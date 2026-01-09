Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів

Президент України та українська делегація готові відбути до США для продовження переговорів, спрямованих на пришвидшення досягнення справедливого миру. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

За словами міністра, українська сторона налаштована на продовження діалогу зі США та готова до поїздки у разі відповідного запрошення.

Якщо буде відповідний сигнал з американського боку - українська сторона готова відбути для продовження перемовин із США - наголосив Сибіга.

Крім того, він наголосив, що наразі Президент України очікує на детальний звіт від керівника та членів делегації щодо результатів перемовин у Парижі, зазначивши, що за підсумками зустрічей є прогрес.

Як Президент, так українська делегація готові відправитися до США, для максимального пришвидшення наближення справедливого миру для України. Ви знаєте, що зараз в Парижі завершились перемовини між українською та американськими делегаціями. Глава держави очікує на детальний звіт від керівника делегації, членів делегації щодо того прогресу, який досягнуто, а ми маємо саме прогрес - резюмував глава МЗС.

Нагадаємо

Голова Офісу Президента Кирило Буданов повідомив про плідні переговори в Парижі з радниками з нацбезпеки та делегацією США щодо гарантій безпеки. Він також зустрівся з керівником французької воєнної розвідки генералом Жаком Лангладом де Монгро.