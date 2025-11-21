Міністерство охорони здоров'я України

$42.150.06
05:29 • 13166 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
04:00 • 19847 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
04:07 • 28037 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 17807 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 21855 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 23675 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 21680 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 29533 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 46041 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 38015 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Тарас Качка очолить українську делегацію до Ізраїлю для розвитку економічного співробітництва 20 листопада, 23:51 • 10944 перегляди
Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну21 листопада, 02:58 • 15218 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 16367 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto06:53 • 5448 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 10692 перегляди
Публікації
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 10720 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 04:07 • 28021 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 52711 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 66209 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 73048 перегляди
УНН Lite
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 16405 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 36030 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 49989 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 71942 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 68319 перегляди
Новини по темi
В Україну повернули 1000 тіл полеглих - координаційний штаб

В Україну повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом будуть проведені експертизи та ідентифікація репатрійованих тіл.

Суспільство • 20 листопада, 10:35 • 4666 перегляди
За тиждень в Україні зареєстровано 109 тисяч захворювань на ГРВІ, понад половину хворих - дітиPhoto

В Україні протягом минулого тижня зареєстровано 109 645 випадків ГРВІ та COVID-19, з них 62 698 серед дітей. Рівень захворюваності не перевищив епідемічний поріг у жодному регіоні.

Здоров'я • 19 листопада, 13:49 • 2226 перегляди
Ексклюзив
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів

Понад рік триває скандал навколо клініки Odrex в Одесі після смерті пацієнта Аднана Ківана, з кримінальним провадженням та підозрами лікарям. Попри це, Міністерство охорони здоров'я України не провело жодної перевірки та не реагує на численні скарги.

Суспільство • 19 листопада, 07:42 • 49887 перегляди
Кожна шоста інфекція не піддається лікуванню антибіотиками: поради МОЗ, як зупинити поширення стійких бактерій

МОЗ інформує про те, що кожен може зробити, аби протидіяти антибіотикорезистентності. Це особливо небезпечно у час війни, адже суттєво збільшує навантаження на систему охорони здоров'я.

Суспільство • 18 листопада, 08:40 • 2803 перегляди