекс України
Державний бюджет
Верховна Рада України
Віктор Ляшко
Україна