В Україну повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом
будуть проведені експертизи та ідентифікація репатрійованих тіл.
В Україні протягом минулого тижня зареєстровано 109 645 випадків ГРВІ та COVID-19, з них 62 698 серед дітей. Рівень захворюваності
не перевищив епідемічний поріг у жодному регіоні.
Понад рік триває скандал навколо клініки Odrex в Одесі після смерті пацієнта Аднана Ківана, з кримінальним провадженням та
підозрами лікарям. Попри це, Міністерство охорони здоров'я України не провело жодної перевірки та не реагує на численні скарги.
МОЗ інформує про те, що кожен може зробити, аби протидіяти антибіотикорезистентності. Це особливо небезпечно у час війни, адже
суттєво збільшує навантаження на систему охорони здоров'я.