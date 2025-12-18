Майже 7 тисяч слухових апаратів для дітей та дорослих розвезуть у регіони впродовж грудня–січня

В Україну доставили нову партію майже з 7 тисяч слухових апаратів для дітей і дорослих із різними формами порушення слуху. Наразі обладнання готують до передачі в регіони, де його можна буде отримати безоплатно. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ), передає УНН.

Деталі

У відомстві повідомили, що на склад ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) надійшло 6 995 слухових апаратів для дітей та дорослих із різним ступенем втрати слуху. Вони будуть розвезені в регіони впродовж грудня–січня.

Це вже третя поставка слухових апаратів у межах трирічного договору, укладеного МЗУ у 2024 році з офіційним дистриб’ютором данського виробника слухових апаратів "Oticon". Загалом у межах цього договору МЗУ придбали 24 456 слухових апаратів на суму 105,9 млн грн. Із них 7 533 одиниці вже доставлено до регіонів, ще 6 995 - перебувають на складі та готуються до розвезення, що заплановане на грудень-січень - йдеться у дописі.

У МОЗ пояснили, як отримати слуховий апарат безоплатно:

Перший крок - звернутися до лікуючого лікаря (педіатра, сімейного лікаря або терапевта). Лікар скерує пацієнта до лікаря-сурдолога для перевірки слуху та отримання висновку про стан слухової функції.

Далі лікуючий лікар направляє:

дорослих — на проходження оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО);

дітей — на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК)

Це необхідно для встановлення інвалідності або внесення змін до індивідуальної програми реабілітації (ІПР), якщо інвалідність була встановлена раніше.

Військовослужбовці проходять відповідне обстеження через військово-лікарську комісію (ВЛК).

Після отримання висновків ЕКОПФО, ЛКК або ВЛК пацієнт або його законний представник звертається з пакетом документів до медичного закладу, який надає послуги з безоплатного забезпечення слуховими апаратами, в області реєстрації пацієнта.

Нагадаємо

В Україні підвищать доступність протезів та ортезів для цивільних, постраждалих від російської агресії, збільшивши компенсацію та вперше забезпечивши дітей біонічними протезами. Уряд ухвалив відповідне рішення, зберігши алгоритм отримання допомоги.

Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника