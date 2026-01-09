$42.990.27
50.180.25
ukenru
11:53 • 2616 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала Львівщину
Ексклюзив
11:31 • 5246 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 9038 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 6882 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 10554 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єр
09:38 • 12332 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 20529 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
06:46 • 23555 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 71443 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 59794 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Українська делегація та Президент України готові відправитися до США для продовження переговорів щодо досягнення справедливого миру. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про наявність прогресу після переговорів у Парижі.

Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів

Президент України та українська делегація готові відбути до США для продовження переговорів, спрямованих на пришвидшення досягнення справедливого миру. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

За словами міністра, українська сторона налаштована на продовження діалогу зі США та готова до поїздки у разі відповідного запрошення.

Якщо буде відповідний сигнал з американського боку - українська сторона готова відбути для продовження перемовин із США 

- наголосив Сибіга.

Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом08.01.26, 14:09 • 17151 перегляд

Крім того, він наголосив, що наразі Президент України очікує на детальний звіт від керівника та членів делегації щодо результатів перемовин у Парижі, зазначивши, що за підсумками зустрічей є прогрес.

Як Президент, так українська делегація готові відправитися до США, для максимального пришвидшення наближення справедливого миру для України. Ви знаєте, що зараз в Парижі завершились перемовини між українською та американськими делегаціями. Глава держави очікує на детальний звіт від керівника делегації, членів делегації щодо того прогресу, який досягнуто, а ми маємо саме прогрес 

- резюмував глава МЗС.

Очікуємо фідбек від рф: Зеленський заявив, що Україна представила США варіанти фіналізації базової рамки для закінчення війни08.01.26, 14:24 • 3064 перегляди

Нагадаємо

Голова Офісу Президента Кирило Буданов повідомив про плідні переговори в Парижі з радниками з нацбезпеки та делегацією США щодо гарантій безпеки. Він також зустрівся з керівником французької воєнної розвідки генералом Жаком Лангладом де Монгро.

Алла Кіосак

